역주행 하는 30년 전 애니, 2026년 소름 돋게 예측했네

디스테이션

영화 <퍼펙트 블루>의 스틸컷영화에서 가장 소름 끼치는 대목은 루미와 스토커 '미마니아'의 관계다. 미마니아는 기괴한 외모에 사회적 고립을 겪는 전형적인 은둔형 외톨이다. 그는 방 안에 미마의 사진을 도배해 두고 가상 세계에 산다. 루미와 미마니아를 한패로 묶기 쉽지만 정확히 보면 둘의 관계는 공조가 아니라 일방적 기만이다.미마니아는 끝까지 루미의 존재를 모른다. 그는 '미마의 방'에 일기를 쓰는 자가 진짜 미마 본인이라고 믿는다. 그 환상의 미마가 이메일로 지령을 내린다. "나를 더럽히는 자들을 처단하라." 미마니아는 충실히 복종한다. 그리고 미마를 둘러싼 사람들이 죽기 시작한다. 강간 장면을 쓴 각본가가, 누드 화보를 찍은 사진작가가 차례로 시신이 되어 발견된다.곤 사토시는 누구의 손이 그들을 베었는지 끝내 보여주지 않는다. 미마인지, 미마니아인지, 화면 밖의 또 다른 손인지 관객은 알 수 없다. 분명한 것은 하나다. '미마의 방'이 더럽혀졌다고 지목한 자들이 죽어 나간다는 사실이다. 루미는 가상의 미마라는 계정을 운영하는 '기획자'이고 미마니아는 그 계정이 던져준 먹이를 받아먹는 '행동대장'이다. 그러나 행동대장은 동료가 아니다. 도구다.미마니아는 '진짜 미마'의 마지막 지령에 따라 미마를 습격한다. "가짜를 제거하라." 미마는 망치로 그를 가격하고 달아난다. 임무에 실패한 순간, 미마니아의 운명은 결정된다. 그는 곧 '진짜 미마'에게, 그러니까 루미에게 죽는다. 쓸모를 다한 도구는 폐기된다. 공범까지 베어버리는 이 냉정함이야말로 루미가 단순한 광녀가 아니라 가상 자아의 순결을 위해 모든 현실을 처분하는 광신도임을 증명한다. 미마니아의 죽음을 빼고는 루미를 말할 수 없다.이 구조는 2026년의 사이버 렉카와 악플러를 떠올리게 한다. 차이가 더 무섭다. 루미의 '미마의 방'은 한 개인의 수공업이었다. 직접 미행하고, 손으로 일기를 쓰고, 한 명의 행동대장을 일일이 조종해야 했다. 한 사람이 미쳐야만 가능한 노동이었다. 2026년의 플랫폼은 다르다. 누구도 미칠 필요가 없다. 시스템이 조회수를 위해 분노를 자동으로 설계하고 알고리즘이 먹이를 무심하게 배포한다. 1997년엔 루미 한 사람의 광기가 필요했던 일을, 지금은 기계가 대행한다. '미마의 방'이 수작업으로 지은 지옥이라면, 우리의 타임라인은 공장에서 찍어내는 지옥이다.영화의 클라이맥스, 루미는 마침내 본색을 드러낸다. 미마가 정신을 차렸을 때, 그녀가 누운 방은 자신의 집이 아니다. 루미가 미마의 아이돌 시절 방을 그대로 복제해 둔 공간이다. 루미는 미마의 옛 무대 의상을 입고 나타난다. 거울 속 자신을 보며 황홀해한다. "내가 진짜 미마야." 루미의 눈에 비친 자신은 시간에 밀려난 중년 여성이 아니다. 가냘프고 빛나는 청춘의 아이돌이다.이는 거울의 독재다. 현대인이 인스타그램 필터를 씌운 자신의 사진을 보며 "이게 진짜 나야"라고 믿는 정서적 고착과 완전히 같다. 루미는 가짜 자아와 자신을 완전히 동일시했다. 이제 그녀에게 남은 마지막 과업은 하나다. 오염된 '현실의 미마'를 죽이고, 자신이 '가상의 미마'로서 영원히 사는 것이다.루미는 송곳을 들고 미마를 추격한다. 어두운 도시의 골목, 루미는 가볍게 도약하며 춤추듯 미마를 찌른다. 미마의 눈에는 루미가 천사 같은 아이돌의 모습으로 보인다. 망상이 현실을 오염시킨다. 추격은 허무하게 끝난다. 몸싸움 끝에 미마가 루미의 가발을 벗겨내고 루미는 깨진 유리 조각에 깊이 베인다. 비틀거리며 차도로 들어선 루미. 마주 오는 트럭의 헤드라이트를 무대 조명으로 착각한 그녀는, 피하는 대신 미소 지으며 포즈를 취한다. 가상의 장막이 현실의 물리 법칙과 정면으로 충돌하는 순간이다. 마지막 찰나, 미마가 루미를 끌어내 살린다.