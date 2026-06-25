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[사진] 광화문 광장에 울려퍼진 "대한민국!"

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남아프리카공화국전을 위해 모인 시민들, 열띤 응원 보여줘

박세영(taylor0103)
26.06.25 13:09최종업데이트26.06.25 13:09
25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.

25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.
25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영

25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.
25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영

25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.
25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영

25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.
25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영

25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.
25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영

25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.
25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영

25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 선 신디스와 음쿠쿠(Sindiswa MQUQU) 남아프리카공화국 대사가 남아공 국기를 흔들며 응원하고 있다.
25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 선 신디스와 음쿠쿠(Sindiswa MQUQU) 남아프리카공화국 대사가 남아공 국기를 흔들며 응원하고 있다.박세영

25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.
25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영

25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.
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25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.
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박세영 (taylor0103) 내방

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