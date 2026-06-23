살아난 '150억 타자' 나성범... 최형우 빈자리를 지웠다

케이비리포트

KIA 나성범의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)이 과정에서 주장인 나성범의 활약이 돋보였다. 나성범은 17일 LG전에서 멀티홈런으로 팀의 5-4 승리를 이끌며 LG전 연패 탈출의 중심에 섰고, KT와의 주말 3연전에서도 해결사 역할을 해냈다. 대역전패 후 다음날인 21일 경기에서는 3안타 2타점 1볼넷으로 타선을 이끌었고 8회초 김도영이 자동 고의사구로 걸러진 후 찾아온 1사 만루 기회에서 쐐기 2타점 2루타를 터뜨리며 승부를 결정지었다.6월 월간 타율 0.369로 맹활약 중인 나성범의 반등은 타격 메커니즘의 변화와도 맞닿아 있다. 타이밍이 늦어지며 뒤에서 맞던 스윙을 조정했고 준비 동작을 조금 더 앞당기면서 타격 포인트가 앞으로 형성되기 시작했다. 그 결과 속구에 밀리는 타구가 줄고 강한 타구와 장타 생산이 함께 살아나며 6월에만 5개의 홈런을 터뜨렸다.시즌 기록도 반등세를 뒷받침한다. 올시즌 현재(6/22기준) 나성범은 총 68경기에 출장해 타율 0.291 13홈런 41타점 OPS 0.901 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.08을 기록 중이다. 6월 이후 타격 컨디션이 올라오며 과거의 파괴력을 회복했고 홈런왕 경쟁 중인 김도영, 부상에서 돌아온 카스트로와 시너지 효과를 발휘하며 KIA 타선의 짜임새도 한층 단단해졌다.