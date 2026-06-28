"내가 호주에서 축구하며 살게 될 줄 전혀 몰랐어요"

Forrestfield United 제공

- 호주에서 다시 축구를 시작하게 된 계기와 입단 과정이 궁금하다.

- 포레스트필드 유나이티드는 어떤 팀인가.

- 은퇴 후에도 철저히 몸 관리를 한 것 같은데.

- 이전에도 사실상 은퇴를 번복한 경험이 있다고 들었는데.

큰사진보기 ▲시흥시민축구단 시절의 임정빈. 시흥시민축구단 제공 - 시흥에서는 유독 좋은 추억이 많았던 것으로 알고 있다.



"공익근무를 마치고 여름 이적시장을 통해 시흥시민축구단에 합류했다. 당시 시흥은 이미 좋은 선수들과 코칭스태프가 갖춰져 있는 팀이었다. 팀 분위기와 훈련 분위기 역시 굉장히 좋았다. 그 분위기 속에 자연스럽게 녹아들어 함께했다. 그 덕분에 승격이라는 좋은 성과를 달성할 수 있었고, 다음 시즌에도 좋은 흐름을 이어가며 한때 리그 1위를 달리기도 했다. 다만 그 시즌을 4위로 마무리해 지금도 아쉬운 기억으로 남아 있다."



- 현재 경기장 밖에서는 어떤 일을 하고 있는지.



"국내의 K3, K4리그 선수들과 마찬가지로, 이곳에서도 축구와 다른 일을 병행하는 선수들이 많다. 나 역시 현재 호주 퍼스에서 하우스 타일링을 하고 있고, 아이들을 대상으로 축구 개인 지도도 하고 있다. 그 외 유튜브 영상 콘텐츠 제작 및 업로드를 하고 있다. 원래 한국에서 선수 생활을 하면서 늘 영상을 제작해 보고 싶다는 생각이 있었는데 그때는 시간이 없어서 쉽게 시작하지 못했다. 그러다가 호주에 오면서 일이 끝난 뒤의 시간을 활용해 자연스럽게 영상을 만들기 시작했다. 특별한 연출보다는 그냥 있는 그대로의 내 삶을 담고 있다."



- 앞으로의 계획과 목표가 궁금하다.



"어려운 질문이다. 어느 순간부터는 계획과 목표를 세우기보다는 하루하루를 살아가는 데 더 집중하고 있다. 예전에는 정말 많은 목표와 계획 그리고 꿈이 있었는데 결국 하나도 이루지 못했기 때문이다. 지금도 마찬가지라고 생각한다. 먼 미래를 바라보기보다는, 당장 주어진 삶에 집중하다 보니 또 다른 내일이 오더라. 사실 내 인생에서 내가 호주에서 살게 될 거라고는 전혀 예상하지 못했다. 그래서 인생이 더 재밌다. 이곳에서도 주어진 하루를 즐겁고 알차게 보내려고 노력하고 있다. 그렇게 하루하루를 살다 보면 뭐라도 되어 있지 않을까 싶다(웃음). 그렇다고 대충 흘러가는 대로 살자는 의미는 절대 아니다."



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 "공익근무를 마치고 여름 이적시장을 통해 시흥시민축구단에 합류했다. 당시 시흥은 이미 좋은 선수들과 코칭스태프가 갖춰져 있는 팀이었다. 팀 분위기와 훈련 분위기 역시 굉장히 좋았다. 그 분위기 속에 자연스럽게 녹아들어 함께했다. 그 덕분에 승격이라는 좋은 성과를 달성할 수 있었고, 다음 시즌에도 좋은 흐름을 이어가며 한때 리그 1위를 달리기도 했다. 다만 그 시즌을 4위로 마무리해 지금도 아쉬운 기억으로 남아 있다.""국내의 K3, K4리그 선수들과 마찬가지로, 이곳에서도 축구와 다른 일을 병행하는 선수들이 많다. 나 역시 현재 호주 퍼스에서 하우스 타일링을 하고 있고, 아이들을 대상으로 축구 개인 지도도 하고 있다. 그 외 유튜브 영상 콘텐츠 제작 및 업로드를 하고 있다. 원래 한국에서 선수 생활을 하면서 늘 영상을 제작해 보고 싶다는 생각이 있었는데 그때는 시간이 없어서 쉽게 시작하지 못했다. 그러다가 호주에 오면서 일이 끝난 뒤의 시간을 활용해 자연스럽게 영상을 만들기 시작했다. 특별한 연출보다는 그냥 있는 그대로의 내 삶을 담고 있다.""어려운 질문이다. 어느 순간부터는 계획과 목표를 세우기보다는 하루하루를 살아가는 데 더 집중하고 있다. 예전에는 정말 많은 목표와 계획 그리고 꿈이 있었는데 결국 하나도 이루지 못했기 때문이다. 지금도 마찬가지라고 생각한다. 먼 미래를 바라보기보다는, 당장 주어진 삶에 집중하다 보니 또 다른 내일이 오더라. 사실 내 인생에서 내가 호주에서 살게 될 거라고는 전혀 예상하지 못했다. 그래서 인생이 더 재밌다. 이곳에서도 주어진 하루를 즐겁고 알차게 보내려고 노력하고 있다. 그렇게 하루하루를 살다 보면 뭐라도 되어 있지 않을까 싶다(웃음). 그렇다고 대충 흘러가는 대로 살자는 의미는 절대 아니다." 임정빈 A리그 K리그 J리그 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 류호진 (abci30) 내방 구독하기 축구를 씁니다. 이 기자의 최신기사 대학 동아리에서 시작된 축구단, 유벤투스를 꿈꾸다

"새로운 도전을 위해 온 호주였기에 이곳에서 축구를 다시 할 생각은 없었다. 그저 취미로 즐길 뿐이었다. 초기에는 한인 축구팀에서 아마추어 리그를 뛰었고, 이후에는 같은 리그에서 활동하던 다른 팀에서 스카우트 제의가 와서 함께하게 되었다. 평일에는 일하고, 주말에는 축구하는 생활을 이어갔다. 그러다 보니 자연스럽게 운동도 꾸준히 하게 되었고, 절반 정도의 시즌이 지나면서 몸 상태가 조금씩 올라오는 느낌이 들었다.욕심이 생겼다. 그래서 좀 더 높은 수준의 리그를 찾아보기 시작했고, 그때 찾은 구단이 포레스트필드 유나이티드였다. 구단 이메일과 SNS 메시지로 나의 프로필을 무작정 보냈다. 두어 번 정도 훈련을 함께했는데 구단에서도 좋게 봤는지 계약서를 주었다. 사실 축구를 다시 시작하게 된 가장 큰 이유는 영어였다. 영어를 전혀 못 했기 때문에 축구단에 소속되면 자연스럽게 영어가 늘 것이라는 생각을 했다. 그렇게 축구 선수 생활이 다시 시작되었다(웃음).""서호주 스테이트리그2에 속해 있는 팀이다. 이곳 호주에도 여러 디비전의 리그가 있는데, 아무래도 국내 축구 팬들에게도 익숙한 퍼스 글로리가 A리그(최상위 리그)이고, 그 아래에 순서대로 NPL, 스테이트리그1과 2가 있다. 내가 소속되어 있는 스테이트리그2를 굳이 국내 리그로 비유하자면 K4리그 정도가 되지 않을까 싶다. 사실 공을 다루는 능력은 우리나라 선수들이 더 뛰어나다고 느끼고 있어서, 수준으로는 국내의 K5리그 정도로 생각하고 있다.""특별한 방법이 있었던 것은 아니다. 은퇴 직후에는 운동을 안 하고 먹기만 해서 살도 찌고 배도 나왔다. 그런데 어느 순간 몸 상태가 보기 싫어졌다. 그래서 다시 운동을 꾸준하게 했다. 아무래도 은퇴 후에도 환경미화원이나 현장에서 몸쓰는 일을 많이 하다 보니 일상에서 근력을 유지한 덕도 있다고 생각한다. 따로 중량 운동을 하지 않아도 근력이 어느 정도 유지됐기 때문이다.""대학교를 졸업하면서 일본 J2리그 구단과 3년 계약을 체결했지만 1년 만에 한국으로 돌아왔다. 이후 춘천과 포천에서 뛰다가 당시 K3리그 소속이었던 청주시티FC(현 충북청주FC)에 입단했는데 많은 생각이 들었다. 내가 그동안 생각해 온 축구 선수의 모습과 내 모습이 많이 달랐기 때문이다. 결국 동계 훈련 도중 팀을 나오게 됐고 이후에는 축구와 전혀 무관한 다양한 일을 했다. 그러다가 입대를 위해 신체검사를 받던 도중, 내게 레이노증후군이라는 희귀병이 있다는 것을 알게 되었고 4급 판정을 받았다. 계획에 없던 공익 근무를 하게 되면서 자연스럽게 축구도 다시 하게 됐다. 그렇게 여주FC에서 선수 생활을 다시 시작했고 공익 근무 이후에도 시흥에서 선수 생활을 이어갔다."