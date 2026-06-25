스포츠 [사진] 광화문 광장에 울려퍼진 "대한민국!" 남아프리카공화국전을 위해 모인 시민들, 열띤 응원 보여줘 박세영(taylor0103) 26.06.25 13:09최종업데이트26.06.25 13:09 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2iu1j 복사 확대 축소 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다. 큰사진보기 ▲25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 선 신디스와 음쿠쿠(Sindiswa MQUQU) 남아프리카공화국 대사가 남아공 국기를 흔들며 응원하고 있다.박세영 큰사진보기 ▲25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 큰사진보기 ▲25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.박세영 ☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 2026월드컵 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천3 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박세영 (taylor0103) 내방 구독하기 트위터 사진과 글이 가진 힘을 믿습니다. 이 기자의 최신기사 [사진] "대한민국!" 광화문 광장에 울려퍼진 함성 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 [사진] 광화문 광장에 울려퍼진 "대한민국!" 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP