한국영화에 본격 등장한 성소수자, 그 영화만 할 수 있던 일

▲독립영화책 내지 한국독립영화협회

26년 전 결기 앞에



씨네만세에서 꾸준히 다루었듯, 한국영화가 여전히 장애인 스태프 및 배우들을, 심지어 장애가 있는 캐릭터조차 영화 가운데 거의 품지 못하고 있다는 점을 한국 사회는 거의 고려하지 않고 있다. 장애인이 실제 비율보다 훨씬 더 영화 가운데서 배제되는 문제를 심각하게 따져봐야 한다. 갈수록 늘어나고 있는 이주민 또한 한국영화는 얼마 받아들이지 않고 있다. 공공연히 캐릭터의 성별이나 정체성을 바꾸어 지원금을 노리는 일은 소수자 지원 정책이 잘못 작동하는 대표적 징후가 아닌가.



이에 대한 비판을 우리는 이제라도 떳떳하게 할 수 있어야 한다. 이는 소수자에 대한 혐오나 무시가 아니다. 소수자란 사실 자체의 강조, 또 그에 대한 지원과 노출에 그치는 것이 아니라, 소수자에 대한 진정한 존중과 그것이 일으켜 마땅한 효과를 북돋는 일이다. 이야말로 소수자 및 소수자 영화를 대하는 바람직한 태도임을 지난 시대 영화인들은 이토록 선명하게 제시한다. 잡지를 읽으며 우리의 오늘은 과연 그에 대해 떳떳한가 되묻는다.



26년 전 잡지를 다시 읽는 이유가 바로 여기에 있다. 보다 많은 이들이 이 논의에 닿기를 바란다. <독립영화> 전 호는 국회도서관, 한국영상자료원 등에 실물이 배치돼 있고, 지역 도서관을 통해서 온라인 접속이 가능한 디비피아에도 무료 공개돼 있다.



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