'삼바와 축구' 말고 또 뭐가? 브라질의 진짜 얼굴을 소개합니다

▲시크릿 에이전트포스터 찬란

평단의 찬사



<시크릿 에이전트>가 영화 내내 풀어가는 1977년 헤시피의 아르만두와 그를 죽이려는 이들의 이야기는 실제로는 과거사에 불과하다. 영화가 어느 순간 예고 없이 전환하는 바, 현 시점의 상파울루에서 어떤 여성들이 과거의 녹음자료를 정리해 디지털화 하고 있다. 그 녹취는 과거 아르만두의 목소리가 든 것으로, 권력과 학교의 비리를 겨냥하고 있는 것이다. 그를 녹취해 푸는 여자가 다시 아르만두의 아들을 찾아 헤시피로 와 그를 만나니, <시크릿 에이전트>가 진실로 풀어내려는 이야기가 아르만두가 매달린 사건이나 그의 죽음에 얽힌 이야기인지, 그 너머의 다른 무엇인지 비로소 확인한다.



브라질은 1964년 미국의 지원으로 카스텔루 브랑쿠 장군이 군사쿠데타를 일으켜 민주정을 전복시킨다. 그는 20여 년에 걸친 독재기간 동안 반대파를 숙청하고 민주화의 열망을 억압하며 수많은 민주인사를 구금해 고문하고 살해했다. 눈에 최루탄이 박힌 시신이 바다 위에서 떠오르고, 제복 입은 이들이 무고한 시민들과 민주공화국을 부르짖던 이들을 구속하던 나날을 우리 또한 건너왔다. 학교가 자본에 종속되고, 부패와 비리로 얼룩진 권력이 국민을 축제와 스포츠로 눈가리는 때가 우리에게도 없지 않았다.



아르만두의 아들이 제 아버지의 이야기를 얼마 기억하지 못하듯이, 무언가 중한 것이 있을 수 있단 걸 알면서도 도저히 알려하지 않듯이, 정의와 진실이 숨죽이고 부조리가 득세하는 때가 우리에게도 있었다. 부당한 계엄령 선포와 광장에 나온 시민들의 대치가 우리의 역사 가운데서도 선명하게 새겨져 있다. 민주주의란 그와 같은 싸움 위에 간신히 지탱되고 있는 것, 용기 있는 '시크릿 에이전트'들의 활약 끝에 이어지고 있는 것이다.



좀 더 친절했다면 좋았겠으나 이대로도 새롭고 매력적인 영화다. 칸영화제가 이 영화에 감독상을 안긴 건, 또 세계 여러 비평가들이 높은 평가를 한 건 <시크릿 에이전트>가 다분히 장르적인 영화처럼 진지하고 중한 이야기를 전하는 참신함에 있을 테다. 익숙한 영화가 익숙한 방식으로 만들어졌음에도 관객이 새롭게 느끼는 이유가 바로 여기에 있다. 마치 아무 말이나 하는 것 같지만 반드시 전해야 할 중한 이야기가 모두 전해진다. 영화의 끝에서 홀연히 떠나는 비밀요원의 뒷모습을 본 것만 같은 게 그저 우연만은 아니겠다.



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