"손흥민 선발 제외는 처참한 실패"... 외신도 혹평

연합뉴스

24일(현지 시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국의 손흥민이 0-1 경기 종료 후 아쉬워하고 있다.2026 북중미 월드컵에서 한 수 아래로 여겼던 남아프리카공화국에 패한 한국에 외신도 실망스러운 경기력과 전술 실패에 의문을 던졌다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일(한국 시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 A조 조별리그 3차전에서 0-1로 패했다. 조 3위로 내려앉은 한국은 자력으로 전체 12개 2조 3위 팀들 가운데 8위 안에 들어야 32강에 진출할 수 있다.영국 BBC는 "남아공은 수비 위주의 전술로 나서며 역습 기회를 노렸고, 한국은 공격진의 결정력이 부족했기에 흥미진진함이 없는 경기였다"라고 총평했다.이어 "한국은 오현규의 약한 헤더와 이강인의 슈팅이 몇 안 되는 기회였지만, 남아공을 위협하는 공격을 보여주지 못했다"라며 "한국이 경기를 주도했으나, 뛰어난 역습을 펼친 남아공이 더 좋은 기회를 만들었고, 그들의 골은 당연한 결과였다"라고 강조했다.그러면서 "한국은 체코와의 첫 경기에서 보여줬던 유려한 공격 축구는 사라지고, 무기력하게 보였다"라며 "후반전에 손흥민을 투입했지만 거의 눈에 띄지 않았고, 남아공 페널티 지역에서 단 한 번의 터치만 기록했다"라고 전했다.<폭스스포츠>도 "한국은 이번 월드컵에서 좋은 출발을 보였으나, 멕시코와 남아공전에서 특별한 인상을 남기지 못했다"라고 평가했다.또한 "한국은 (과정보다) 결과를 좇느라 절박함이 부족했고, 동점골을 노리는데도 무기력하고 활기가 없었다"라며 "느린 좌우 패스만 하며 남아공의 수비를 뚫지 못했고, 조 3위 간의 경쟁에서 골 득실이 중요하기 때문인지 1점 차 패배에 만족하는 듯한 모습까지 보였다"라고 지적했다.반면에 "남아공의 공격 점유율은 30%에 그쳤으나, 공을 잡았을 때마다 수많은 기회를 만들어내며 위협적이었다"라며 "멕시코와의 끔찍했던 첫 경기를 극복하고 조 2위로 32강에 진출한 것은 놀라운 이야기"라고 칭찬했다.외신은 손흥민을 이날 선발 명단에서 제외하고 경기에 나선 홍 감독의 결정에 의문을 넘어 놀라움을 나타내기도 했다.<뉴욕타임스>는 "손흥민은 한국 대표팀에서 빠질 수 없는 존재"라며 "그의 이름이 선발 명단에 없는 것을 보고 오류가 난 줄 알았다"라는 반응을 보였다.이어 "체코전의 힘겨운 승리와 멕시코전의 답답한 패배 이후 홍 감독이 변화를 주기 위해 새로운 시도를 했을 가능성이 있다"라며 "어떤 이유에서든 손흥민을 선발에서 제외한 것은 한국에 큰 부담을 안겨줬다"라고 평가했다.미 스포츠전문매체 ESPN도 홍 감독이 손흥민을 선발 명단에서 제외한 것을 두고 "충격적인 선택(shocking selection)"이라고 표현했다.또한 "지난 10년간 한국 대표팀의 희망을 홀로 짊어져 온 LAFC의 스타 공격수 손흥민은 후반전에 교체 투입됐지만, 한국이 32강 진출에 꼭 필요했던 무승부를 얻는 데 기여하지 못했다"라고 지적했다.그러면서 "손흥민이 국가대표 데뷔 이후 선발 명단에서 제외된 것은 처음"이라며 "32강 진출이 걸린 대담한 도박이었으나, 처참한 실패로 끝났다"라고 전했다.