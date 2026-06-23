시위, 날씨, 변수 있었지만... 청춘 품은 노래는 끝나지 않았다

염동교

서울파크뮤직페스티벌 중 산다라박투애니원이 그야말로 가요계를 호령했던 시대에 청소년기를 보낸 사람으로서 그의 지명도는 짐작했지만, 확연한 밴드 셋에서 도전 욕구를 감지했다. 2009년에 나온 솔로작 '키스(Kiss)'의 밴드 버전이야 축제 특성에 맞춘 편곡이거겠거니 생각했으나 박기영의 '시작' 커버와 제이록 풍에 고출력 전기기타를 두른 '손톱'에서 전환을 향한 진심을 읽은 것.산다라박 본인도 "용기가 필요한 무대"라며 의지를 다졌다. 케이팝 혹은 EDM 페스티벌에 주로 섰던 그의 "로커 정체성"을 목격한 것도 이번 파크뮤직페스티벌이 건넨 특별함이었다. 축제 이후 2023년도 EP < 산다라 박(SANDRA PARK) >을 비롯해 산다라박의 솔로 경력을 하나둘 되짚어가며 투애니원에서 꺼내 보이기 힘들었을 취향과 지향을 독해하는 중이다.본디 실내 경기장인 티켓링크 라이브 아레나에 서기로 했던 소란과 데이브레이크가 나란히 88호수수변무대를 치렀다. 주로 저연차 뮤지션이 서는 소규모 수변무대에 오른 불가피한 여건에 대해 출연진도 몇 차례 언급했지만, 역설적으로 깊은 팬덤을 가진 중량급 밴드와의 긴밀한 호흡과 내공 체감이 각별했다.2025년 부산락페스티벌에서 그 유려한 퍼포먼스에 감탄했던 16년 차 밴드 소란. 프론트퍼슨 고영배의 가창력과 무대 매너는 여전히 빛났으며, MBC FM4U < 스포왕 고영배 > 진행자답게 멘트 하나하나가 매끄러웠다. "아이돌 콘서트처럼 뜨거운 반응을 원한다"라는 그에게 관중은 "우윳빛깔 고영배" 합창으로 화답했다.SBS 예능 프로그램 < 런닝맨 >의 유재석, 전소민과 함께 불렀던 '이제 나와라 고백'은 고백 직전 미묘한 감정을 유쾌한 기운으로 노래했으며, 처음 보는 관객과 하이 파이브 하며 우정을 도모했던 '가을목이'는 소란의 하이라이트였다. 고영배는 로마 원형극장의 축소판 같은 곡선의 관중석을 활보하며 일일이 손 하트를 만들어주었다.데이트 상대와의 달달한 기류와 흥겨운 록 페스티벌에 두루 어울리는 데이브레이크. '들었다 놨다'의 편안함부터 화끈한 펑크(Funk) '핫 프레쉬(HOT FRESH)', 음원보다 한층 더 신났던 '로큰롤 마니아(Rock & Roll Mania)' 속 기능화가 뚜렷했다. 대학교 스쿨밴드 시절 학우들과 공연했던 '범퍼카'가 추억을 소환했다.일순간 정전이 되었다가 후렴구로 카타르시스를 자아낸 '좋다'와 정규 시간을 넘어서 들려준 앙코르 '꽃길만 걷게 해줄게'까지 보컬 이원석을 비롯한 구성원의 우수한 연주와 다수의 히트곡에 괜스레 "무결점 밴드" 칭호가 떠올랐다. 데이브레이크는 7월 25-26일 서울 예스24 원더로크홀에서 매해 여름 펼치는 썸머 매드니스 콘서트의 일환으로 "'썸머 매드니스 2026: 코어(SUMMER MADNESS 2026: CORE)'를 개최할 예정이다.