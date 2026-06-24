"너 때문에 졌다" 설영우·김승규 향한 악플 테러, 가족까지 표적

대한민국을 대표하여 월드컵에 나선 선수들을 향하여 최근 무분별한 악플 테러가 속출하며 우려를 자아내고 있다.특히 한국 축구대표팀이 지난 멕시코전에서 0대 1로 아쉽게 패배한 후, 일부 선수들은 악플러들의 집중 표적이 됐다. 선발 멤버 중에서 부진하다는 평가를 받았던 수비수 설영우의 개인 SNS는 경기 후 비난의 글로 뒤덮였다. 누리꾼들은 설영우를 겨냥하여 "너 때문에 졌다"며 각종 욕설과 비속어로 공격하는 것은 물론, 심지어 선수가 부상을 당하며 경기에 출전하지 못하기를 바란다는 저주에 가까운 코멘트까지 나오기도 했다.설영우는 홍명보호 출범 이후 꾸준히 좌우 측면을 오가며 주전 수비수로 활약해왔다. 체코와의 1차전에서는 라이트백으로 출전하여 좋은 모습을 보였으나, 멕시코와의 2차전에서는 왼쪽으로 자리를 옮겼다. 하지만 설영우는 왼쪽에서 다소 불안정한 모습을 보이며 좋은 찬스를 놓치거나 타이밍이 늦는 모습으로 공격적인 면에서 기대에 미치지 못했다는 평가를 받았다. 이는 설영우 만의 문제가 아니라 팀 전체의 부진이 원인이었지만, 유독 비난이 설영우에게 집중되는 모습이다.특정선수에 대한 어긋난 팬심도 비난을 부채질하는데 작용했다. 일부 팬들은 설영우가 왼쪽 윙백으로 나서는 바람에 이 포지션에 투입 가능했던 옌스 카스트로프가 출전하지 못했다며 불만을 드러냈다. 또한 유럽 빅리그인 독일 분데스리가에서 뛰는 카스트로프가, 설영우에게 밀려 월드컵에 나서지 못하는 것은 납득하기 어렵다는 주장이다. 하지만 선수 기용은 개인이나 리그의 이름값으로 결정되는 게 아니다.멕시코전에서 캐칭 실수로 뼈아픈 결승골을 허용했던 김승규 역시 경기 후 엄청난 악플에 시달려야 했다. 당시 김승규는 후반 5분 높게 뜬 공을 처리하는 과정에서 수비수 이기혁과 충돌하며 공을 놓쳤고, 흘러나온 공을 멕시코 미드필더 루이스 로모가 밀어 넣으며 뼈아픈 실점을 허용했다. 김승규는 "내가 조금 더 집중력을 발휘했어야 했는데 그러지 못해 이런 결과가 나왔다"며 모든 책임을 자신의 탓으로 돌렸다.더 큰 문제는 김승규 만이 아니라 선수의 가족까지도 무분별한 악플의 표적이 되었다는 것이다. 몰지각한 일부 팬들은 김승규의 아내인 유명 모델 김진경의 개인 SNS와 유튜브로 몰려가 악성 댓글을 쏟아내며 충격을 안겼다. 2024년 김승규와 결혼한 김진경은 남편 김승규가 월드컵 출전으로 어쩔수 없이 자리를 비운 상황에서 홀로 출산을 하는 과정을 담은 영상을 공개하기도 했다.하지만 축하를 받아야 할 자리에 입에 담지 못할 악플이 쏟아지자, 결국 김진경은 개인 SNS 댓글창을 닫았고 유튜브 영상 댓글창도 구독자만 쓸 수 있게 전환해야 했다. 보다못한 대다수의 누리꾼들이 가세하여 "선수와 가족을 비난하지말라"며 악플러들을 성토하기도 했다. 일각에서는 월드컵마다 특정 선수에게 '좌표'를 찍어 모든 비난과 책임을 전가하는 '마녀사냥'식 비판 문화에서 벗어나 "건강한 응원이 필요하다"는 자성의 목소리도 나온다.사실 김승규는 멕시코전에서 뼈아픈 '한번의 실수'를 제외하면 대회 전체적으로 대한민국 선수 중 단연 최고의 활약을 보여주고 있다. 2경기 180분 풀타임을 소화하는 동안 김승규는 8개의 유효 슈팅 중 6개를 막아내며 75%에 이르는 높은 선방률을 기록하고 있다.한국대표팀이 완벽한 실점 위기에서 김승규의 선방으로 구사일생한 장면도 여러 차례였다. 또한 발기술도 뛰어난 김승규는 84.6%(44/52)의 패스 성공률을 기록하며 홍명보호의 후방 빌드업에서도 중요한 비중을 차지하고 있다.그럼에도 이런 선수에게 칭찬이난 격려는 커녕, 한번의 실수만 가지고 가족까지 좌표를 찍어 무지성적인 비난을 쏟아내는 일부 악플러들의 행태는 안타까움을 자아낸다.월드컵은 4년마다 돌아오는 전세계적인 스포츠 이벤트인 만큼, 선수들 개개인의 활약과 매 경기의 승패에 따라 여론이 일희일비 한다. 역대 월드컵을 봐도 수많은 선수와 감독들이 매 경기에 울고웃으며 '영웅'과 '역적'을 롤러코스터처럼 넘나들기 일쑤였다. 물론 합당한 비판은 선수 입장에서도 받아들여야겠지만, 감정을 배설하는 맹목적인 비난과 증오는 서로에게 그저 상처만 남길 뿐이다.국가대표팀의 주장인 손흥민은 월드컵을 앞두고 "팬분들이 항상 해주신 것처럼 옆에서, 뒤에서 저희를 응원해달라. 제가 앞에서 선수들을 잘 끌고 가고, 또 팬분들이 밀어주신다면, 우리는 무서울 것 없이 월드컵을 잘 치를 수 있을 것"이라며 국민들에게 월드컵 기간만큼은 부디 비난보다는 응원을 해줄 것을 당부한 바 있다. 하지만 손흥민의 간곡한 부탁에도 불구하고 이런 사태는 또다시 반복되고 있다.이제 대표팀은 25일 남아프리카공화국과 운명의 조별리그 최종전만을 남겨두고 있다. 1승 1패를 거둔 대표팀은 최종전에서 조 2위 수성과 함께 32강 진출을 노리고 있다. 남아공전에서 비기기만 해도 토너먼트행을 확정할 수 있지만, 패하면 상대팀들의 결과에 따라 조 3위로 밀려나거나 혹은 최하위로 탈락할 가능성도 있다. 그만큼 선수들 입장에서도 부담이 큰 경기다.국가대표 선수들은 당연히 모든 순간에 최선을 다할 것이다. 하지만 인간이기에 때로는 실수가 나올 수도 있고 찬스를 놓칠 수도 있다. 축구는 수많은 실수의 연속를 딛고 한번의 기회를 만들어내는 스포츠이기 때문이다. 그럴 때 선수들을 압박감에서 지탱해주는 원동력은 잔인한 원망과 남탓이 아닌, 팬들의 따뜻한 격려와 응원일 것이다.