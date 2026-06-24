아이폰으로 작곡하던 소년, 슈퍼스타 되어 돌아왔다

▲오는 8월 19일 서울 올림픽홀에서 열리는 스티브 레이시의 단독 내한 공연 라이브네이션코리아

2022년에는 알앤비, 인디 록, 재즈, 보사노바 등 다양한 장르를 결합한 앨범 <제미나이 라잇츠(Gemini Rights)>를 내놓았다. 흐릿한 로파이 사운드와 함께 사랑과 이별이 안겨준 취약성, 그리고 변덕스러움을 고백한 이 앨범에 Z세대는 열광했다. 특히 이 앨범의 수록곡 '배드 해빗'은 숏폼 플랫폼에서의 인기에 힘입어 빌보드 핫 100 차트에서 3주 연속 1위를 차지하며 그해 최고의 히트곡 중 하나가 되었다. 이 곡은 지금까지 스포티파이에서 17억 회 이상의 스트리밍 횟수를 기록했다.



또한 이 앨범은 이듬해 2023 그래미 어워드에서 최우수 프로그레시브 알앤비 앨범상의 주인공이 되기도 했다. 스티브 레이시는 2023년 타임지가 선정한 '세계에서 가장 영향력 있는 100인'에 선정됐다. 빌보드 핫 100 차트 1위를 차지한 이후 스티브 레이시는 당시 자신의 인스타그램을 통해 "아이폰 소년이 슈퍼스타로"라는 소감을 남기며 남다른 소회를 드러내기도 했다.



스티브 레이시는 이미 두 차례(2016년, 2018년) 디 인터넷의 멤버로 한국을 찾은 적이 있지만, 그가 솔로 뮤지션으로 한국을 찾는 것은 처음이다. 스티브 레이시의 이번 공연은 Z세대가 열광하는 감각이 무엇인지 확인할 수 있는 좋은기회다. 이번 공연의 티켓은 오는 6월 29일 오후 12시부터 공식 판매처인 NOL 티켓에서 단독 판매될 예정이다.

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