[사진] 광화문 광장에 울려퍼진 "대한민국!"

박세영

25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 FIFA 월드컵 한국-남아프리카공화국전을 응원하기 위해 광화문 광장에 모인 시민들이 태극기를 흔들며 열띤 응원을 펼치고 있다.