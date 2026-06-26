'삼바와 축구' 말고 또 뭐가? 브라질의 진짜 얼굴을 소개합니다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
브라질에 대해 말하라 하면 대다수는 남미의 열정이니, 삼바와 축구 같은 이야기를 할 테다. 그러나 이는 브라질이란 나라의 부분이다. 브라질의 어두운 면이 부추겨 부풀려진 밝은 면이다. 말하자면 모든 것엔 이면이 있고, 브라질이란 나라에도 삶을 즐기는 일상의 열정 저편에 그리 좋지 않은 다른 면이 있다는 뜻이다. 이번 다룰 영화가 바로 그를 다루는 작품이다.
<시크릿 에이전트>는 지난해 78회 칸영화제 화제작 가운데 한 편이다. 쟁쟁한 후보작들 사이에서 감독상과 남우주연상을 받으며 이란 감독 자파르 파나히의 <그저 사고였을 뿐>과 함께 일약 주인공이 됐다. 전작 <바쿠라우>로 칸영화제 심사위원상을 차지한 바 있는 클레베르 멘도사 필류가 이 시대 세계적 거장 중 한 명으로 발돋움했다 보아도 좋겠다. 올 여름 개봉을 앞둔 <시크릿 에이전트>를 2026년 최대 기대작으로 꼽는 이들이 있을 정도니, 이 영화에 쏠린 기대가 어떠한지를 알만도 하다.
제목만 보면 <007>이나 <본> 시리즈 같은 첩보물이 떠오르는 영화다. 정부 요원을 뜻하는 '에이전트', 그것도 무려 '시크릿'이라니 국가정보원 비밀요원이 사선을 넘나들며 제게 주어진 과제를 해내는 그런 영화가 떠오르지 않나. <시크릿 에이전트>의 가장 인상적인 장면은 역시 도입부데, 보는 이의 관심을 사로잡는 초반부를 보자면 과연 이런 영화가 아닐까 하는 기대를 감추기 어렵다.