'최악 졸전' 한국, 남아공에 패하며 조 3위... 실패한 홍명보 전략

연합뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 3차전

(몬테레이 스티디움, 멕시코 몬테레이 - 2026년 6월 25일)

남아프리카 공화국 1 - 마세코(도움:모레미) 63'

대한민국 0

선수명단

남아공 4-2-3-1 : GK 윌리엄스 - 무다우, 오콘, 은보카지, 모디바 - 음바타, 시톨레 - 마세코(75'레이너스), 모포켕(80'애덤스), 아폴리스(62'모레미) - 막고파

대한민국 3-4-2-1 : GK 김승규 - 이한범, 김민재(66'박진섭), 이기혁 - 설영우, 황인범, 백승호(46'김진규), 이태석(46'옌스) - 이강인, 황희찬(46'손흥민) - 오현규(74'조규성)

24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국의 손흥민이 0-1 경기 종료 후 아쉬워하고 있다.한국 축구가 최악의 참사를 당했다. 이번 월드컵 A조에서 약체로 여겨진 남아프리카 공화국(남아공)에 무너졌다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 오전 10시(아래 한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 0-1로 패했다.이로써 1승 2패(승점 3)을 기록한 한국은 A조 3위로 조별리그를 마감하며, 와일드카드를 통해 32강 진출을 노려야 하는 상황이 됐다. 이번 월드컵에서 각 조 1, 2위는 토너먼트에 자력으로 진출하며, 3위 팀은 12개 조에서 가장 성적이 좋은 상위 8개국이 와일드 카드로 토너먼트에 합류하는 방식이다.반면 남아공은 1승 1무 1패(승점 4)를 기록, A조 2위로 32강 토너먼트에 진출했다.이날 한국은 3-4-2-1 포메이션을 가동했다. 최전방은 오현규, 2선 좌우에는 황희찬과 이강인이 받치는 형태였다. 중원은 황인범과 백승호가 짝을 이뤘고, 좌우 윙백에는 이태석과 설영우가 포진했다. 수비는 이기혁-김민재-이한범, 골키퍼 장갑은 김승규가 꼈다.홍 감독은 앞선 멕시코전과 비교해 3명이 바뀐 선발 라인업을 구성하며 손흥민과 이재성을 벤치에 앉히는 파격적인 선택을 감행했다. 그 자리를 오현규와 황희찬으로 채웠다.홍 감독은 손흥민의 선발 제외와 관련해 경기 직전 방송 인터뷰에서 "상대의 체력적인 면을 봤다"라며 "(손흥민을) 후반에 출전하는 것이 팀이나 본인을 위해 좋다는 판단으로 벤치에서 출발하도록 했다"고 설명했다.그리고 김문환이 제외됨에 따라 이태석이 선발 출전했다. 이태석은 왼쪽 윙백, 설영우가 본 포지션인 오른쪽 풀백으로 자리를 옮겼다.남아공은 4-2-3-1로 나섰다. 에비덴스 막고파가 원톱, 오스윈 아폴리스-렐레보힐레 모포켕-타펠로 마세코가 2선에 자리했다. 중원은 스페펠로 시톨레-탈렌테 음바타, 포백은 오브리 모디바-음베케젤리 음보카지-이메 오콘-쿨리소 무다우, 골문은 론웬 윌리엄스가 지켰다.한국은 전반 1분 만에 세트 피스에서 결정적인 기회를 잡았다. 왼쪽에서 올린 황인범의 코너킥을 니어 포스트로 침투한 김민재가 헤더로 돌려놨지만 골문 앞에 서있던 모디바의 몸에 맞고 나왔다.전반 7분 황인범이 상대 측면 뒷공간으로 롱패스를 보내며 수비진을 무너뜨렸다. 오른쪽을 파고든 설영우의 크로스가 통과되며 반대편으로 흘렀다. 이어 쇄도한 이태석이 다시 낮게 크로스했고, 이강인이 왼발로 시도한 슈팅은 골문 오른편을 살짝 빗나갔다.한국은 좌우 윙백 이태석과 설영우를 최대한 전진시키며 앞선 경기들보다 좀더 공격적으로 운영했다. 남아공은 전방 압박을 지양한 채 미드 블록을 형성하며 밸런스 유지에 초점을 맞췄다.초반을 넘어서며 한국의 경기력은 점차적으로 감퇴하기 시작했다. 전반 18분 한국은 남아공의 역습에 큰 위기를 맞았다. 한국 수비수 2명, 남아공 공격수가 3명이 대치하는 상황에 놓였으나 마세코의 슈팅을 이기혁이 막아냈다. 전반 19분에는 아폴리스의 중거리 슈팅이 김승규 골키퍼 정면으로 향했다.한국은 전반 29분에도 절체절명의 위기에서 벗어났다. 페널티 아크 정면에서 공간이 열리며 음바타가 왼발슛을 시도했으나 김승규 골키퍼가 선방했다. 이어 리바운드된 공을 막고파가 문전에서 시도한 슈팅이 다시 한 번 김승규 품에 안겼다.수세에 몰리던 한국은 전반 33분 황희찬의 과감한 중거리 슈팅 이외에는 실마리를 풀지 못했다. 공을 소유하지 않은 선수들의 움직임은 느렸고, 패스의 정확도는 크게 떨어졌다.남아공은 전반 38분 한국의 압박을 쉽게 벗겨내며 빠른 역습 전환으로 기회를 엿봤다. 마지막 마세코의 왼발슛이 골문 위로 벗어났다. 최악의 졸전을 펼친 한국의 전반전은 무실점으로 버텨낸 것에 만족해야 했다.홍 감독은 후반 시작하자마자 3명을 한꺼번에 교체 투입하며 대대적인 변화를 꾀했다. 백승호, 황희찬, 이태석 대신 김진규, 손흥민, 옌스를 넣었다.옌스와 손흥민이 가세하면서 왼쪽 공격이 좀더 활기를 띠었다. 후반 14분에는 반대편인 오른쪽에서 공간이 열렸다. 설영우의 크로스에 이은 오현규의 헤더가 골키퍼 선방에 막혔다.남아공의 휴고 브로스 감독은 후반 17분 아폴리스 대신 체팡 모레미를 넣으며 첫 교체를 감행했다. 용병술은 1분 만에 적중했다. 한국은 남아공의 역습에 끝내 막지 못하며 한 골을 허용했다. 후반 18분 왼쪽에서 모레미가 낮게 크로스를 보냈고, 마세코가 중앙으로 끌고나오며 왼발슛을 시도해 골망을 갈랐다.홍 감독은 후반 21분 종아리 부상을 당한 김민재를 불러들이고, 박진섭을 교체 투입했다. 후반 29분에는 오현규 대신 조규성을 투입해 승부수를 던졌다.남아공도 후반 30분 마세코 대신 이크람 레이너스, 후반 35분 모포켕 대신 제이든 애덤스를 넣으며 변화를 가져갔다. 남아공은 라인을 내려서며 수비를 강화하는 전략으로 바꿨다.한국은 남아공의 밀집 수비에 맞서 단조로운 측면 크로스에만 의존했다. 후반 추가시간 47분 왼쪽에서 옌스의 아웃 프런트 크로스를 박진섭이 머리로 돌려놨지만 윌리엄스 골키퍼에게 막혔다. 결국 한국은 득점에 실패하며 0-1로 패했다.한국은 체코전에서 2-1 역전승을 거두며 쾌조의 스타트를 끊었지만 두 번째 경기 멕시코를 맞아 0-1로 패하며 아쉬움을 남겼다. 앞선 1, 2차전을 고지대인 과달라하라에서 치른 한국은 남아공과의 3차전을 위해 몬테레이로 옮겼다.한국은 비교적 유리한 위치에서 남아공을 상대로 최소한 무승부만 거둬도 자력으로 조 2위를 확정짓는 상황이었다.특히 홍 감독은 지난 2경기에서 선발 출전시킨 손흥민을 이날 남아공전에서 서브 명단에 대기시키며 파격적인 라인업을 내세웠다. 손흥민은 2014 브라질 월드컵부터 출전한 이후 13경기 만에 처음으로 선발에서 제외됐다.결과적으로 이러한 판단은 대실패로 돌아갔다. 손흥민과 이재성이 동시에 빠지자 공격진에서 활발한 오프더볼과 침투를 전혀 찾아보기 어려웠다. 황희찬의 몸놀림은 무거웠고, 오현규도 상대 수비진에 고립되며 존재감이 없었다. 공격 상황에서 약속된 움직임이나 세부 전술조차 실종됐다. 남아공의 빠른 속도와 전환에 대응하지 못하며 빅찬스를 허용했다. 전반전 슈팅수에서 4-10으로 크게 밀릴만큼 실망스러운 경기력이었다.후반 들어 손흥민, 옌스를 넣으며 초반 분위기를 바꿨지만 상대의 카운터 어택에 무너지고 말았다. 무엇보다 감독 지략 싸움에서 완패였다. 남아공의 브로스 감독은 경기 전 미디어데이에서 "한국에 대한 분석을 모두 마쳤다"며 자신감을 보였다. 한국의 공격 패턴을 치밀하게 막아서며 무력화시켰다. 그리고 빠른 전환을 통해 약점을 파고든 것이 주효했다.심지어 이날 남아공은 핵심 미드필더 테보호 모코에나가 빠진 채 한국전에 나섰다. 그럼에도 한국은 남아공과의 중원 싸움에서 확연하게 우위를 점하지 못하며 최악의 결과를 남겼다.한국 대표팀의 아프리카 징크스는 또 다시 이어졌다. 한국은 역대 월드컵에서 아프리카를 상대로 3연패(2014년 알제리, 2022년 가나)를 기록, 통산 1승 1무 3패 머물렀다.한국의 32강 토너먼트 진출 여부는 미정이다. 26일부터 28일까지 펼쳐지는 타 국가의 월드컵 조별리그 3차전 결과에 따라 운명이 결정된다.