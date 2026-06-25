신민아의 첫 1인 2역에 박수 보내다가... 감독 연출에 갸우뚱

▲영화 <눈동자> 스틸컷 (주)바이포엠스튜디오, 이화배컴퍼니(주)

처음 1인 2역에 도전한 신민아는 시력을 잃는 공포를 단계적으로 표현했다. 복합적인 내면을 끌어내며 앞이 보이지 않는 캐릭터를 소화하며 연기 내공을 펼친다. 큰 눈동자를 더욱 크게 뜨고 눈동자의 위치를 바꿔가며 시각장애 단계의 어려움을 섬세하게 살렸다. 전혀 다른 성격의 쌍둥이를 자유자재로 오가는 설정부터, 한쪽을 잃은 다른 한쪽의 슬픔과 애도의 정서가 고스란히 전해진다.



후반부를 책임지는 김남희의 존재감은 호불호를 가르는 중요한 단서다. 현실에 있을 법한 평범한 형사와 꿈에 나올법한 충격적 비주얼로 불쾌함을 더한다. 그는 집착의 피해자이자 집착하는 가해자의 이중적 태도를 능수능란하게 오간다. 스스로도 캐릭터에 확신이 서지 않아 몇 번이고 포기를 고민할 정도였다고 했다고 한다.



의도된 설정인지 여부가 궁금해지는 구간도 여러 번 있다. 유명 고전이나 영화를 오마주로 비틀며 심리적 공포를 구현한 장면이다. 알프레드 히치콕의 <사이코>, 반종 피산다나쿤의 <셔터>, 스탠리 큐브릭의 <샤이닝>이 떠오르는 기시감은 감독의 패기인지 오기인지를 심각하게 고민하게 만든다. 전작 <옆집사람>에 이어 또다시 참조한 고전 레퍼런스가 과연 진가를 발휘할지 미지수다.



동시에 다수의 리메이크 원작을 보유한 스페인 작품이 또 한 번 좋은 성과를 보일 수 있을지 지켜볼 만하다. <더 바디>와 <사라진 밤>, <인비저블 게스트>와 <자백>, <레트리뷰션: 응징의 날>와 <발신제한>, <슬립타이트>와 <도어락>, <센티멘탈>과 <윗집사람들>이 대표적이다. OTT 속 원작과 리메이크의 같은 듯 다른 분위기를 비교하면 재미가 두 배가 된다.





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