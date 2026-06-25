연대와 성장 앞세운 여성 슈퍼 히어로... 보는 내내 한숨만

▲영화 '슈퍼걸' 워너브러더스코리아

여기까지만 살펴보면 <슈퍼걸>은 이전까지 볼 수 없었던 매력적인 슈퍼 히어로 영화의 탄생을 기대해 볼 만했다. 문제는 그 다음부터 발생한다. 107분 정도의 비교적 길지 않은 상영 시간의 절반 가량을 초반 '빌드업' 과정에 과도하게 할애하다 보니 막상 주인공이 모든 것을 쏟아부어야 할 클라이맥스에 도달해선 연료 부족 상태의 자동차처럼 맥을 추지 못하는 것이다.



360도 공간을 활용하는 액션 장면이 밋밋하게 그려지면서 통쾌함이 터져 나와야 할 후반부가 너무 맥없이 마무리된다. 위기를 모면하는 슈퍼걸/카라를 둘러싼 각종 설정이 일관성 없게 설계된 데다 매력 없는 빌런의 등장은 극의 재미를 반감시킨다.



잔혹하고 비열한 악당으로만 그려지는 크렘은 '끝판왕' 빌런으로서의 카리스마 부족으로 인해 관객들의 공감을 이끌어내는 데 어려움을 겪는다. <슈퍼맨>의 숙적 렉스 루터, <배트맨>의 영원한 라이벌 조커 등을 접해왔던 입장에선 보는 내내 한숨만 나온다.



뭔가 한방을 보여줄 것처럼 기대됐던 오리지널 캐릭터 로보의 어중간한 존재감도 문제점으로 지적된다. 강렬했던 첫 등장과는 다르게 이도 저도 아닌 역할로 헛심만 발휘하는 인상을 남기고 퇴장한다. <슈퍼맨>에서 맹활약했던 클립토가 정작 본작에선 독극물 중독이라는 초반 설정 탓에 제 역할을 다하지 못한 부분도 마찬가지였다.

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부족함 많은 주인공이 여러 시련을 거치며 성장하고, 그 속에서 형성되는 여성 캐릭터들의 연대는 분명 인상적인 장점으로 손꼽을 만 하다. 하지만 이를 설득력 있게 그려내는 세밀한 연출 기법의 부재는 못내 아쉬움을 남긴다.



오랜 시간 <슈퍼맨>의 그림자에 가려져 있던 <슈퍼걸>은 이제서야 자신의 이름을 극장 앞에 내걸 수 있었지만 관객들을 완전히 매료시킬 결정적인 한 방은 여전히 보여주지 못했다. 러닝타임 107분. 쿠키 영상은 없다.

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