구단 2800승, 염경엽 700승... 기록 만들어준 LG 용병 트리오

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LG 마운드를 책임진 용병 듀오, 톨허스트(왼쪽)와 리오스(오른쪽)LG트윈스
1위 LG가 3위 삼성을 또 꺾었다. 이로써 LG는 5연승에 성공했다. 그뿐만 아니라 LG 구단 2800승 및 염경엽 감독 통산 700승이라는 대업을 이뤘다.
LG는 지난 24일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 삼성과의 시즌 7번째 맞대결에서 2vs0으로 승리를 거뒀다. 중심에는 LG 용병 트리오가 있었다.
마운드에서는 두 명의 외국인 투수가 있었는데, 선발 톨허스트와 마무리 리오스가 있었다. 톨허스트는 6이닝 2피안타 2사사구 5탈삼진 무실점으로 호투하며 삼성 타선을 봉쇄했다. 삼성 선발 오러클린(5.1이닝 2실점)과의 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.
위기 상황도 크게 없었다. 2회초 최형우의 볼넷과 도루로 2사 2루 상황이 있었다. 하지만 류지혁을 중견수 뜬공으로 잡아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
4회에는 박승규의 안타와 최형우의 볼넷으로 2사 1, 2루 위기가 있었다. 이 상황이 톨허스트에게 가장 큰 위기 상황이었다. 하지만 김영웅을 2루수 땅볼로 처리하며 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.
7회부터는 불펜을 가동했다. 김윤식(1이닝)과 김진성(1이닝)이 각각 7회와 8회를 책임졌고, 9회에는 용병 리오스가 올라왔다. 전날(23일) 마무리였던 손주영이 1.1이닝 동안 37개의 공을 던져 이번 경기에는 등판할 수가 없었다. 이에 염경엽 감독은 "세이브 상황이 되면, 리오스를 올리겠다"고 말했었다.
물론, 걱정하는 시선도 있었다. 전날(23일) 경기에서 리오스의 활약이 깔끔한 편은 아니었다. 6회초 무사 만루 상황에 구원 등판을 했으나 디아즈에게 3타점 적시 2루타를 맞았기 때문이다. 물론, 후속타자들을 삼진 2개와 땅볼 1개로 막긴 했으나 불안함을 보이긴 했다.
그러나 이날 리오스는 달랐다. 포심 최고 구속 162km를 찍으며 삼성 타선을 봉쇄했다. 물론, 2사 이후 최형우에게 우전 안타를 허용하긴 했으나 김영웅을 삼진으로 잡아내며 경기를 그대로 마무리 지었다. 리오스의 이날 성적은 1이닝 1피안타 3탈삼진 무실점. 그뿐만 아니라 KBO리그 무대 첫 세이브를 거두기도 했다.