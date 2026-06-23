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살아난 '150억 타자' 나성범... 최형우 빈자리를 지웠다

살아난 '150억 타자' 나성범... 최형우 빈자리를 지웠다

[KBO리그] 선두권 LG·KT 상대로 2연속 위닝시리즈 KIA.. 나성범 활약에 힘입어 4위로 반환점 돌아

케이비리포트(kbreportcom)
26.06.23 17:47최종업데이트26.06.23 17:47
2026시즌 반등에 성공한 KIA 나성범
2026시즌 반등에 성공한 KIA 나성범KIA 타이거즈

2026 KBO리그에서 KIA 타이거즈가 4위(승률 0.535)로 시즌 반환점을 돌며 다시 상위권 진입을 노리고 있다. 그리고 그 흐름의 중심에는 전성기 기량을 회복한 나성범이 있다. 올시즌 나성범은 중심타선을 굳건히 지키는 것은 물론 기복이 심한 팀 분위기를 다잡는 캡틴 역할까지 해내며 베테랑의 존재감을 보여주고 있다.

KIA는 최근(6/16~6/21) 6연전에서 선두팀 LG 트윈스, 2위 kt 위즈를 상대로 연속 위닝시리즈를 거두며 반등의 발판을 마련했다. 특히 kt와의 주말 3연전은 KIA의 현재 기세를 그대로 보여준 시리즈였다.

20일 경기에서 9-4로 앞선 9회말, 마무리 성영탁이 무려 5점 차 리드를 지키지 못하고 난타당하며 충격적인 역전패를 당했지만, 다음 날 곧바로 전력을 추스리며 11-5 역전승으로 설욕했다. 자칫 연패로 빠질 수 있는 위기였지만 경기 후반 타선의 집중력을 앞세워 위닝시리즈를 완성했다.

KIA 나성범의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
KIA 나성범의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

이 과정에서 주장인 나성범의 활약이 돋보였다. 나성범은 17일 LG전에서 멀티홈런으로 팀의 5-4 승리를 이끌며 LG전 연패 탈출의 중심에 섰고, KT와의 주말 3연전에서도 해결사 역할을 해냈다. 대역전패 후 다음날인 21일 경기에서는 3안타 2타점 1볼넷으로 타선을 이끌었고 8회초 김도영이 자동 고의사구로 걸러진 후 찾아온 1사 만루 기회에서 쐐기 2타점 2루타를 터뜨리며 승부를 결정지었다.

6월 월간 타율 0.369로 맹활약 중인 나성범의 반등은 타격 메커니즘의 변화와도 맞닿아 있다. 타이밍이 늦어지며 뒤에서 맞던 스윙을 조정했고 준비 동작을 조금 더 앞당기면서 타격 포인트가 앞으로 형성되기 시작했다. 그 결과 속구에 밀리는 타구가 줄고 강한 타구와 장타 생산이 함께 살아나며 6월에만 5개의 홈런을 터뜨렸다.

시즌 기록도 반등세를 뒷받침한다. 올시즌 현재(6/22기준) 나성범은 총 68경기에 출장해 타율 0.291 13홈런 41타점 OPS 0.901 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.08을 기록 중이다. 6월 이후 타격 컨디션이 올라오며 과거의 파괴력을 회복했고 홈런왕 경쟁 중인 김도영, 부상에서 돌아온 카스트로와 시너지 효과를 발휘하며 KIA 타선의 짜임새도 한층 단단해졌다.

부상없이 풀타임 시즌을 보내고 있는 나성범
부상없이 풀타임 시즌을 보내고 있는 나성범KIA 타이거즈

어느새 38세 시즌을 보내고 있는 나성범의 가치는 숫자로 나타나는 기록에만 있지 않다. KIA는 올시즌을 앞두고 최형우, 박찬호 등 팀의 주축을 이뤘던 베테랑들의 이탈 속에 젊은 선수들에게 기회를 주는 방향으로 팀의 기조를 바꿨다.

이런 시기에 선수단의 중심을 잡아줄 경험 많은 스타 플레이어의 존재는 더 중요할 수밖에 없다. 올시즌 나성범은 타선에서 해결사 역할을 맡으며 최형우의 공백을 지웠고 경험이 일천한 어린 선수들이 흔들리지 않도록 분위기를 다잡는 주장 역할까지 성공적으로 수행하고 있다.

시즌은 아직 절반이 남았다. 무더위가 시작되는 여름과 후반기 레이스는 KIA의 최종 순위를 결정할 중요한 분기점이 될 가능성이 높다. 최근 2년 동안 부상으로 평범한 성적에 그치며 에이징 커브 의심을 받던 나성범이 건강한 풀타임 시즌을 보내며 하위권으로 지목받았던 KIA를 가을야구로 견인할 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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