스포츠 [만평] 한국 축구는 수학이다 김완(pfwan) 26.06.25 13:41최종업데이트26.06.25 13:41 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2iu2s 복사 확대 축소 큰사진보기 김완 ☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 홍명보호 월두컵 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사 [만평] 축하받지 못한 자 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 [만평] 한국 축구는 수학이다 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP