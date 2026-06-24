AI 발달에 긴장한 사람들과 장난감, 의외의 공통점 있네

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토이스토리5월트디즈니 컴퍼니 코리아
영화는 장난감(아날로그)과 전자기기(디지털)가 우리에게 주는 경험의 차이를 아이들의 표정으로 명확히 짚어낸다. 화면 속 릴리패드에 코를 박고 있는 아이들의 얼굴에는 좀처럼 생기가 없다. 기기가 화려한 게임과 편리한 채팅을 쉴 새 없이 떠먹여 주는데도 말이다. 반면 손때 묻은 장난감을 쥐고 상황극을 벌이는 아이들의 눈빛은 반짝인다. 전자기기 속 '게임'이 짜인 규칙 안에서 결과물을 수동적으로 소비하는 형태라면, 장난감은 엉뚱한 상상력을 더해 현실의 친구와 어울리는 진짜 '놀이'이기 때문이다.
그렇다고 영화가 '전자기기는 나쁘고 장난감이 최고다'라고 훈계하는 건 아니다. 영화 속에는 신형 기기에 밀려나 서랍 속에 처박힌 구형 스마트 기기들도 등장한다. 시간이 지나면 버려지고 잊힌다는 두려움은 장난감이나 전자기기나 똑같이 겪는 운명이다. 과거 주인에게 버림받은 기억이 있는 캐릭터 '제시'가 이번 이야기의 중심에 선 이유도, 그 아픔을 누구보다 잘 알기 때문이다.
서로가 결국 같은 처지임을 이해하면서, 이들은 '보니(장난감들의 주인이자 이번 작품의 주인공)에게 친구를 만들어주고 싶다'는 본질적인 목적을 공유한다. 그 결과 장난감들은 기기를 배척하는 대신, 기기의 기능을 활용해 보니가 블레이즈라는 소녀와 친해질 수 있도록 판을 깐다. 기술을 적으로 두지 않고 사람을 잇는 도구로 재정의한 것이다.
우리의 '쓸모'는 효율성에 있지 않다