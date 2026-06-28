"내가 호주에서 축구하며 살게 될 줄 전혀 몰랐어요"

▲무작정 이력서를 보내 구단과 계약까지 성공한 임정빈
.Forrestfield United 제공
- 호주에서 다시 축구를 시작하게 된 계기와 입단 과정이 궁금하다.
"새로운 도전을 위해 온 호주였기에 이곳에서 축구를 다시 할 생각은 없었다. 그저 취미로 즐길 뿐이었다. 초기에는 한인 축구팀에서 아마추어 리그를 뛰었고, 이후에는 같은 리그에서 활동하던 다른 팀에서 스카우트 제의가 와서 함께하게 되었다. 평일에는 일하고, 주말에는 축구하는 생활을 이어갔다. 그러다 보니 자연스럽게 운동도 꾸준히 하게 되었고, 절반 정도의 시즌이 지나면서 몸 상태가 조금씩 올라오는 느낌이 들었다.
욕심이 생겼다. 그래서 좀 더 높은 수준의 리그를 찾아보기 시작했고, 그때 찾은 구단이 포레스트필드 유나이티드였다. 구단 이메일과 SNS 메시지로 나의 프로필을 무작정 보냈다. 두어 번 정도 훈련을 함께했는데 구단에서도 좋게 봤는지 계약서를 주었다. 사실 축구를 다시 시작하게 된 가장 큰 이유는 영어였다. 영어를 전혀 못 했기 때문에 축구단에 소속되면 자연스럽게 영어가 늘 것이라는 생각을 했다. 그렇게 축구 선수 생활이 다시 시작되었다(웃음)."
- 포레스트필드 유나이티드는 어떤 팀인가.
"서호주 스테이트리그2에 속해 있는 팀이다. 이곳 호주에도 여러 디비전의 리그가 있는데, 아무래도 국내 축구 팬들에게도 익숙한 퍼스 글로리가 A리그(최상위 리그)이고, 그 아래에 순서대로 NPL, 스테이트리그1과 2가 있다. 내가 소속되어 있는 스테이트리그2를 굳이 국내 리그로 비유하자면 K4리그 정도가 되지 않을까 싶다. 사실 공을 다루는 능력은 우리나라 선수들이 더 뛰어나다고 느끼고 있어서, 수준으로는 국내의 K5리그 정도로 생각하고 있다."
- 은퇴 후에도 철저히 몸 관리를 한 것 같은데.
"특별한 방법이 있었던 것은 아니다. 은퇴 직후에는 운동을 안 하고 먹기만 해서 살도 찌고 배도 나왔다. 그런데 어느 순간 몸 상태가 보기 싫어졌다. 그래서 다시 운동을 꾸준하게 했다. 아무래도 은퇴 후에도 환경미화원이나 현장에서 몸쓰는 일을 많이 하다 보니 일상에서 근력을 유지한 덕도 있다고 생각한다. 따로 중량 운동을 하지 않아도 근력이 어느 정도 유지됐기 때문이다."
- 이전에도 사실상 은퇴를 번복한 경험이 있다고 들었는데.
"대학교를 졸업하면서 일본 J2리그 구단과 3년 계약을 체결했지만 1년 만에 한국으로 돌아왔다. 이후 춘천과 포천에서 뛰다가 당시 K3리그 소속이었던 청주시티FC(현 충북청주FC)에 입단했는데 많은 생각이 들었다. 내가 그동안 생각해 온 축구 선수의 모습과 내 모습이 많이 달랐기 때문이다. 결국 동계 훈련 도중 팀을 나오게 됐고 이후에는 축구와 전혀 무관한 다양한 일을 했다. 그러다가 입대를 위해 신체검사를 받던 도중, 내게 레이노증후군이라는 희귀병이 있다는 것을 알게 되었고 4급 판정을 받았다. 계획에 없던 공익 근무를 하게 되면서 자연스럽게 축구도 다시 하게 됐다. 그렇게 여주FC에서 선수 생활을 다시 시작했고 공익 근무 이후에도 시흥에서 선수 생활을 이어갔다."