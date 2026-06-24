자정에 찾아온 불청객, 쉽게 내쫓지 못하는 진짜 이유

객석의 적막을 깨고 들리는 구두 소리가 긴장감을 키운다. 객석 뒤에서부터 점차 무대 쪽으로 다가오는 '비지터'는 본격적으로 무대에 발을 딛기 전 한숨을 한번 내뱉는다. 비지터가 무대로 들어오자, 조명과 함께 액터뮤지션이 입장한다. 그들이 악기를 잡고 숨소리에 맞춰 연주를 시작한다. 또 한 번의 밤이 그렇게 시작된다.
러시아의 대숙청 시대가 배경인 <미드나잇: 액터뮤지션>은 올해로 10주년을 맞아 내년 2월까지 NOL유니플렉스 3관에서 공연된다. 지난 2017년에 초연한 <미드나잇: 액터뮤지션>은 비지터와 맨, 우먼이라는 세 명의 주연 외에 '플레이어'로 불리는 다섯 명의 액터뮤지션의 등장으로 많은 관심을 받았다.
플레이어들은 기타, 퍼커션, 바이올린, 더블베이스, 피아노 등 각자의 악기를 연주하며 연기에 나선다. 뮤지컬의 오케스트라가 무대에 올라온 셈이다. 그러나 그들은 단순히 악기를 연주하는 것 이상의 역할을 한다. 무대 위에서, 혹은 무대 가장자리 밖에서 악기를 연주하며 비지터와 맨, 우먼의 이야기를 한층 입체적으로 전달한다.
플레이어뿐 아니라 조명도 무대를 한층 다채롭게 꾸민다. 욕망을 드러내는 빨간색 조명, 창백해 보일 정도로 밝게 만들어 비현실적인 비주얼을 완성하는 백색 조명, 극의 대표적인 색인 푸른색 조명이 무대를 화려하게 꾸민다. 무대 위는 맨과 우먼의 집으로서 소파는 맨의 장소로 기능하고, 식탁은 우먼의 공간이 된다. 가정 내 이분법에 갇힌 듯 보이는 이런 구성은 비지터가 개입할수록 변한다.