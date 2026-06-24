운명의 남아공전, 이강인의 '황금 왼발'에 달렸다

연합뉴스

18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 이강인이 패스를 하고 있다.대한민국 축구 대표팀의 새로운 에이스로 거듭나고 있는 이강인(파리 생제르맹)의 발끝이 남아프리카공화국을 겨냥한다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 오는 25일 오전 10시(한국 시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아공과 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그' A조 최종 3차전을 펼친다.한국은 체코와 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀으나 멕시코와 2차전에서 0-1 석패를 당하면서 1승 1패(승점 3)로 2위를 달리고 있다. 다가오는 남아공전에서 비기거나 승리할 경우 한국은 자력으로 조 2위를 확보해 32강에 진출할 수 있다.하지만 만에 하나 패배한다면 한국은 다른 팀들의 경기 결과에 따라 조 3위로 와일드카드 경쟁을 펼쳐야 하거나, 조 최하위가 돼 탈락할 가능성도 있다. 한국으로서는 안정적인 조별리그 통과와 32강 이후의 대진표까지 감안하면, 남아공을 이기고 자력으로 조 2위를 노려야 한다.이강인은 이번 대회에서 명실상부한 한국 공격의 핵심으로 등극했다. 3-4-3 전술을 구사하는 홍명보호에서 이강인은 최전방의 손흥민(LA FC), 2선의 이재성(마인츠)과 함께 공격진의 삼각편대를 이루며 오른쪽 측면공격수로 나서고 있다. 이강인은 공격진에서 유일하게 2경기 연속 풀타임을 소화하며 공격을 이끌었다.체코전에서는 0-1로 끌려가던 후반 황인범(페예노르트)의 동점골을 어시스트하며 대역전승의 발판을 마련했다. 이로써 이강인은 첫 월드컵이었던 2022 카타르 월드컵 가나전(조규성 추격골)에 이어 두 대회 연속 도움을 기록했다. 멕시코와의 2차전에서도 비록 경기는 0-1로 석패했지만, 이강인만큼은 중원과 측면을 오가며 한국 공격의 핵심 역할을 맡아 번뜩이는 탈압박과 창의적인 패스로 고군분투하며 좋은 모습을 보여줬다.2022 카타르 대회에 이어 생애 두 번째 월드컵에 나서고 있는 이강인은 4년 전보다 한층 성장했다는 평가를 받는다. 당시에는 마지막까지 월드컵행을 장담하지 못하는 미완의 유망주로 엇갈린 평가를 받다가 극적으로 최종 명단에 합류했다. 하지만 본선에서는 예상을 깨고 조별리그부터 16강까지 4경기에 모두 출장했고, 한 번의 선발 출전과 세 번의 교체 출장을 기록하며 대표팀의 원정 16강 진출을 이끌었다. 국제축구연맹이 선정한 '월드컵에서 활약한 21세 이하 선수 톱10'에 이름을 올리기도 했다.4년의 시간 동안 이강인은 유망주에서 세계적인 선수로 성장했다. 2023년 여름 이적 시장을 통해 레알 마요르카(스페인)를 떠나 PSG에 합류한 이강인은 올해 유럽 챔피언스리그 2연패를 비롯해 프랑스 리그1 3회, 프랑스컵 2회 등 무려 12차례의 우승을 경험했다. 국가대표팀에서도 부동의 주전으로 자리매김하면서 북중미 월드컵 아시아 예선에서 팀 내 최다인 6도움을 기록하는 활약으로 한국 축구의 11회 연속 본선 진출을 이끌었다.이번 북중미 월드컵은 한국 대표팀의 전술적 핵심이 이강인을 중심으로 넘어오고 있다는 것을 보여주는 대회로 꼽힌다. 실제로 이강인의 활약상은 기록에서도 드러난다. 축구 통계 사이트 '풋몹'에 따르면 이강인은 체코전에서 패스 성공률 100%(38회 시도 및 성공)를 기록하며 기회 창출 3회, 롱 패스 3회를 기록했고, 멕시코전에서는 패스 성공률 88%(56회 중 49회), 기회 창출 3회, 크로스 3회 등을 기록했다.2경기 연속 양 팀을 통틀어 최다 기회를 창출한 선수가 바로 이강인이었다. 또한 드리블 돌파 성공도 무려 9차례에 이른다. 한국은 이강인에게 공이 연결됐을 때 가장 안정적이면서도 위협적인 장면을 많이 연출해냈다.멕시코전에서 상대 수비수들이 이강인에 대한 집중 견제는 물론, 경기 초반 일찍 경고 한 장을 받았던 이강인의 퇴장을 유도하기 위해 끊임없이 신경전을 펼쳤다. 이는 역설적으로 이강인이 그만큼 상대에게 위협적인 존재이기 때문이었다. 이강인은 상대 선수들의 도발에도 침착하게 응수하며 휘말리지 않았고, 경기가 끝날 때까지 별다른 추가 파울이나 흔들리는 모습을 보이지 않았다.두 경기 연속 풀타임 출전에서 보듯이 멕시코 현지의 고지대 환경으로 인한 체력적 변수도 이강인에게는 크게 문제가 되지 않았다. 또한 지난 시즌 소속팀 PSG의 연속 우승에도 불구하고 팀 내에서 로테이션 자원에 그쳐 주요 경기에 결장했던 아쉬움을 만회하듯 월드컵에서 무력시위를 펼치며 자신의 가치를 증명하고 있다.32강행 티켓이 걸린 남아공전에서도 한국 축구는 다시 한번 이강인의 발끝에 희망을 걸어야 한다. 대표팀은 체코전에서 오현규와 황인범이 각각 한 골씩을 기록했지만, 믿었던 주포 손흥민의 골 침묵과 세트피스 기회 창출 부재, 부족한 슈팅 시도 등으로 골을 만드는 데 어려움을 겪고 있다.마침 한국의 최종전 상대인 남아공도 현재 1무 1패로, 32강 진출의 실낱같은 희망을 살리기 위해서는 한국전 승리 외에는 다른 선택지가 없는 상황이다. 남아공은 멕시코와의 첫 경기에서 수비에만 급급했던 것과 달리, 체코전에서는 체코보다 5개 많은 17개의 슛을 쐈고 무려 61%의 점유율을 보이며 달라진 경기력을 보였다. 남아공이 골을 넣기 위해 적극적인 공격으로 나온다면, 우리도 조심스러웠던 체코전·멕시코전과 달리 치고받는 공방전이 가능할 전망이다.축구 통계 매체 옵타에 따르면 한국은 조별리그 1·2차전에서 평균 59.5%로 안정적인 볼 점유율을 기록했으나, 실제로는 안전한 후방 패스의 비중이 높고 득점권 구역에서의 패스 성공률은 67%에 불과해, 조별리그에서 다득점에 성공한 강팀들(평균 70~80% 내외)보다 크게 떨어지는 것으로 나타났다. 또한 한국은 2경기에서 무려 8개의 오프사이드를 범하기도 했다.공격 루트가 부족하다는 지적을 받고 있는 홍명보호로서는 이강인의 창의성과 킬 패스에 대한 기대가 높아질 수밖에 없는 상황이다. 멕시코전에서는 기회가 많지 않았지만, 프리킥이나 코너킥 등 세트피스 역시 전담 키커인 이강인의 능력을 극대화할 수 있는 중요한 옵션이다. '이강인 의존도'가 지나치게 높다는 것이 과연 대표팀에 득이 될지 독이 될지는, 남아공전의 운명을 좌우할 관건으로 꼽힌다.이강인이 멕시코전에서 경고 한 장을 받았다는 것도 변수다. 이강인이 남아공전에서 또다시 경고를 받는다면 다음 경기에 출전할 수 없게 돼, 한국은 32강에 진출하더라도 이강인을 활용할 수 없게 된다. 이번 대회 규정상 조별리그를 마친 뒤 이전에 받은 경고는 모두 소멸되지만, 단 조별리그에서 경고 두 장을 연이어 누적해 출장 정지 상태가 되면 그 징계는 다음 경기까지 그대로 이어진다.대표팀의 플레이메이커 역할을 맡고 있는 이강인의 공백이 발생할 경우 대표팀 입장에서는 대체할 선수가 없는 만큼 큰 부담이 될 수밖에 없다. 이강인 외에 중앙 미드필더 백승호도 멕시코전에서, 수비수 이기혁은 체코와의 조별리그 1차전에서 각각 경고를 받았기에 주의가 요구된다.또한 이강인에게는 이번 월드컵 무대가 새로운 도전을 앞둔 '쇼케이스'로서의 의미도 크다. 이강인은 올여름 PSG를 떠나 새로운 클럽과 리그로 이적할 것이라는 설이 꾸준히 거론되고 있다. PSG에서 많은 우승 트로피를 들어올렸지만 3년간 로테이션에 만족해야 했던 만큼, 전성기로 접어든 20대 중반의 나이에 이제는 주전으로 꾸준히 뛸 수 있는 팀을 찾아야 한다는 기대가 높다. 이강인은 4년 전 카타르 월드컵에서의 활약이 발판이 돼 PSG 입단에 성공한 바 있으며, 현재는 스페인 복귀와 아틀레티코 마드리드 이적설이 꾸준히 제기되고 있다.멕시코전 패배 이후 유독 아쉬움을 감추지 못했던 이강인은 이제 남아공전만을 바라보며 정조준하고 있다. 더 높은 무대로 비상할 수 있는 모든 준비는 마쳤다. 남아공전에서 이강인이 또 한번 '황금 왼발'로 한국 축구에 값진 승리를 선물해줄 수 있을까.