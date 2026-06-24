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아이폰으로 작곡하던 소년, 슈퍼스타 되어 돌아왔다

아이폰으로 작곡하던 소년, 슈퍼스타 되어 돌아왔다

스티브 레이시, 오는 8월 첫 단독 내한 공연

이현파(hyunpa2)
26.06.24 17:29최종업데이트26.06.24 17:29
오는 8월 19일 첫 단독 내한 공연을 펼치는 스티브 레이시
오는 8월 19일 첫 단독 내한 공연을 펼치는 스티브 레이시라이브네이션코리아

슈퍼스타가 된 아이폰 소년', 팝스타 스티브 레이시가 마침내 첫 내한 공연을 펼친다. 싱어송라이터이자 프로듀서, 기타리스트인 스티브 레이시가 오는 8월 19일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 첫 단독 내한 공연을 펼친다. 이번 내한 공연은 오는 7월 17일 발표되는 세 번째 정규 앨범 <오 예?(Oh Yeah?)>의 발매를 기념하는 월드 투어의 일환으로 펼쳐진다. 스티브 레이시는 이번 내한 공연에서 자신의 대표곡 '배드 해빗(Bad Habit)', '스태틱(Static)', '다크 레드(Dark Red)' 등은 물론 '더 필링(the feeling)' 등 신보의 수록곡 역시 두루 선보일 예정이다.

1998년 미국 캘리포니아 컴턴에서 태어난 스티브 레이시는 자신을 '아이폰 소년'으로 지칭한다. 집에서 아이폰을 가지고 음악을 홀로 만들어보던 경험이 그를 전문 뮤지션으로 이끈 것이다. 2015년 얼터너티브 밴드 디 인터넷(The Internet)의 기타리스트로 합류했으며, 2017년부터는 솔로 뮤지션으로서 두각을 드러냈다. 그의 첫 솔로 앨범 <스티브 레이시스 데모(Steve Lacy's Demo)>가 그 출발점이었다. '다크 레드', '룩스(Looks)' 등이 실린 이 앨범은 스티브 레이시가 아이폰의 앱인 '개러지 밴드'로 전곡을 만든 것으로 유명하다. (개러지 밴드는 애플이 무료로 제공하는 DAW 앱으로, 악기 연주와 비트 메이킹, 녹음, 믹싱 등의 작업을 쉽게 할 수 있다.)

오는 8월 19일 서울 올림픽홀에서 열리는 스티브 레이시의 단독 내한 공연
오는 8월 19일 서울 올림픽홀에서 열리는 스티브 레이시의 단독 내한 공연라이브네이션코리아

2022년에는 알앤비, 인디 록, 재즈, 보사노바 등 다양한 장르를 결합한 앨범 <제미나이 라잇츠(Gemini Rights)>를 내놓았다. 흐릿한 로파이 사운드와 함께 사랑과 이별이 안겨준 취약성, 그리고 변덕스러움을 고백한 이 앨범에 Z세대는 열광했다. 특히 이 앨범의 수록곡 '배드 해빗'은 숏폼 플랫폼에서의 인기에 힘입어 빌보드 핫 100 차트에서 3주 연속 1위를 차지하며 그해 최고의 히트곡 중 하나가 되었다. 이 곡은 지금까지 스포티파이에서 17억 회 이상의 스트리밍 횟수를 기록했다.

또한 이 앨범은 이듬해 2023 그래미 어워드에서 최우수 프로그레시브 알앤비 앨범상의 주인공이 되기도 했다. 스티브 레이시는 2023년 타임지가 선정한 '세계에서 가장 영향력 있는 100인'에 선정됐다. 빌보드 핫 100 차트 1위를 차지한 이후 스티브 레이시는 당시 자신의 인스타그램을 통해 "아이폰 소년이 슈퍼스타로"라는 소감을 남기며 남다른 소회를 드러내기도 했다.

스티브 레이시는 이미 두 차례(2016년, 2018년) 디 인터넷의 멤버로 한국을 찾은 적이 있지만, 그가 솔로 뮤지션으로 한국을 찾는 것은 처음이다. 스티브 레이시의 이번 공연은 Z세대가 열광하는 감각이 무엇인지 확인할 수 있는 좋은기회다. 이번 공연의 티켓은 오는 6월 29일 오후 12시부터 공식 판매처인 NOL 티켓에서 단독 판매될 예정이다.
스티브레이시

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