'넷플릭스 진출' 최민식, 국문과 교수 된다

디즈니플러스

최민식은 25년 만에 출연한 드라마 <카지노>에서 필리핀 카지노 대부 차무식의 파란만장한 인생을 잘 보여줬다.<명량>을 통해 백상예술대상 영화부문 대상과 대종상 남우주연상을 수상하며 커리어의 정점을 찍었지만 최민식은 <명량>을 끝으로 하락세를 걷기 시작했다. 2015년 박훈정 감독의 <대호>와 2017년 <침묵>, <특별시민> 등 최민식이 원톱주연을 맡은 영화들이 차례로 흥행에 실패한 것이다. 심지어 <쉬리> 이후 20년 만에 한석규와 재회했던 <천문:하늘에 묻는다> 역시 흥행성적(200만)은 다소 아쉬웠다.1997년 <사랑과 이별>을 끝으로 20년 넘게 영화 활동에만 전념했던 최민식은 2022년 <범죄도시>의 강윤성 감독이 연출한 디즈니플러스 드라마 <카지노>를 통해 25년 만에 드라마에 출연했다. <카지노>는 허탈한 결말로 시청자들의 많은 비판을 받았지만 최민식은 한국의 범법자에서 정·재계에도 영향을 미치는 필리핀 카지노계의 대부가 된 차무식의 인생을 입체적으로 보여주며 시청자들의 극찬을 받았다.2024년 유해진, 김고은과 함께 장재현 감독의 오컬트 영화 <파묘>에 출연해 커리어 두 번째 천만 영화를 만든 최민식은 26일 공개되는 <맨 끝 줄 소년>을 통해 처음으로 넷플릭스 드라마에 출연한다. 후안 마요르가의 동명 희곡을 원작으로 하는 서스펜스 드라마 <맨 끝 줄 소년>에서 최민식은 강의실 맨 끝 줄에 앉은 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하는 실패한 작가이자 국문학과 교수 허문오를 연기한다.<맨 끝 줄 소년>에서는 <스물다섯 스물하나>,<약한 영웅>,<그놈은 흑염룡> 등에서 인상적인 연기를 선보였던 최현욱이 문학도들 사이에서 단연 뛰어난 작문 실력으로 허문오 교수를 사로잡는 공대생 이강 역을 맡았다. 허준호는 허문오의 대학 동기이자 성공한 작가 김수훈을, 김윤진은 첫 눈에 시선을 사로잡는 우아한 외모를 가진 김수훈의 아내 안은주를, 진경은 허문오의 아내 조현숙을 연기한다.넷플릭스 한국 드라마는 지난 5일 공개된 <참교육>이 단 3주 만에 4억2070만 시간의 누적 시청시간을 기록하면서 올해 공개된 넷플릭스 한국드라마 중 가장 높은 누적 시청시간을 기록하게 됐다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 따라서 <맨 끝 줄 소년>으로선 <참교육>의 상승세를 이어가고 싶은 마음이 강할 수 밖에 없다. 오랜 기간 한국 최고의 배우로 군림했던 최민식의 어깨가 더욱 무거운 이유다.