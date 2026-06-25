파리 불법체류 라이더의 48시간, 프랑스판 '나 혼자 산다'

내가 누리는 안전과 평화가 나의 공적으로 얻어진 게 아니듯이, 누군가가 누리는 고난과 불운 또한 그의 잘못에 따른 게 아니다. 그러나 우리는 이 사실을 너무나 쉽게, 또 자주 잊는다.
한반도에 사는 민중들도 난민인 적이 있었다. 150여 년 시계를 거꾸로 돌려 구한말로 가보면, 몰락한 조선의 민중은 살 만한 터전을 찾아 북으로 압록강을 건너 만주와 연해주로 향한다. 법은 유명무실하고 악덕지주의 탄압이 지독했던 시절, 주인 없이 버려진 땅에서 농사를 지어 입에 풀칠을 하려는 이들의 살아남기 위한 걸음이었다. 조선 초 4군6진 개척으로 북방의 한계가 압록강과 두만강까지로 확장돼 고착화됐던 때다. 강을 넘는단 건 더는 조선의 땅이 아닌 곳에서 살아간다는 것이다. 그러나 50만 명 가량으로 추산되는 조선인들은 기근과 착취를 피해 목숨을 걸고 만주와 연해주, 청나라와 러시아 땅으로 넘어갔다. 그로부터 50여 년 뒤 이 두 곳이 각기 역외 독립운동의 중심지가 된 데는 먼저 이주한 조선 난민들의 존재가 결정적 영향을 미쳤다.
뿐인가. 2018년 예멘 난민 사태에서 보듯이 난민에 대한 거부감이 공공연한 한국이다. 그러나 이들과 달리 꾸준히 환대하는 난민집단이 존재하니, 바로 탈북민이다. 지난 반세기 동안 연 수천 명씩 꾸준히 입국해 3만 명이 넘어선 탈북민 또한 다른 이름의 난민이다. 가난과 기근, 독재와 억압을 피해 남한으로 밀입국한 탈북민들에게 국가는 정착지원교육과 지원금까지 내주며 남한에의 정착을 돕고 있다. 완전히 새로운 체제에 적응하는 것이 말처럼 쉬운 일은 아니겠으나 1500만원에 이르는 초기 정착지원금과 각종 지원사업의 배려가 이들이 남한사회의 구성원으로 무리 없이 안착할 수 있도록 이끈다.