북중미월드컵, 골잡이들의 축제... 메시 신기록에 음바페·홀란 맹추격

세계 최고의 골잡이들이 북중미월드컵에서 연이어 화려한 득점 레이스를 펼치며 새로운 역사를 만들어가고 있다.리오넬 메시(아르헨티나)는 23일 열린 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵' 조별리그 J조 2차전 오스트리아전에서 2골을 터뜨리며 아르헨티나의 2-0 승리를 이끌었다. 지난 대회 우승팀인 아르헨티나는 조별리그 2연승으로 32강 진출을 조기에 확정지으며 월드컵마다 따라붙던 '디펜딩챔피언의 저주' 징크스를 보란 듯이 깨뜨렸다.메시는 지난 알제리와의 1차전에서 해트트릭에 이어, 오스트리아전 멀티골로 2경기만에 벌써 5골을 터뜨리며 득점 단독 선두로 뛰어올랐다. 경기 초반에는 페널티킥을 실축하며 아쉬운 모습을 보였지만, 전반 38분 파쿤도 메디나의 패스를 받아 기어코 선제골을 터뜨렸다. 이어 후반 추가시간에는 문전 혼전 상황에서 추가골까지 넣으며 승부에 쐐기를 박았다.또한 이날 메시는 종전 미로슬라프 클로제(독일. 16골)와 공동으로 보유하고 있던 '월드컵 역대 최다득점' 기록도 18골로 갈아치우며 단독 1위로 뛰어올랐다.메시는 이번 대회 직전까지 13골로 공동 4위를 기록중이었으나, 불과 2경기만에 최다골의 역사를 갈아치우고 새로운 주인공으로 등극하게 됐다.개인 통산 6번째 월드컵 본선무대에 나선 메시는 그동안 우승 1회(2022)와 골든볼(최우수선수) 2회(2014,2022) 등 화려한 업적을 쌓았으나 골든부츠(득점왕)와는 인연이 없었다. 메시가 월드컵 단일 대회에서 기록한 2022년 카타르 대회에서의 7골이었으나, 준우승을 기록한 킬리안 음바페(프랑스. 8골)에게 1골차로 밀렸다. 39세의 메시는 마지막이 될 가능성이 높은 이번 월드컵에서 득점왕에 도전하고 있다.메시의 대기록 행진은 득점만이 아니다. 메시는 이날 오스트리아전까지 월드컵 경기 최다 출장(28경기), 월드컵 최다승(18승), 월드컵 최장 출장 시간(2489분) 까지 총 4개 부문에서 세계 최고 기록을 경신했다.아르헨티나가 조별리그 통과를 확정했고 우승후보로까지 꼽히는 만큼 메시의 기록행진은 앞으로도 더욱 늘어날 전망이다. 앞으로 메시가 경기에 출전하고 골을 기록하는 모든 순간마다 월드컵의 역사가 바뀌는 것이다.'백전노장' 메시가 월드컵 신기록을 세운 날, '20대'를 대표하는 음바페와 엘링 홀란(노르웨이)도 나란히 2경기 연속 멀티골을 터뜨리며 득점왕 경쟁에 합류했다. 사상 최초의 '골든부츠 2연패'에 도전하는 음바페는 23일 열린 이라크와의 북중미월드컵 조별리그 I조 2차전에서 전반 14분과 후반 9분에 연속 골을 넣고 프랑스의 3-0 완승을 이끌며 자신의 통산 100번째 A매치 출전을 자축했다. 음바페는 앞서 열린 세네갈과의 1차전(3-1)에서도 2골을 터뜨린바 있다.개인통산 3번째 월드컵 출전인 음바페는 이날까지 총 16골을 터뜨렸다. 하필 불과 몇시간전에 메시가 멀티골을 기록하며 월드컵 최다골 신기록을 갈아치운 탓에, 음바페는 클로제와 공동 2위로 올라선데 만족해야했다. 선두 메시와의 격차는 여전히 2골차다.하지만 아직 남은 경기가 많은데다, 음바페는 앞으로도 최대 2-3회 더 월드컵 본선에 나설 수 있을 전망이라 장기적으로 메시의 기록을 경신할수 있는 가장 유력한 후보로 꼽힌다. 18세였던 2017년 3월 룩셈부르크와의 경기에서 레블뢰(프랑스 국가대표)의 일원으로 처음 데뷔한 음바페는, 이날까지 A매치 100경기에서 60골을 기록하며 프랑스 국가대표 최다득점 기록도 또다시 갈아치웠다.노르웨이를 대표하는 공격수 홀란은 23일 세네갈과의 조별리그 I조 2차전에서 2골을 터뜨리며 팀의 3-2 승리를 이끌었다. 홀란은 4대 1로 대승한 이라크와의 1차전에서도 멀티골을 터뜨렸다.25세의 홀란은 현재 세계 최고의 공격수중 한명으로 꼽히며, A매치에서도 52경기에서 무려 59골로 노르웨이 역대 최다득점 1위에 올라있다. 하지만 노르웨이의 국제 경쟁력이 약한 탓에 월드컵 무대는 이번이 처음이었다. 28년만에 본선에 진출한 노르웨이는 홀란의 득점력을 앞세워 2연승으로 32강진출을 조기에 확정하며 언더독에서 다크호스로 떠올랐다.전문가들 사이에서는 벌써부터 이번 대회의 골든부츠 경쟁이 역대급 레이스가 될수 있다는 전망이 나오고 있다. 현재 월드컵 득점 순위는 메시가 5골로 선두에 올라있으며, 음바페와 홀란이 4골을 터뜨리며 메시를 한골차로 추격하고 있다. 세 선수 모두 소속팀이 32강 토너먼트 진출을 확정했기에 득점 기회는 앞으로 더 늘어날수 있다. 여기에 아직 조별리그 1경기밖에 치르지않은 해리 케인(2골, 잉글랜드)이나 라민 야말(1골, 스페인) 등도 언제든 득점왕 경쟁에 합류할 수 있을만한 스타들로 꼽힌다.이번 북중미대회에서는 월드컵 참가국이 48개국으로 늘어나면서 한 팀과 선수가 소화할수 있는 최대 경기수는 최대 8경기(결승전까지)에 이른다. 참가국이 늘어난만큼 강팀과 약팀간 전력차도 벌어지면서 다득점 경기가 속출하고 있다.메시의 아르헨티나와 음바페의 프랑스는 최근 두 번의 월드컵에서 각각 우승을 차지했을만큼 전력에서도 유리하다. 홀란은 비록 노르웨이의 전력은 우승후보와는 거리가 있지만, 홀란 개인은 A매치에서 최근 12경기 연속 골을 기록 중이며, 이 기간 24골을 몰아칠 만큼 득점 감각이 절정에 올라있다.역대 월드컵 단일 대회 최다득점은 1958년 스웨덴 월드컵에서 프랑스의 레전드 쥐스트 퐁텐이 기록한 6경기 동안 13골이었다. 단일 대회 두 자릿수 득점에 성공한 선수는 퐁텐과 1970 멕시코 대회의 게르트 뮐러(당시 서독·10골) 단 2명뿐이었고, 1974년 서독 대회 이후로는 모두 8골 이하에서 득점왕이 결정됐다.하지만 이번 대회 메시, 음바페, 홀란, 케인 등 특급 공격수들이 대회 초반부터 연이어 멀티골을 터뜨리며 쾌조의 컨디션을 보여주고 있어서 퐁텐 이후 최초의 두 자릿수 득점왕이 탄생할 가능성도 기대를 모으고 있다.메시의 아르헨티나는 다음 경기인 조별리그 최종 3차전에서 최약체로 꼽히는 요르단과 맞붙는다. 메시가 요르단전에서 한번의 멀티골 또는 해트트릭을 터뜨린 다면 역사상 최초로 월드컵 본선에서 마의 20골 고지를 넘어서게 된다. 또한 공교롭게도 프랑스와 노르웨이는 같은 조에 속해있다. 양팀은 27일 열리는 최종전에서 자국의 I조 1위와 득점왕 경쟁을 놓고 음바페와 홀란의 맞대결이 큰 기대를 모으고 있다.다만 이미 32강을 모두 확정한만큼 각 팀들이 승패가 큰 의미가 없는 경기에서 에이스를 휴식시켜줄 가능성도 있다. 세 선수 모두 자국에서 대체불가한 전력이고 심지어 메시는 불혹을 앞둔 노장이다. 우승을 노리는 각팀들로서는, 개인기록과 골든부츠 경쟁을 위하여 에이스를 무리하게 출전시켰다가 자칫 부상이라도 당하면 단판승부인 토너먼트를 앞두고 큰 낭패를 볼 수도 있기 때문이다.올해 월드컵은 메시의 최다골 신기록 경신에 이어, 음바페와 홀란 등 차세대 스트라이커들의 추격으로 인한 득점왕 경쟁과 신구 대결 구도까지, 그 어느 때보다 흥미진진한 레이스로 끝까지 축구팬들의 눈길을 사로잡을 전망이다.