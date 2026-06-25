연대와 성장 앞세운 여성 슈퍼 히어로... 보는 내내 한숨만

▲
영화 '슈퍼걸'워너브러더스코리아
2021~2022년에 걸쳐 출간된 그래픽노블 <슈퍼걸: 우먼 오브 투모로우>를 원작으로 한 <슈퍼걸>은 여성 슈퍼히어로를 전면에 내세운 <원더우먼>과도 확연히 다른 색깔을 지닌 작품이다.
어린 시절부터 아마존 전사로 성장한 <원더우먼>이 평화를 지키는 것을 자신의 사명으로 받아들이는 신화적 영웅이라면, <슈퍼걸>은 모든 것을 잃고 낯선 세계에도 제대로 정착하지 못한 채 떠돌아다니는 이방인에 가깝다. 외로움과 상실감, 소속감의 부재, 가족에 대한 그리움은 초능력을 지닌 히어로 역시 결핍과 아픔을 가진 존재임을 보여준다.
단순히 <슈퍼맨>의 여성 버전에 머무르지 않고 독자적인 히어로로서 정체성을 찾으려는 과정은 영화 전반에서 두드러지게 강조된다. 한때 타인의 위험과 고통에 무관심했던 카라는 다양한 사건을 겪으며 자신과 마찬가지로 가족을 잃은 루시에게 동질감을 느끼기 시작한다. 그리고 복수와 구원이라는 공통의 목표를 품고 머나먼 여정에 나선다.
영화 <아이, 토냐>, <크루엘라> 등을 통해 개성 강한 여성 캐릭터를 능숙하게 다뤘던 크레이그 길레스피 감독은 비슷한 상처를 지닌 카라와 루시가 서로를 위로하고 구원하는 관계를 작품의 감정적 중심축으로 삼았다. 진한 연대감과 세대를 초월한 우정은 마치 <델마와 루이스>를 스페이스 서부극으로 옮겨 놓은 듯한 흥미로운 분위기를 만들어낸다.
매력없는 빌런...밋밋한 연출 구성 아쉬움