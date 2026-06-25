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'넷플릭스 진출' 최민식, 국문과 교수 된다

'넷플릭스 진출' 최민식, 국문과 교수 된다

[프리뷰] 26일 공개되는 넷플릭스 드라마 <맨 끝 줄 소년>에 출연하는 최민식

양형석(utopia697)
26.06.25 11:28최종업데이트26.06.25 11:28
26일 공개되는 넷플릭스 드라마 <맨 끝 줄 소년>에는 한국 영화의 전성기를 이끌었던 최고의 스타 배우가 출연한다. 한국 영화 역대 최고 흥행 기록을 보유한 <명량>에서 이순신 장군을 연기했던 최민식이 그 주인공이다. 지난 2022년에 공개된 디즈니플러스 드라마 <카지노>에서 주인공 차무식을 연기하며 OTT 시장에 진출했던 최민식은 <맨 끝 줄 소년>을 통해 처음으로 넷플릭스 드라마에 출연한다.

<쉬리>-<올드보이>-<명량>으로 이어지는 화려한 커리어

최민식은 <올드보이>에서 엄청난 에너를 발산하는 '인생연기'로 관객들의 극찬을 받았다.
최민식은 <올드보이>에서 엄청난 에너를 발산하는 '인생연기'로 관객들의 극찬을 받았다.쇼이스트(주)

동국대 연극영화과 재학 시절부터 연극 무대에 오르며 뛰어난 연기로 주목 받은 최민식은 1990년 KBS 드라마 <야망의 세월>에서 '꾸숑' 역을 맡으며 드라마에 데뷔했다. 1992년 이문열의 동명 소설을 영화화한 <우리들의 일그러진 영웅>에서 엄석대(홍경인 분)의 절대 권력을 무너트리는 정의로운 6학년 담임을 연기한 최민식은 1994년 드라마 <서울의 달>에서 대학 후배 한석규와 연기 호흡을 맞췄다.

1996년 드라마 촬영 도중 아킬레스건이 끊어지는 부상을 당한 최민식은 한 동안 공백기를 가졌다가 1997년 영화 <넘버3>, 1998년 <조용한 가족>에 출연했지만 걸출한 연기의 중고신인 송강호에 가려 크게 주목 받지 못했다. 하지만 최민식은 1999년 강제규 감독의 영화 <쉬리>에서 북한 특수 8군단의 박무영 소좌 역을 맡아 뛰어난 연기로 대종상 남우주연상을 수상하면서 일약 '대세배우'로 떠올랐다.

1999년 연말에 개봉한 영화 <해피엔드>에서 무력한 중년남자를 연기해 관객들을 혼란에 빠트린 최민식은 2001년 <파이란>에서 3류깡패 이강재 역을 맡아 눈부신 연기를 선보이며 청룡영화상 남우주연상을 수상했다. 2002년 임권택 감독의 <취화선>에서 장승업을 연기한 최민식은 '한국영화의 르네상스'로 불린 2003년 자신의 연기 커리어에 정점을 찍은 대표작 중 하나인 박찬욱 감독의 <올드보이>를 만났다.

<올드보이>에서 복수에 굶주린 오대수 캐릭터를 완벽하게 소화한 최민식은 청룡영화상과 대종상,백상예술대상 남우주연상을 독식하며 최고의 배우로 우뚝 섰고 차기작 <주먹이 운다>에서도 열연이 이어졌다. 최민식은 2005년 <친절한 금자씨> 이후 5년의 공백을 가졌지만 2010년 상업영화 복귀작이었던 김지운 감독의 <악마를 보았다>에서 연쇄 살인마 장경철 역을 맡아 이병헌과 함께 '연기 차력쇼'를 펼쳤다.

2012년 <범죄와의 전쟁: 나쁜 놈들 전성시대>와 2013년 <신세계>에서 명불허전의 연기를 보여준 최민식은 <레옹>의 뤽 베송 감독이 연출하고 '블랙 위도우' 스칼렛 요한슨이 주연을 맡은 <루시>를 통해 할리우드에 진출했다. 높은 지명도에 비해 상대적으로 흥행 성적이 썩 좋지 않았던 최민식은 2014년7월 김한민 감독의 <명량>으로 1761만 관객을 동원하며 한국 영화 최다관객 신기록을 세우는 기염을 토했다.

제자의 글에 집착하는 국문과 교수로 변신

최민식은 25년 만에 출연한 드라마 <카지노>에서 필리핀 카지노 대부 차무식의 파란만장한 인생을 잘 보여줬다.
최민식은 25년 만에 출연한 드라마 <카지노>에서 필리핀 카지노 대부 차무식의 파란만장한 인생을 잘 보여줬다.디즈니플러스

<명량>을 통해 백상예술대상 영화부문 대상과 대종상 남우주연상을 수상하며 커리어의 정점을 찍었지만 최민식은 <명량>을 끝으로 하락세를 걷기 시작했다. 2015년 박훈정 감독의 <대호>와 2017년 <침묵>, <특별시민> 등 최민식이 원톱주연을 맡은 영화들이 차례로 흥행에 실패한 것이다. 심지어 <쉬리> 이후 20년 만에 한석규와 재회했던 <천문:하늘에 묻는다> 역시 흥행성적(200만)은 다소 아쉬웠다.

1997년 <사랑과 이별>을 끝으로 20년 넘게 영화 활동에만 전념했던 최민식은 2022년 <범죄도시>의 강윤성 감독이 연출한 디즈니플러스 드라마 <카지노>를 통해 25년 만에 드라마에 출연했다. <카지노>는 허탈한 결말로 시청자들의 많은 비판을 받았지만 최민식은 한국의 범법자에서 정·재계에도 영향을 미치는 필리핀 카지노계의 대부가 된 차무식의 인생을 입체적으로 보여주며 시청자들의 극찬을 받았다.

2024년 유해진, 김고은과 함께 장재현 감독의 오컬트 영화 <파묘>에 출연해 커리어 두 번째 천만 영화를 만든 최민식은 26일 공개되는 <맨 끝 줄 소년>을 통해 처음으로 넷플릭스 드라마에 출연한다. 후안 마요르가의 동명 희곡을 원작으로 하는 서스펜스 드라마 <맨 끝 줄 소년>에서 최민식은 강의실 맨 끝 줄에 앉은 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하는 실패한 작가이자 국문학과 교수 허문오를 연기한다.

<맨 끝 줄 소년>에서는 <스물다섯 스물하나>,<약한 영웅>,<그놈은 흑염룡> 등에서 인상적인 연기를 선보였던 최현욱이 문학도들 사이에서 단연 뛰어난 작문 실력으로 허문오 교수를 사로잡는 공대생 이강 역을 맡았다. 허준호는 허문오의 대학 동기이자 성공한 작가 김수훈을, 김윤진은 첫 눈에 시선을 사로잡는 우아한 외모를 가진 김수훈의 아내 안은주를, 진경은 허문오의 아내 조현숙을 연기한다.

넷플릭스 한국 드라마는 지난 5일 공개된 <참교육>이 단 3주 만에 4억2070만 시간의 누적 시청시간을 기록하면서 올해 공개된 넷플릭스 한국드라마 중 가장 높은 누적 시청시간을 기록하게 됐다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 따라서 <맨 끝 줄 소년>으로선 <참교육>의 상승세를 이어가고 싶은 마음이 강할 수 밖에 없다. 오랜 기간 한국 최고의 배우로 군림했던 최민식의 어깨가 더욱 무거운 이유다.

최민식은 <맨 끝 줄 소년>에서 자신보다 40살 어린 2002년생 젊은 배우 최현욱과 연기 호흡을 맞춘다.
최민식은 <맨 끝 줄 소년>에서 자신보다 40살 어린 2002년생 젊은 배우 최현욱과 연기 호흡을 맞춘다.<맨 끝 줄 소년> 홈페이지


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