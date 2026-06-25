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'99안타-10홈런' 레이예스, 롯데의 7연승 진격을 이끌다

'99안타-10홈런' 레이예스, 롯데의 7연승 진격을 이끌다

[KBO리그] 2026 타율 0.347·OPS 0.928 기록 중인 레이예스, 장타력까지 보강한 거인 타선의 심장

케이비리포트(kbreportcom)
26.06.25 17:40최종업데이트26.06.25 17:40
KBO리그 3년차 시즌을 보내고 있는 롯데 레이예스
KBO리그 3년차 시즌을 보내고 있는 롯데 레이예스롯데자이언츠

불과 열흘 전(6/14), 리그 최하위까지 추락했던 거인 군단의 가파른 상승세가 놀랍다. 2026 KBO리그에서 현재 8위인 롯데 자이언츠가 24일 부산 사직구장에서 열린 NC 다이노스와의 경기에서 5-3 역전승을 거두며 파죽의 7연승을 질주했다. 5위와의 간격을 3경기차로 좁히며 가을야구 불씨를 살린 롯데의 중심에는 단연 외국인 타자 빅터 레이예스가 있다.

올해로 KBO리그 3년차 시즌을 보내고 있는 레이예스는 현재까지 팀이 치른 전경기(72G)에 출장해 타율 0.347(285타수 99안타) 10홈런 54타점 OPS 0.928 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.59로 리그 정상급 성적을 내고 있다. 3년 연속 100안타 고지 달성에 안타 단 한 개를 남겨둔 레이예스는 올시즌 득점권 타율 0.403를 기록하며 타선의 해결사로 활약하고 있다.

롯데 레이예스의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
롯데 레이예스의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

최근 연승 과정에서도 레이예스는 확실한 존재감을 보였다. 7연승을 완성한 24일 NC전에서는 0-1로 뒤진 4회말, 무실점으로 호투하던 상대 선발 테일러를 상대로 동점 2루타를 터뜨렸고 2-3으로 뒤진 8회말에는 자동 고의4구로 걸어나가며 상대 벤치의 최우선 경계 대상임을 증명했다. 이후 롯데 타선은 집중력을 발휘해 결국 5-3 역전승을 거두며 7연승을 질주했다.

시즌을 앞두고 불미스러운 사건 사고가 겹치며 전력 유출이 컸던 롯데는 개막 후에도 주축 타자들의 부상과 부진으로 공격력(팀 OPS 0.698/9위)이 리그 하위권을 맴돌았다. 하지만 그 와중에도 레이예스만큼은 꾸준한 활약을 보였다. 시즌 초반부터 3할 중반대 타율을 유지하고 있고 득점권에서는 한층 더 집중력을 보이며 팀 공격의 버팀목 역할을 하고 있다.

시즌 20홈런 페이스인 레이예스
시즌 20홈런 페이스인 레이예스롯데자이언츠

올시즌 레이예스에게 있어 가장 인상적인 지점은 늘어난 홈런 생산력이다. 2024년 15홈런, 2025년 13홈런에 그치며 장타력이 아쉽다는 비판을 받았던 레이예스는 72경기에서 10홈런을 기록하며 개인 첫 시즌 20홈런 달성 가능성을 높이고 있다. 정교한 타격 능력에 장타 생산력까지 더해진 레이예스는 리그에 몇 안되는 완성형 타자라는 평가를 받고 있다.

3년차 시즌에 성적이 상승한 배경에는 철저한 준비가 있다. 자신의 타격 메커니즘을 유지하고 있는 레이예스는 경기에서 승부를 펼쳐야 하는 타구단 투수들에 대한 분석에 더 많은 공을 들이고 있다고 밝혔다. 자신이 상대팀에 분석당하는 만큼 레이예스 역시 상대 투수를 새롭게 분석하며 공략하는 접근법이 더 좋은 타격 성적으로 이어지고 있다.

롯데 입단 후 전경기 출장을 이어가고 있는 레이예스
롯데 입단 후 전경기 출장을 이어가고 있는 레이예스롯데자이언츠

실제로 리그 연차가 길어지면 상대 팀들의 분석이 누적되면서 성적이 급격히 하락하고 시즌 중 방출되는 외국인 타자들이 적지 않다. 하지만 2024시즌 이후 전 경기(360G)에 출장 중인 레이예스는 첫 시즌보다 더 뛰어난 타격 생산력을 보여주고 있다. 상대가 파훼법을 분석하고도 막기 어려운 타자가 된 것이다.

롯데가 최근 연승을 이어가며 중위권 추격에 속도를 낼 수 있는 중심에는 바로 기복없는 활약을 펼치는 레이예스가 있다. 황성빈, 고승민, 한동희, 나승엽, 윤동희 등 국내 타자들의 타격감이 올라오는 가운데 중심타선에서 레이예스가 버텨주면서 타선의 끈끈함이 살아나고 있다. 기분좋은 연승으로 반환점을 돈 롯데가 레이예스의 방망이를 앞세워 5강 티켓을 거머쥘 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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