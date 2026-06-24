공장 일 병행하던 5부 리거가 1부 리그 우승 주역 되기까지

레스터 시티가 2025~2026 EFL 챔피언십(잉글랜드 2부)에서 23위로 강등되었다. 직전 시즌에 프리미어리그에서 강등된 후 백투백 강등이다. 걷잡을 수 없이 악화된 재정적 위기에 따른 결과였다. 불과 2년 전에 챔피언십에서 1위를 했고 10년 전에는 프리미어리그에서 1위를 차지했던 영광의 팀이 몰락했다.
레스터 시티는 1992년 프리미어리그 출범 이후 1부, 2부를 오가며 가끔 3부도 내려가곤 하는 평범한 팀이었다. 그러던 중 2015~2016 시즌에 '동화'를 썼는데 그 중심에는 대체불가 스트라이커 제이미 바디가 있었다. 그의 인생 또한 동화 같은데, 넷플릭스 오리지널 컬렉션 '말하지 못한 이야기 영국'의 <제이미 바디>가 그의 이야기를 전한다.
제이미 바디는 이룩해 낸 일에 비해 명성이 높은 편은 아니다. 아카데미로 대변되는 '정통파'의 길을 걸어오지 못했기 때문인데, 그 또한 지역 명문 셰필드 원즈데이 유스에서 뛰었지만 방출당한다. 그때가 15세였다. 이후 8부 리그 소속의 스톡스브리지 파크 스틸스에 소속되어 활약하나, 주급이 30파운드에 불과했기에 공장 일을 병행해야 했다.