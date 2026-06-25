'99안타-10홈런' 레이예스, 롯데의 7연승 진격을 이끌다

케이비리포트

롯데 레이예스의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)최근 연승 과정에서도 레이예스는 확실한 존재감을 보였다. 7연승을 완성한 24일 NC전에서는 0-1로 뒤진 4회말, 무실점으로 호투하던 상대 선발 테일러를 상대로 동점 2루타를 터뜨렸고 2-3으로 뒤진 8회말에는 자동 고의4구로 걸어나가며 상대 벤치의 최우선 경계 대상임을 증명했다. 이후 롯데 타선은 집중력을 발휘해 결국 5-3 역전승을 거두며 7연승을 질주했다.시즌을 앞두고 불미스러운 사건 사고가 겹치며 전력 유출이 컸던 롯데는 개막 후에도 주축 타자들의 부상과 부진으로 공격력(팀 OPS 0.698/9위)이 리그 하위권을 맴돌았다. 하지만 그 와중에도 레이예스만큼은 꾸준한 활약을 보였다. 시즌 초반부터 3할 중반대 타율을 유지하고 있고 득점권에서는 한층 더 집중력을 보이며 팀 공격의 버팀목 역할을 하고 있다.