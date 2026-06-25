'99안타-10홈런' 레이예스, 롯데의 7연승 진격을 이끌다

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롯데 입단 후 전경기 출장을 이어가고 있는 레이예스롯데자이언츠
실제로 리그 연차가 길어지면 상대 팀들의 분석이 누적되면서 성적이 급격히 하락하고 시즌 중 방출되는 외국인 타자들이 적지 않다. 하지만 2024시즌 이후 전 경기(360G)에 출장 중인 레이예스는 첫 시즌보다 더 뛰어난 타격 생산력을 보여주고 있다. 상대가 파훼법을 분석하고도 막기 어려운 타자가 된 것이다.
롯데가 최근 연승을 이어가며 중위권 추격에 속도를 낼 수 있는 중심에는 바로 기복없는 활약을 펼치는 레이예스가 있다. 황성빈, 고승민, 한동희, 나승엽, 윤동희 등 국내 타자들의 타격감이 올라오는 가운데 중심타선에서 레이예스가 버텨주면서 타선의 끈끈함이 살아나고 있다. 기분좋은 연승으로 반환점을 돈 롯데가 레이예스의 방망이를 앞세워 5강 티켓을 거머쥘 수 있을지 주목된다.
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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기