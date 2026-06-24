자정에 찾아온 불청객, 쉽게 내쫓지 못하는 진짜 이유

▲뮤지컬 <미드나잇: 액터뮤지션> 공연사진배우 박선영이 비지터를 연기하고 있다. 비지터는 남녀 배우 모두가 캐스팅된다. 모먼트메이커

집에 찾아온 불쾌한 손님의 정체



<미드나잇>의 비지터는 표면상으로 엔카베데(NKVD)라고 불리는 비밀경찰을 말한다. 그러나 비지터의 진짜 정체에 대해서는 의견이 분분하다. 누군가는 무대의 모든 것을 지휘하는 절대자, 신으로 해석한다. 또 다른 이는 극 중 넘버 '누구나 악마죠, 때로는'에 맞춰 그를 악마로 평가하기도 하고, 맨이 고발한 변호사 친구처럼 대숙청의 희생양으로 바라보기도 한다. 이런 다양한 해석에 따라 배역 중 유일하게 젠더프리로 캐스팅이 이뤄졌다. 관객은 배우마다 다르게 풀어낸 비지터의 해석을 만나볼 수 있다.



아무것도 비지터를 가둘 수 없다. 누구보다 자유롭게 연기하는 비지터는 맡는 배우마다 다른 연기를 보여주는 역할로 유명하다. 배우들은 각자의 개성을 살려 자신만의 캐릭터를 만들어 보인다. 동시에 비지터는 무대의 틀을 넘나든다. 제4의 벽을 깨고 맨과 우먼을 조롱한다.



비지터가 깨는 건 편견이나 무대와 객석의 경계만이 아니다. 맨과 우먼이 변명으로 일관할 때마다, 관객인 나에게도 비지터가 질문을 던지는 것처럼 느껴진다. 당신은 양심과 신념에 거리낄 것 없이 살아왔는가에 대해서 말이다. 그렇게 나는 나의 삶을 성찰하게 된다. 나를 위해 이기적으로 굴었던 순간들이 떠오르고, 창피함에 숨겨두었던 위선을 다시 마주하게 된다.



그러나 나의 위선을 떠올리며 부끄러워하면서도 <미드나잇: 액터뮤지션>을 다시 보게 되는 건 극과 캐릭터가 지닌 매력 때문이다. 무대 장치가 화려하지 않아도 배우의 연기와 음악으로 관객들을 매료시키는 것, 그것이 <미드나잇: 액터뮤지션>의 힘이다. 계속되는 노크 소리처럼, 여러 번 객석을 찾게 되는 이 끌림이 지난 10년을 설명한다. 맨도 우먼도, 관객도 각자의 비지터를 내쫒을 수 없다.



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