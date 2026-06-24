손흥민 중도교체-호날두 풀타임, 남아공전은?

로이터=연합뉴스

우즈베키스탄의 압두보히드 네마토프와 경기를 펼치고 있는 포르투갈의 크리스티아누 호날두.포르투갈이 우즈베키스탄을 완파하고 콩고전 무승부의 아쉬움을 달랬다.로베르토 마르티네스 감독이 이끄는 포르투갈 축구 대표팀은 24일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 조별리그 K조 2번째 경기에서 우즈베키스탄에게 5-0으로 승리했다. 지난 18일 콩고민주공화국과 1-1로 승부를 가리지 못했던 포르투갈은 우즈베키스탄을 상대로 5-0 대승을 거두면서 K조 최강이자 유럽의 강호가 건재함을 축구팬들에게 알렸다.이날 세계 축구팬들의 관심은 지난 콩고전에서 부진을 면치 못했던 포르투갈의 슈퍼스타 크리스티아누 호날두의 선발 출전 여부였다. 이제 후배들에게 자리를 양보해야 한다는 비판도 있었지만 호날두는 우즈베키스탄전에서도 변함없이 원톱으로 선발 출전했다. 그리고 호날두는 지난 콩고전과 달리 전반 39분 만에 멀티골을 기록하며 역대 월드컵 최고령 득점과 함께 월드컵 6회 연속 득점이라는 대기록을 세웠다.호날두는 아르헨티나의 리오넬 메시, 멕시코의 기예르모 오초아와 함께 6회 연속 월드컵에 출전하고 있는 3명 중 한 명이다. 특히 호날두와 메시는 20년이 넘는 오랜 시간 동안 월드컵이라는 최고의 무대에서 치열하게 경쟁하면서 축구팬들의 가슴을 뜨겁게 불타오르게 만들었다. 이번 대회에서도 여전히 포르투갈과 아르헨티나를 대표하는 슈퍼스타 호날두와 메시의 6번째 '메호대전'은 축구팬들의 시선을 사로잡기 충분하다.하지만 조별리그 첫 경기에서 두 선수의 활약은 명암이 뚜렷했다. 메시가 17일 알제리와의 조별리그 첫 경기에서 해트트릭을 기록하며 역대 월드컵 최고령 골과 최고령 해트트릭 기록을 동시에 달성한 것과 달리 호날두는 18일 콩고와의 첫 경기에서 별다른 활약을 하지 못한 것이다. 여전히 간결한 움직임으로 상대를 위협하는 메시와 달리 호날두는 만41세의 나이를 속이지 못하는 듯 둔한 움직임을 보여줬다.포르투갈에는 호날두 외에도 파리 생제르맹FC의 곤살루 하무스, AC밀란의 하파엘 레앙처럼 젊고 뛰어난 원톱 자원들이 즐비하다. 국내외 축구팬들은 은퇴가 임박한 호날두를 교체 선수로 돌리고 젊은 공격수들에게 기회를 줄 시기가 됐다고 입을 모았다. 하지만 포르투갈의 마르티네스 감독은 24일 우즈베키스탄과의 경기에서도 호날두를 원톱으로 내세웠고 호날두는 축구팬들에게 자신의 '클라스'를 증명했다.호날두는 전반6분 주앙 칸셀루의 크로스를 감각적인 슈팅으로 연결하면서 우즈베키스탄의 골망을 흔들었다. 추가골 과정에서도 호날두의 재치가 돋보였다. 전반 17분 패널티 박스 근처에서 프리킥 기회를 얻은 포르투갈은 호날두가 프리킥을 준비하며 모두의 시선을 끌었고 그 사이 누누 멘데스가 왼발로 기습적인 슈팅을 날리면서 추가골을 기록했다. 후날두는 전반39분 역습 상황에서 멀티골을 완성했다.전반에만 스코어가 3-0으로 벌어졌고 최종적으로 5-0으로 대승을 거뒀지만 호날두는 지난 콩고전에 이어 2경기 연속 풀타임으로 활약하며 '포르투갈의 심장'임을 증명했다. 이로써 호날두는 전날 메시가 세웠던 월드컵 최고령 득점 기록을 하루만에 되찾아왔다. 호날두는 전대미문의 월드컵 6회 연속골과 함께 월드컵 통산 10호골을 기록하며 에우제비오를 제치고 포르투갈 월드컵 최다골의 주인공이 됐다.한국 축구의 자랑 손흥민은 2014년 브라질 월드컵부터 이번 북중미 월드컵까지 4개 대회 연속으로 월드컵에 출전하고 있다. 2021-2022 시즌 23골로 프리미어리그 득점왕에 오르며 세계 최고의 윙포워드로 군림한 손흥민은 작년 MLS의 LA FC로 이적한 후에도 34경기에 출전해 14골20도움을 기록하며 뛰어난 활약을 이어갔다(리그, 대륙대항전 포함). 손흥민은 한국 축구와 축구팬들의 자부심이다.손흥민은 대표팀에서도 역대 한국 선수 중 가장 많은 146경기에 출전해 '차붐' 차범근(58골)에 이어 두 번째로 많은 56골을 기록했다. 비록 지난 2022년 카타르 월드컵에서는 골을 기록하지 못했지만 손흥민은 박지성,안정환과 함께 한국선수 월드컵 최다골 타이기록(3골)을 보유하고 있다. 축구팬들은 손흥민이 이번 월드컵을 통해 한국선수 역대 월드컵 최다골의 주인공에 오를 것으로 기대했다.하지만 손흥민은 대회 개막 후 조별리그 마지막 경기를 하루 앞두고 있는 24일까지 이번 대회 첫 골을 신고하지 못하고 있다. 문제는 손흥민이 홍명보 감독에 의해 골을 넣을 수 있는 기회조차 제대로 얻지 못하고 있다는 점이다. 실제로 손흥민은 12일 체코전에서 1-1 동점이 되자마자 후반 24분 오현규와 교체됐고 19일 멕시코전에서는 선제골을 허용하고 7분이 지난 후반 12분 다시 한 번 교체돼 그라운드를 나왔다.소속팀에서 주로 윙포워드로 활약하고 있는 손흥민은 확실한 원톱 스트라이커가 없는 대표팀에서는 주로 원톱으로 투입되는 경우가 많다. 중원과 측면에서 공격 전개가 이뤄지지 않아 스트라이커에게 기회가 나지 않는 상황에서 스트라이커를 교체해 준다고 갑자기 골이 터질 확률은 매우 낮다. 하지만 홍명보 감독은 중원과 측면을 보강하는 대신 손흥민을 오현규로 교체했고 결과는 한국의 0-1 패배로 이어졌다.손흥민은 한국 대표팀에서 독보적인 입지와 위상을 가진 선수로 그라운드에 있는 것으로도 상대에게 위협이 될 수 있다. 하지만 2경기 연속 손흥민을 조기 교체한 홍명보 감독에게 손흥민은 그저 '상황에 따라 언제든지 교체할 수 있는 전성기가 지난 공격수'정도로 취급 받고 있다. 과연 홍명보 감독은 패할 경우 조별리그 탈락도 각오해야 하는 25일 남아공전에서 손흥민을 제대로 활용해 승리를 이끌 수 있을까.