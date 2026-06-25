파리 불법체류 라이더의 48시간, 프랑스판 '나 혼자 산다'

디스테이션

스틸컷술레이만에게 가장 중요한 것은 난민심사다. 난민이 되기 위해서는 기니에서 더는 살아갈 수 없어 프랑스까지 왔다는 구체적인 내용이 인정돼야 한다. 정치적, 종교적 이유로 탄압을 받았다는 사유가 있어야 한다. 심사에서 그를 인정받는 건 술레이만의 역량만으로는 역부족이다. 불행 중 다행일까. 먼저 이를 통과한 이들이 돈을 받고 늦게 온 이들의 심사를 돕는다. 서류작성부터 면담까지 조언을 받아 통과하려는 절박한 이들이 그들에게 기댄다. 술레이만이 돈을 버는 건 그에 필요한 비용을 부담하려는 이유다.물론 임시 체류자격만 있는 이는 노동을 할 자격이 없다. 그래서 술레이만은 다른 이들이 그러하듯, 불법의 경계를 넘는다. 수수료를 주기로 하고 앱이 개통된 전화기를 빌려 배달일을 하기로 한 것이다. 때로 때때로 부당한 상황에 직면하고도 제대로 따지지 못하는 이유가 여기에 있다. 제 계정이 아닌 앱으로 배달일을 잡고 다니는 술레이만, 그런 그에게 전화기를 빌려주고 돈을 챙기는 이, 또 심사통과를 돕는다며 돈을 받는 이들, 법과 제도가 돌보지 않는 가장 낮은 이의 처지가 어떠한지를 술레이만의 일상을 얼마쯤 뒤따르는 것만으로도 곧장 이해할 수 있다.먹고 자고 씻는 일 모두가 만만찮다. 비슷한 처지의 이들이 모여드는 임시보호소가 그에게 터전이 되어주지만 도심과는 거리가 멀어 대중교통을 통해 오가는 게 보통 일이 아니다. 하나부터 열까지 술레이만을 둘러싼 상황이 막막하단 게 느껴지는 에피소드가 거듭된다. 모든 게 마음처럼 흘러가지 않는 상황이 다른 누구보다도 기댈 곳 없는 약자에게 버겁게 다가온다. 통상의 영화보다 가깝게 들러붙은 카메라로 찍은 버거운 삶의 모습이 이들이 처한 처지를 실제적으로 내보인다. 술레이만이나 다른 난민신청자가 아니라 누구라도, 그러니까 프랑스 파리의 가장 모범적인 어느 시민이라도 감당하기 어려운 일들이다.