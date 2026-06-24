박지현·서인국의 오피스 로맨스, 출근이 설레네

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tvN 월화드라마 '내일도 출근!'CJ ENM
이번 <내일도 출근!> 1~2회에서 돋보인 강점 중 하나는 두 주연 배우의 서로 다른 매력이다. 대세 배우로 착실하게 성장한 박지현은 차지윤을 통해 현실적인 직장 여성의 얼굴을 설득력 있게 구현했다. 업무 능력은 뛰어나지만 미래에 대한 불안과 실패에 대한 두려움을 안고 사는 지윤의 감정을 자연스럽게 표현했다.
특히 프로 직장인 특유의 전문성과 연애 앞에서 흔들리는 인간적인 모습을 오가며 캐릭터에 생동감을 불어넣었다. 상사에게 시달리고, 퇴사를 고민하며, 그럼에도 다시 일어서는 과정은 많은 직장인들의 현실 공감을 유도했다. 이때 박지현은 과장된 설정 대신 생활 밀착형 연기를 선보이며 시청자들이 차지윤이라는 캐릭터에 과몰입할 수 있게 했다.
서인국은 자신이 가장 강점을 보여온 로맨스 장르에서 다시 한번 존재감을 발휘했다. 강시우는 쉽게 웃지 않고 사람을 가까이하지 않으며 좀처럼 사과하지 않는다. 하지만 그 이면에는 진심과 배려가 숨어 있는 복합적인 인물이다. 서인국은 절제된 표정과 눈빛만으로 강시우의 감정을 표현하며 여성 시청자들에게 두근거리는 설렘을 안긴다.
업무에서는 냉정한 원칙주의자이지만 차지윤의 능력을 누구보다 먼저 알아보고 손을 내민다. 나아가 "이 사람을 놓치고 싶지 않았다"는 진심 어린 고백을 건네며 강시우가 단순한 '백마 탄 왕자'형 남자 주인공이 아님을 보여줬다.
소소한 일상이 멜로가 된다