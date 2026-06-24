죽음이 끝은 아니야... 12년째 동거 중인 세 여자가 깨달은 것

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영화 <짝사랑 세계> 스틸컷미디어캐슬
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
<짝사랑 세계>는 <꽃다발 같은 사랑을 했다>의 사카모토 유지 각본, 도이 노부히로 연출이 재결합이 돋보이는 영화다. 화룡점정은 히로세 스즈, 스기사키 하나, 키요하라 카야의 시너지다. 셋은 각자의 개성을 뚜렷하게 뽐내기보다 하나의 인물처럼 보이도록 해 성장 판타지를 밀어붙인다. 빨강, 파랑, 노란색으로 매칭된 패션 스타일은 핸드메이드 질감으로 만들어져 온기와 느껴진다.
영화의 각본가인 사카모토 유지는 일본을 넘어서 세계적인 유명한 인물이다. 최근 영화 <괴물>로 칸 국제영화제 각본상을 받았고 한국에도 리메이크된 드라마 <마더> <최고의 이혼>의 원작자다. 이야기의 대부분은 극의 인물이 어떤 일을 겪고 있는지 상황이 쉽게 알 수 없는 미스터리한 구조를 띤다.
감독 도이 노부히로는 영화 <지금, 만나러 갑니다>가 한국에 리메이크될 만큼 사랑받은 연출가다. <불량소녀, 너를 응원해!> <죄의 목소리> 등 특유의 아련한 감정을 잘 포착한다.
12년 전부터 얽힌 세 인물
12년째 도쿄의 오래된 단독주택에서 살아가는 미사키(히로세 히즈), 유카(스기사키 하나), 사쿠라(키요하라 카야)는 자매 이상의 단단한 유대감으로 연결된 사이다. 매일 똑같은 시간에 일어나 라디오를 듣고 키를 재고 도시락을 챙긴다. 미사키는 직장, 유카는 대학교, 사쿠라는 수족관에서 평범한 일상을 보낸다.
이들은 저녁 시간에는 반드시 모여 함께 밥을 먹고 영화도 본다. 때로는 절친한 친구처럼, 사랑으로 맺어진 가족 이상의 연대를 나눈 세 사람은 12년 전 사건으로 얽혀 있다. 반드시 듣고 싶은 말도 있고, 오랫동안 간직한 그리움도 있지만 하고 싶은 말을 마음대로 전할 수 없는 처지다. 사랑하지만 닿을 수 없는 세계, 전하고 싶지만 말할 수 없는 마음은 짝사랑의 형태로 영원히 닿지 못한다.
그러던 어느 날, 원래의 세상으로 돌아갈 방법을 알리는 라디오 방송을 듣게 된 세 사람은 각자의 그리운 사람을 찾아 떠난다. 하지만 그날의 사고가 자기 탓이라 믿는 텐마(요코하마 류세이)와 잔혹한 진실 앞에서 모든 것이 무너질 위기에 처한다.
기억한다면 사라지지 않아