한국영화에 본격 등장한 성소수자, 그 영화만 할 수 있던 일

나에게 소수자 영화에 대해 원고를 청탁한 계간지 <독립영화>와 한독협은, 아직 그리고 앞으로도 그 존립 이유 자체가 다양한 차이의 영화들을 잡스런 오락거리에 치중된 상업영화와 대면하게 하는 데에 있다는 점에서, 소수자 영화 운운하거나 '이나저나 받아들여야 한다'는 권력적 시선을 꼭꼭 짚어 버렸으면 싶어. 예컨대, '차이'를 두고 민주적인 동등함으로 바라보아야지 어설피 주변화하고 소그룹화하지 말자는 거야. 진정으로 소수자 영화를 위하는 길은 그 개념 속에 도사리고 있는 은닉된 다수 권력을 해체하면서 소수자 영화를 사멸시키는 길야. -73p
지난 18일 한국독립영화협회 사무실서 <독립영화> 5호 다시읽기 모임이 열렸다. 함께 자리한 비평가 및 감독, 영화제 프로그래머들이 잡지를 함께 읽은 감상에 대해 이야기했다. 이번호 발제는 서울동물영화제 집행위원이기도 한 신은실 평론가가 맡았다. 언제나처럼 잡지에 대한 총평과 함께 오늘날 이 잡지를 다시 읽는 일의 유효함을 발견할 수 있는 질문들을 나누었다.
<독립영화> 5호는 2000년 9월 발간된 잡지다. 당대 독립영화 비평을 비롯해, 영화계 인물 인터뷰 등 17꼭지의 글이 실렸다. 지난 몇 호에서도 그러했듯 당대 독립영화계 화제작이라 할 만한 류승완의 <죽거나 혹은 나쁘거나>에 대한 글이 다시금 여럿 실렸고, 저예산 공포영화가 주목하는 한국사회 문제의 지점들을 짚어낸 글도 담겼다. 최근 신작 <와일드 씽>을 발표한 손재곤 감독이 스태프 밥 사줄 돈도 모자란 상황에서 어렵게 찍은 데뷔작 <너무 많이 본 사나이> 제작일지를 흥미진진하게 적어냈는데, 독립영화에서 출발해 영화계에 안착한 중견 감독이 그리 흔치 않다는 점에서 의의가 있는 글이다.