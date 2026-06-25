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역주행 하는 30년 전 애니, 2026년 소름 돋게 예측했네

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[리뷰] 영화 <퍼펙트 블루>

박재우(4indie)
26.06.25 10:42최종업데이트26.06.25 10:42
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

지난 6월 16일, 넷플릭스에 30년 묵은 애니메이션 한 편이 조용히 걸렸다. 곤 사토시 감독의 1997년 데뷔작 〈퍼펙트 블루〉다. 개봉은 아득한 과거인데 SNS 타임라인은 지금 이 영화로 술렁인다. "30년 전 영화인데 지금 우리 얘기라 더 무섭다"는 평이 꼬리를 문다. 그 입소문에 이끌려 재생 버튼을 눌렀다. 그리고 깨달았다. 이것은 1997년의 영화가 아니다. 정확히 2026년의 영화다.

진짜 괴물은 따로 있다

영화 <퍼펙트 블루>의 스틸컷
영화 <퍼펙트 블루>의 스틸컷디스테이션

지하철 안의 풍경은 기괴하다. 사람들은 액정 화면 속 '인플루언서'를 본다. 그들의 먹방, 그들의 여행, 그들의 미소. 대중은 그 가짜 삶에 열광한다. 열광은 집착이 된다. 급기야 대중은 화면 속 자아에게 청정함을 요구한다. 사생활이 폭로되거나 필터가 벗겨지면 배신감을 토로한다. 돌을 던진다. 그들은 왜 분노하는가. 자신이 소비하던 '완벽한 가짜'가 오염되서다.

곤 사토시 감독은 이 기괴한 심리를 스마트폰도 SNS도 없던 시절에 정확히 해부했다. 우리는 흔히 이 영화를 주인공 미마의 자아 분열극으로 읽는다. 틀린 독해는 아니다. 오히려 영화가 그렇게 읽히도록 정교하게 설계되었다. 곤 사토시는 관객을 미마의 무너지는 정신 안에 가둔다. 현실과 드라마와 망상의 경계를 지우고 살인의 범인마저 미마 자신이 아닐까 의심하게 만든다.

그러나 분열에는 엔진이 있다. 미마를 미치게 하는 건 그림자 매니저, 루미다. 영화의 마지막에 드러나는 이 반전이야말로 작품의 핵심 설계다. 미마의 분열극처럼 보이도록 꾸며진 무대 뒤에서 루미라는 괴물이 모든 줄을 당기고 있었다. 그러므로 이 영화를 다시 읽는 가장 충실한 방법은 시점을 옮기는 것이다. 미마의 비극에서 루미의 연대기로. 가상 자아를 지키기 위해 진짜 인간을 처단하려는, 한 광신도의 탄생과 파멸로.

우상을 탐낸 그림자

영화 <퍼펙트 블루>의 스틸컷
영화 <퍼펙트 블루>의 스틸컷디스테이션

루미는 실패한 아이돌이다. 90년대 일본 J-POP 시장의 비정한 외모 기준은 그녀를 무대 밖으로 밀어냈다. 한때 빛났으나 시간에 밀려난 전직 아이돌. 현실의 루미는 초라하다. 그녀가 찾은 돌파구는 미마다. 미마는 루미가 끝내 도달하지 못한 '완벽한 우상'의 완성형이다. 루미는 미마의 매니저를 자처한다. 단순한 직업이 아니다. 미마를 통해 자신의 실패한 과거를 보상 받으려는 대리 만족이다. 루미에게 미마는 자식 같은 존재인 동시에 자신이 들어가 살고 싶은 '완벽한 부캐'였다.

비극은 미마가 독립을 선언하면서 시작된다. 미마는 아이돌 그룹 '참(CHAM)'을 졸업한다. 성인 연기자가 되기 위해 공중파 드라마 〈더블 바인드〉에서 스트립 클럽 강간 장면을 연기하고 누드 화보를 찍는다. 배우로 인정받기 위한 생존 투쟁이다. 루미에게는 성스러운 존재가 더렵혀지는 것이기에 촬영장에서 눈물을 흘리며 자리를 뜬다. 자신이 온전하게 보존하고 싶었던 '순결한 아이돌 미마'의 이미지가 진흙탕에 구르는 순간, 루미의 세계는 붕괴한다.

영화는 여기서 한 발 더 나아간다. 루미는 현실을 부정하는 데 그치지 않고 자기 안에 '진짜 미마'라는 또 다른 인격을 길러낸다. 드라마 속에서 신음하는 미마는 가짜이며 진짜 미마는 여전히 무대 위에서 노래하는 순결한 소녀여야 한다. 이 인격의 분열을 키운 자양분이 웹 1.0의 기술, '미마의 방'이라는 홈페이지다. 루미는 그 가상의 공간에 진짜 미마인 척 일기를 쓰기 시작한다. 현실의 미마가 오염될수록 가상의 미마는 더욱 정결해진다. 루미의 정신 안에서 본캐(인간 미마)는 가짜가 되고 부캐(아이돌 미마)가 진짜가 되는 주객전도가 완성된다. 영화가 명시하는 그 부캐의 이름이 바로 '진짜 미마'다.

조종과 폐기의 알고리즘

영화 <퍼펙트 블루>의 스틸컷
영화 <퍼펙트 블루>의 스틸컷디스테이션

영화에서 가장 소름 끼치는 대목은 루미와 스토커 '미마니아'의 관계다. 미마니아는 기괴한 외모에 사회적 고립을 겪는 전형적인 은둔형 외톨이다. 그는 방 안에 미마의 사진을 도배해 두고 가상 세계에 산다. 루미와 미마니아를 한패로 묶기 쉽지만 정확히 보면 둘의 관계는 공조가 아니라 일방적 기만이다.

미마니아는 끝까지 루미의 존재를 모른다. 그는 '미마의 방'에 일기를 쓰는 자가 진짜 미마 본인이라고 믿는다. 그 환상의 미마가 이메일로 지령을 내린다. "나를 더럽히는 자들을 처단하라." 미마니아는 충실히 복종한다. 그리고 미마를 둘러싼 사람들이 죽기 시작한다. 강간 장면을 쓴 각본가가, 누드 화보를 찍은 사진작가가 차례로 시신이 되어 발견된다.

곤 사토시는 누구의 손이 그들을 베었는지 끝내 보여주지 않는다. 미마인지, 미마니아인지, 화면 밖의 또 다른 손인지 관객은 알 수 없다. 분명한 것은 하나다. '미마의 방'이 더럽혀졌다고 지목한 자들이 죽어 나간다는 사실이다. 루미는 가상의 미마라는 계정을 운영하는 '기획자'이고 미마니아는 그 계정이 던져준 먹이를 받아먹는 '행동대장'이다. 그러나 행동대장은 동료가 아니다. 도구다.

미마니아는 '진짜 미마'의 마지막 지령에 따라 미마를 습격한다. "가짜를 제거하라." 미마는 망치로 그를 가격하고 달아난다. 임무에 실패한 순간, 미마니아의 운명은 결정된다. 그는 곧 '진짜 미마'에게, 그러니까 루미에게 죽는다. 쓸모를 다한 도구는 폐기된다. 공범까지 베어버리는 이 냉정함이야말로 루미가 단순한 광녀가 아니라 가상 자아의 순결을 위해 모든 현실을 처분하는 광신도임을 증명한다. 미마니아의 죽음을 빼고는 루미를 말할 수 없다.

이 구조는 2026년의 사이버 렉카와 악플러를 떠올리게 한다. 차이가 더 무섭다. 루미의 '미마의 방'은 한 개인의 수공업이었다. 직접 미행하고, 손으로 일기를 쓰고, 한 명의 행동대장을 일일이 조종해야 했다. 한 사람이 미쳐야만 가능한 노동이었다. 2026년의 플랫폼은 다르다. 누구도 미칠 필요가 없다. 시스템이 조회수를 위해 분노를 자동으로 설계하고 알고리즘이 먹이를 무심하게 배포한다. 1997년엔 루미 한 사람의 광기가 필요했던 일을, 지금은 기계가 대행한다. '미마의 방'이 수작업으로 지은 지옥이라면, 우리의 타임라인은 공장에서 찍어내는 지옥이다.

거울이 부리는 독재

영화의 클라이맥스, 루미는 마침내 본색을 드러낸다. 미마가 정신을 차렸을 때, 그녀가 누운 방은 자신의 집이 아니다. 루미가 미마의 아이돌 시절 방을 그대로 복제해 둔 공간이다. 루미는 미마의 옛 무대 의상을 입고 나타난다. 거울 속 자신을 보며 황홀해한다. "내가 진짜 미마야." 루미의 눈에 비친 자신은 시간에 밀려난 중년 여성이 아니다. 가냘프고 빛나는 청춘의 아이돌이다.

이는 거울의 독재다. 현대인이 인스타그램 필터를 씌운 자신의 사진을 보며 "이게 진짜 나야"라고 믿는 정서적 고착과 완전히 같다. 루미는 가짜 자아와 자신을 완전히 동일시했다. 이제 그녀에게 남은 마지막 과업은 하나다. 오염된 '현실의 미마'를 죽이고, 자신이 '가상의 미마'로서 영원히 사는 것이다.

루미는 송곳을 들고 미마를 추격한다. 어두운 도시의 골목, 루미는 가볍게 도약하며 춤추듯 미마를 찌른다. 미마의 눈에는 루미가 천사 같은 아이돌의 모습으로 보인다. 망상이 현실을 오염시킨다. 추격은 허무하게 끝난다. 몸싸움 끝에 미마가 루미의 가발을 벗겨내고 루미는 깨진 유리 조각에 깊이 베인다. 비틀거리며 차도로 들어선 루미. 마주 오는 트럭의 헤드라이트를 무대 조명으로 착각한 그녀는, 피하는 대신 미소 지으며 포즈를 취한다. 가상의 장막이 현실의 물리 법칙과 정면으로 충돌하는 순간이다. 마지막 찰나, 미마가 루미를 끌어내 살린다.

사라지지 않은 한 가지

영화 <퍼펙트 블루>의 스틸컷
영화 <퍼펙트 블루>의 스틸컷디스테이션

루미는 정신병원에 갇힌다. 그녀는 여전히 자신이 아이돌인 줄 안다. 창문으로 들어오는 햇빛을 무대 조명 삼아 콧노래를 부른다. 비참한 결말이다. 그러나 영화는 여기서 끝나지 않는다. 미마는 성공한 여배우가 되어 루미를 면회하고 나온다. 병원 직원들이 수군댄다. "저 여자, 진짜 미마를 닮은 가짜 아니야?" 미마는 차에 올라 백미러를 본다. 그리고 미소 짓는다. "아니, 난 진짜야."

이 마지막 대사는 관객의 심장을 얼려버린다. 미마의 미소는 루미의 미소와 무엇이 다른가. 미마 역시 타인의 시선이 만들어낸 '배우 미마'라는 새로운 가상 자아를 연기하고 있는 것은 아닌가. 루미라는 질병은 치유된 것이 아니다. 미마에게로, 그리고 스크린 밖의 관객에게 전염된다.

곤 사토시는 루미를 통해 현대인의 가장 취약한 통점을 찔렀다. 우리는 모두 가짜 자아를 숭배하는 루미가 될 수 있다. 인스타 피드를 채우기 위해, 부캐의 완벽함을 유지하기 위해, 진짜 내 삶의 피로와 고통을 외면하고 있다면 당신 역시 루미의 송곳을 쥔 셈이다. 가짜가 진짜를 집어삼키는 시대, 진짜 당신은 어디에 있는가.
덧붙이는 글 이 기사는 필자의 브런치(@4indie)에도 실립니다.
퍼펙트블루 곤사토시 애니메이션 넷플릭스 영화비평

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