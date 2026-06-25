개최국 '캐나다', 2위로 32강행... 한국도 LA 갈 수 있을까?

로이터/연합뉴스

2026 FIFA 월드컵 B조 결과 (6월 25일 오전 4시, BC 플레이스 밴쿠버)

★ 스위스 2-1 캐나다 [골, 도움 기록 : 루벤 바르가스(45분 39초,도움-요한 만잠비), 요한 만잠비(56분 25초,도움-브릴 엠볼로) / 프로미스 데이비드(75분 11초,도움-네이선 살리바)]

- 공식 관중 : 52,497명

- 주심 : 하몬 아바티(브라질)

◇ 스위스 (4-1-2-3 감독 : 무라트 야킨)

FW : 루벤 바르가스(80분↔단 은도예), 요한 만잠비(85분↔크리스티안 파스나트), 브릴 엠볼로(85분↔세드릭 아이텐)

MF : 지브릴 소우(74분↔미첼 애비셔), 그라니트 자카

DMF : 레모 프로일러

DF : 리카르도 로드리게스, 마누엘 아칸지, 니코 엘베디, 루카 하케즈(74분↔실반 비드메르)

GK : 그레고르 코벨

◇ 캐나다 (4-4-2 감독 : 제시 마시)

FW : 카일 래린(58분↔타니 올루와세이), 조너선 데이비드

MF : 알리 아메드(58분↔리엄 밀라르), 마티외 초이니에르(58분↔스테픈 유스타키오), 네이선 살리바, 타욘 뷰캐넌(74분↔프로미스 데이비드)

DF : 리치 라레이아(83분↔야콥 샤펠부르크), 데렉 코넬리우스, 뤽 드 푸제롤, 알리스테어 존스턴

GK : 막심 크레포

◇ B조 최종 순위

1위 스위스 7점 2승 1무 7득점 3실점 +4

2위 캐나다 4점 1승 1무 1패 8득점 3실점 +5

3위 보스니아&헤르체고비나 4점 1승 1무 1패 5득점 6실점 -1

4위 카타르 1점 1무 2패 2득점 10실점 -8

24일(현지시각) 밴쿠버에서 열린 2026 FIFA 월드컵 B조 스위스-캐나다 경기에서 프로미스 데이비드가 첫 골을 넣은 뒤 동료들의 축하를 받고 있다.4시간 뒤 멕시코 몬테레이에서 열리는 A조 마지막 게임에서 큰 이변이 일어나지 않는다면 한국이 A조 최종 2위를 차지할 수 있게 되는데, 그럴 경우 32강 토너먼트에서 공동 개최국 캐나다를 상대하게 된다. 5만 명이 넘는 캐나다 팬들이 붉은 옷을 입고 조별리그 마지막 게임을 응원했지만 스위스의 후반 골 결정력은 실로 놀라웠다. 한국 국가대표 축구 감독 후보로 거론되기도 했던 제시 마시 감독의 캐나다는 스위스의 측면 공격에 쉽게 공간을 내주기도 했고, 센터백들의 역할 분담이 분명하지 않아 노마크 슛 기회를 여러 차례 허용하는 문제점을 드러냈다.무라트 야긴 감독이 이끌고 있는 스위스가 한국 시각으로 25일(목) 오전 4시 캐나다 BC 플레이스 밴쿠버에서 열린 2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 B조 세 번째 게임에서 공동 개최국 캐나다를 2-1로 물리치고 B조 1위를 확정하여 이동 없이 더 충분한 휴식을 취하면서 32강 상대를 기다릴 수 있게 됐다.게임 시작 후 11분만에 스위스의 날카로운 공격력이 캐나다의 뒷문을 흔들어놓기 시작했다. 브릴 엠볼로가 빠르게 빠져나가며 결정적인 오른발 선취골 기회를 잡은 것이다. 하지만 캐나다 골키퍼 크레포가 과감하게 각도를 줄이며 앞으로 나와 온몸으로 그 슛을 막아냈다.캐나다의 공격수 카일 래린은 33분에 스위스 수비수가 예측하기 어려운 각도에서 낮게 깔리는 오른발 슛으로 스위스 골문을 위협했지만 코벨 골키퍼가 자기 왼쪽으로 몸을 날려 잡아냈다. 그리고 후반 시작 후 39초만에 스위스의 벼락골이 터지며 B조 순위표가 요동쳤다.오른쪽 측면으로 전개한 스위스 공격 기회에서 요한 만잠비가 낮게 깔리는 얼리 크로스를 반대편으로 보냈고 한국 팬들에게도 널리 알려진 날개 공격수 루벤 바르가스가 노마크 오른발 슛으로 왼쪽 기둥을 스치는 첫 골을 뽑아냈다. 캐나다 측면 수비수들이 크로스를 너무 쉽게 내줬고 방향 전환 크로스가 넘어왔을 때 커버 플레이도 원활하게 이루어지지 않는 문제점이 보이는 순간이었다.승기를 잡은 스위스는 56분 25초에 더 완벽한 추가골을 뽑아냈다. 전방 스루패스를 받은 브릴 엠볼로가 캐나다 센터백 뤽 드 푸제롤을 등지고 옆으로 내주는 연결 동작이 일품이었고 요한 만잠비가 노마크 오른발 대각선 추가골을 뽑아낸 것이다. 캐나다 골키퍼 크레포가 자기 오른쪽으로 몸을 날렸지만 겨드랑이 사이로 공을 통과시키는 작은 실수도 눈에 띄었다.그래도 캐나다는 포기하지 않고 75분 11초에 멋진 만회골을 만들어냈다. 직전에 교체 멤버로 들어간 프로미스 데이비드의 오른발 아웃사이드 발리 골 순간도 일품이었지만 오른쪽 측면에서 왼발 발리 크로스를 보내준 네이선 살리바의 완벽한 첫 터치와 부드러운 터닝 크로스 동작이 압권이었다. 한국이 32강에서 만나게 될 경우 왼쪽 측면 윙백 역할을 맡은 선수가 네이선 살리바의 플레이 특성을 꼭 기억해야 할 바로 그 순간이었다.이렇게 B조 2위가 된 공동 개최국 캐나다는 오는 29일(월) 오전 4시 로스 앤젤레스 스타디움에서 A조 2위를 만나게 됐다. 이어지는 A조 세 번째 게임에서 큰 이변이 없는 한국이 그 상대 팀이 될 것으로 보인다.캐나다를 물리치고 B조 1위가 된 스위스는 충분한 휴식을 취한 뒤 다음 달 3일(금) E조 F조 G조 I조 J조 3위 중 한 팀과 BC 플레이스 밴쿠버에서 만난다.