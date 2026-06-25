'올스타 선발 탈락' 김민석, 결승 홈런으로 화풀이(?)

연합뉴스

두산 베어스 김민석두산이 적지에서 한화를 꺾고 길었던 4연패의 늪에서 탈출했다.김원형 감독이 이끄는 두산 베어스는 24일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와의 원정 경기에서 홈런 2방을 포함해 장단 19안타를 때려내며 7-2로 승리했다. 전날 한화에게 당했던 2-3 끝내기 패배의 아쉬움을 설욕하며 4연패에서 탈출하고 시리즈의 균형을 맞춘 두산은 한화에게 승률에서 4모 앞서며 하루 만에 단독 5위 자리를 탈환했다(35승2무37패).두산은 선발 최민석이 6이닝 2피안타 1사사구 6탈삼진 무실점 호투로 시즌 7번째 승리를 따냈고 3명의 투수가 남은 3이닝을 책임졌다. 타선에서는 정수빈이 4안타 1타점, 류승민이 3안타 1타점 1득점, 안재석이 3안타 2타점으로 맹활약한 가운데 이날 발표된 올스타 선발 라인업에서 아쉽게 탈락한 이 선수가 결승타를 터트렸다. 2회 선제 결승 솔로홈런을 포함해 멀티히트를 기록한 김민석이 그 주인공이다.2013년까지 팬투표 100%로 올스타 주전 선수를 선발했던 KBO리그는 2014년부터 선수단 투표를 반영했다. 물론 '팬들에게 인기 있는 선수가 출전하는 경기'라는 올스타전의 기본 취지에는 팬투표 100%가 적합하지만 특정 구단이 몰표를 받는 경우가 생기면서 투표의 공정성을 위해 제도를 보완한 것이다. 그 결과 팬투표에서 1위를 하고도 선수단 투표에서 역전을 당하는 피해자(?)들이 속출하고 있다.올해 올스타전은 잠실 야구장에서 마지막으로 열리는 올스타전인 만큼 잠실을 홈으로 쓰는 두산과 LG 트윈스 선수들이 팬투표에서 강세를 보였는데 그만큼 양 구단에서 팬투표 1위를 하고도 선수단 투표에서 밀린 선수들도 많았다. 1,570,249표를 얻어 드림 올스타 중간투수 부문에서 1위에 오른 두산의 불펜투수 김정우는 선수단 투표에서 35표를 얻는데 그치며 이승민(삼성 라이온즈)에 밀려 선발 명단에서 제외됐다.한화 이글스에서 활약하다가 지난 4월 트레이드를 통해 두산으로 이적한 베테랑 손아섭은 지명타자 부문 팬투표에서 무려 2,382,480표를 얻으면서 양의지(2,605,510표)에 이어 드림 올스타에서 두 번째로 많은 표를 받았다. 하지만 두산 내에서도 붙박이 주전으로 자리 잡지 못한 손아섭은 선수단 투표에서 54표에 그치며 무려 278표를 독식한 최형우(삼성)에 밀려 올스타 선발 출전이 좌절됐다.그나마 두산은 선수단 투표에서 역전 당한 선수들 외에도 6명이 선발 출전하면서 아쉬움을 달랬지만 2명(오스틴 딘, 박해민)이 선발 출전하는 LG는 3명의 선수가 팬투표 1위를 기록하고도 선수단 투표에서 밀렸다. 선발투수 부문에서 1,518,001를 받으며 1위를 차지한 LG의 좌완 송승기는 선수단 투표에서 26표에 그치며 150표를 받은 리그 평균자책점 1위(2.51) 아담 올러(KIA 타이거즈)에게 선발 자리를 양보했다.LG가 자랑하는 키스톤 콤비 오지환과 신민재 역시 선수단 투표의 벽을 넘지 못했다. 유격수 부문에서 1,796,891표를 얻어 1위를 차지한 오지환은 선수단 투표에서 233표를 얻은 김주원(NC 다이노스)에게 밀렸다. 2루수 부문에서 1,849,916표로 팬들의 뜨거운 지지를 받았던 골든글러브 2루수 신민재 역시 선수단 투표에서 250표를 받은 박민우(NC)에게 밀려 생애 첫 올스타 선발 출전이 무산됐다.휘문고 출신 외야수 김민석은 고교 시절 정확한 타격으로 이영민 타격상을 수상하며 '리틀 이정후'로 불릴 정도로 많은 주목을 받으면서 2023년 신인 드래프트에서 1라운드로 롯데 자이언츠에 지명됐다. 한화에 지명된 서울고의 김서현, KIA의 지명을 받은 충암고 윤영철에 이어 그 해 신인 드래프트 전체 3순위의 높은 순번이었고 야수 중에는 가장 높은 순번에 지명됐을 정도로 많은 기대를 모았다.김민석은 프로 입단 첫 해부터 129경기에 출전해 타율 .255 102안타 3홈런 39타점 53득점 16도루를 기록하며 가능성을 보이면서 롯데팬들로부터 '사직 제니', '사직 아이돌' 같은 별명을 얻었다. 하지만 롯데의 차세대 간판스타로 성장할 거라는 기대와 달리 김민석은 '윤나고황'으로 대표되는 롯데의 젊은 야수들이 대거 성장한 2024년 41경기에서 타율 .211 16안타 6타점 14득점에 그치며 극심한 부진에 빠졌다.지독한 2년 차 징크스를 경험한 김민석은 작년 2024년 11월 프로 입단 2년 만에 추재현(키움 히어로즈), 최우인과 함께 정철원, 전민재의 반대 급부로 두산으로 트레이드됐다. 김민석은 두산에서도 1번 좌익수로 큰 기대를 모았지만 지난해 95경기에서 타율 .228 52안타 1홈런 21타점 21득점으로 부진했다. 롯데로 이적한 정철원이 홀드 공동 8위(21개), 전민재가 롯데의 주전 유격수로 자리 잡은 것과 비교되는 아쉬운 결과였다.하지만 김민석은 두산 이적 2년 차가 되는 올 시즌 드디어 두산 구단과 팬들이 기대했던 활약을 보여주고 있다. 올 시즌 66경기에 출전한 김민석은 타율 .293(13위) 61안타 4홈런 24타점 28득점 OPS(출루율+장타율) .786으로 두산의 핵심타자로 순조롭게 성장하고 있다. 김민석은 24일 한화전에서도 2회 우중간 담장을 넘기는 결승 솔로홈런을 포함해 멀티히트와 3출루를 기록하며 두산의 4연패 탈출을 견인했다.김민석은 드림 올스타 외야수 부문 팬투표에서 정수빈, 구자욱(삼성)에 이어 3번째로 많은 1,895,590표를 얻었지만 선수단 투표에서 253표를 받은 타율 1위(.377) 최원준(kt 위즈)에게 밀려 3년 만에 올스타 선발 출전이 좌절됐다. 하지만 김민석은 올스타 선발에서 제외된 아쉬움을 팀의 연패를 끊는 결승 홈런으로 달랬고 여전히 만 22세에 불과한 김민석에게는 앞으로 더 좋은 기회들이 많이 찾아올 것이다.