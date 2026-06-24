'시즌 5호 홈런' 이정후, 타격왕 경쟁도 재점화

AP=연합뉴스

샌프란시스코 자이언츠 이정후이정후가 잠시 느슨해졌던 메이저리그 타격왕 경쟁에 다시 불을 지폈다.샌프란시스코 자이언츠에서 활약하는 이정후는 24일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 2026 메이저리그 오클랜드 어슬레틱스와의 홈경기에서 3타수2안타(1홈런)1타점1득점1도루로 맹활약했다. 경기는 이정후의 결승 홈런과 3출루, 그리고 8이닝2피안타4볼넷6탈삼진 비자책1실점으로 호투한 선발 로비 레이의 활약에 힘입어 샌프란시스코가 3-1로 승리했다.시즌 5번째 홈런을 포함해 3출루 경기를 만들며 샌프란시스코의 3연패 탈출을 견인한 이정후의 시즌 성적은 타율 .331 88안타5홈런27타점40득점5도루 OPS(출루율+장타율) .838으로 상승했다. 이날 메이저리그 타율 1위 오토 로페즈(마이애미 말린스)도 멀티히트를 기록하며 시즌 타율을 .337로 끌어올렸지만 이정후도 타율을 4리나 상승시키면서 로페즈와의 차이를 .006로 좁히는 데 성공했다.지난 21일 마이애미와의 원정 경기에서 2루타 2방을 터트리며 4타수2안타를 기록한 이정후는 시즌 타율 .331를 기록하며 메이저리그 전체 타율 1위 로페즈와의 격차를 단 1리 차이로 줄였다. 물론 시즌 전체 기록은 아니지만 이정후의 상승세가 이어진다면 한국인 역대 최초의 메이저리그 타율 1위도 멀지 않아 보였다. 하지만 세계에서 가장 정확한 타격을 하는 선수에 등극하는 것은 역시 쉽지 않았다.이정후는 22일 마이애미전에서 3타수 무안타에 그치며 타율이 .327로 떨어졌고 그 사이 로페즈는 22일 샌프란시스코전 3타수1안타에 이어 23일 텍사스 레인저스전에서 3타수2안타를 기록하며 시즌 타율을 .336로 끌어 올렸다. 로페즈는 24일 아침에 열린 텍사스와의 시리즈 두 번째 경기에서도 5타수2안타를 기록하면서 타율 .337로 이정후와의 격차를 다시 1푼으로 벌리며 타율 1위 자리를 굳게 지켰다.마이애미 원정 3연전 이후 하루 휴식을 취한 이정후는 안방으로 돌아와 아메리칸리그 서부지구 2위 오클랜드를 상대했다. 이정후가 상대한 오클랜드의 선발투수는 우완 애런 시베일. 2019년 빅리그에 데뷔해 작년까지 7년 동안 5개팀에서 활약한 시베일은 클리블랜드 가디언스 시절이던 2021년 12승을 기록했고 오클랜드와 계약한 올 시즌에는 12경기에 등판해 5승3패 평균자책점4.91을 기록했다.샌프란시스코가 1회말 첫 공격에서 삼자 범퇴로 물러난 가운데 이정후는 2회말 1사 주자 없는 0-0 상황에서 첫 타석에 들어왔다. 초구 커브를 지켜본 이정후는 시베일의 2구째 커터를 강하게 잡아당겨 우중간 담장을 넘기는 선제 솔로홈런을 터트렸다. 지난 17일 애틀랜타 브레이브스전 이후 일주일 만에 터진 이정후의 시즌 5호 홈런으로 빅리그 진출 이후 가장 긴 비거리(134M)를 기록한 대형 홈런이었다.샌프란시스코는 이정후의 홈런 이후 윌리 아다메스의 2루타와 맷 채프먼의 적시타가 터지면서 한 점을 더 추가했지만 오클랜드도 3회초 공격에서 곧바로 이정후의 실책과 맥스 먼시의 적시타를 묶어 한 점을 만회했다. 하지만 이정후는 4회 두 번째 타석에서 서베일에게 6개의 공을 던지게 한 후 유격수 방면으로 내야안타를 때려내며 멀티히트를 완성했다. 이정후의 올 시즌 27번째 멀티히트 경기였다.이정후는 6회 선두타자로 나와 오클랜드의 두 번째 투수로 등판한 좌완 맷 크룩을 상대했다. 하지만 앞선 두 타석에서 이정후의 매서운 타격을 목격한 크룩은 이정후와 정면 승부를 하지 못했고 이정후는 시즌 13번째 볼넷을 골라내며 3출루 경기를 완성했다. 1루에 출루한 이정후는 아다메스의 타석에서 2루를 훔치며 시즌 5번째 도루를 기록했지만 후속타가 터지지 않아 득점을 추가하진 못했다.샌프란시스코가 라파엘 데버스의 적시타로 3-1을 만든 7회 1사1, 2루에서 4번째 타석에 선 이정후는 1루 땅볼로 주자들을 2,3루로 내보내는 진루타를 만들며 이날 경기 타석을 마무리했다. 이정후는 수비에서 한 차례 아쉬운 실책이 있었지만 결승 홈런을 포함해 멀티히트와 3출루를 기록하며 실책을 충분히 만회하는 활약을 선보였다. 또한 이날 활약으로 조금 멀어지는 듯 했던 로페즈와의 타격왕 경쟁도 다시 뜨거워졌다.