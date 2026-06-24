박지현·서인국의 오피스 로맨스, 출근이 설레네

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큰사진보기 ▲tvN 월화드라마 '내일도 출근!' CJ ENM

<내일도 출근!>은 거창한 판타지 없이도 충분히 설레는 드라마다. 잃어버린 수첩, 버스 옆자리, 꿈속 뜨거운 키스, 직장에서의 잔소리, 비상계단의 갑작스러운 마주침까지 누구나 살면서 한 번쯤은 겪었을 법한 소소한 일상이 극 중 좋은 재료로 활용됐다.

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이 과정에서 드라마는 굵직한 갈등을 앞세우기보다는 조금씩 엇갈리는 감정의 결을 세밀하게 짚어가며 기존 로코물과의 차별화를 도모한다. 지윤과 시우 두 사람이 직장이라는 조직 안에서 부딪히고 협업하는 일련의 과정은 충분한 설득력과 현실감을 동반한다.

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직장인이라면 누구나 가질 법한 갈등, 퇴사 등의 고민을 바탕으로 따뜻한 위로와 설렘을 동시에 담아내겠다는 방향성 또한 선명하게 드러났다. 그 덕분에 <내일도 출근!>은 기대 이상으로 시청자들을 이야기 속으로 자연스럽게 끌어당긴다.

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이제 오랜 기간 잠적했던 지윤의 전 연인 조가을(최경훈 분)의 귀환으로 드라마는 본격적인 삼각구도 돌입을 예고했다. 그런가 하면 TF 합류 이후 펼쳐질 업무와 감정의 교차까지 앞으로의 행보를 궁금하게 만드는 장치들도 초반부에 차곡차곡 쌓였다. 담백하게 현실을 포착하면서도 사랑의 감정을 조금씩 끌어올리는 <내일도 출근!>이 앞으로 보여줄 이야기에 기대가 쏠린다. 내일도출근 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상화 (steelydan) 내방 구독하기 jazzkid@naver.com 이 기자의 최신기사 OTT 보려다 개인정보 털렸다...티빙의 향후 움직임이 중요한 까닭

tvN 월화드라마 '내일도 출근!'이번 <내일도 출근!> 1~2회에서 돋보인 강점 중 하나는 두 주연 배우의 서로 다른 매력이다. 대세 배우로 착실하게 성장한 박지현은 차지윤을 통해 현실적인 직장 여성의 얼굴을 설득력 있게 구현했다. 업무 능력은 뛰어나지만 미래에 대한 불안과 실패에 대한 두려움을 안고 사는 지윤의 감정을 자연스럽게 표현했다.특히 프로 직장인 특유의 전문성과 연애 앞에서 흔들리는 인간적인 모습을 오가며 캐릭터에 생동감을 불어넣었다. 상사에게 시달리고, 퇴사를 고민하며, 그럼에도 다시 일어서는 과정은 많은 직장인들의 현실 공감을 유도했다. 이때 박지현은 과장된 설정 대신 생활 밀착형 연기를 선보이며 시청자들이 차지윤이라는 캐릭터에 과몰입할 수 있게 했다.서인국은 자신이 가장 강점을 보여온 로맨스 장르에서 다시 한번 존재감을 발휘했다. 강시우는 쉽게 웃지 않고 사람을 가까이하지 않으며 좀처럼 사과하지 않는다. 하지만 그 이면에는 진심과 배려가 숨어 있는 복합적인 인물이다. 서인국은 절제된 표정과 눈빛만으로 강시우의 감정을 표현하며 여성 시청자들에게 두근거리는 설렘을 안긴다.업무에서는 냉정한 원칙주의자이지만 차지윤의 능력을 누구보다 먼저 알아보고 손을 내민다. 나아가 "이 사람을 놓치고 싶지 않았다"는 진심 어린 고백을 건네며 강시우가 단순한 '백마 탄 왕자'형 남자 주인공이 아님을 보여줬다.