공장 일 병행하던 5부 리거가 1부 리그 우승 주역 되기까지

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <제이미 바디>의 한 장면.결론부터 말하자면, 너무나도 유명한 이야기지만 2015~2016 프리미어 리그 우승은 레스터 시티가 차지했다. 저 확률을 뚫고 우승한 전례는 프리미어 리그는 물론이고 잉글랜드, 나아가 전 세계 축구뿐만 아니라 모든 스포츠 역사상 없었다. 하여 시즌 막판까지, 많은 이들이 레스터 시티의 우승을 바랐지만 진정으로 믿어 의심치 않는 이는 없었다.기적이자 동화 같은 이야기의 주인공 레스터 시티, 그 중심에 제이미 바디가 있었다. 그는 프리미어 리그 역대 최초의 대기록인 11경기 연속 골을 세웠고 총 24골을 넣으며 팀의 공격을 홀로 책임지다시피 했다. 하지만 그의 경력상 난맥이 없지 않았다.비시즌에 카지노에서 동양인에게 인종차별성 발언을 날려 큰 곤욕을 치른 적이 있다. 진심으로 뉘우치고 사과하며 일단락됐으나, 평소 그의 불같은 성향이 고스란히 노출된 사건이었다. 그런가 하면, 어느 날 느닷없이 친부와 그의 원가족이 언론과 함께 찾아와 그의 트라우마를 건드리기도 했다. 커리어를 뒤흔들 수도 있었을 사건들이나 그는 경기장에서 경기만 생각했다.2024~2025 시즌을 끝으로 레스터 시티를 떠났으나 팀의 영원한 전설이자 레전드로 남을 것이다. 아쉽게도 팀은 나락으로 떨어지는 중이다. 반면 그는 이른 1987년생으로 마흔에 가까운 나이지만 여전히 경쟁력을 갖추고 있다. 어디서, 언제까지 활약할지 귀추를 주목해 본다. 이 '기적의 사나이'의 행보는 곧 우리네 평범하지만 아직 기회가 오지 않은 이들의 미래와 맞닿아 있다.