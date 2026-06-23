멕시코전 후반 12분 교체된 손흥민, 있었다면 결과 달랐을까

연합뉴스

18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 손흥민이 상대 수비 진영에서 압박 수비를 하고 있다.대한민국 축구 대표팀의 에이스 손흥민의 조기 교체 논란을 둘러싸고 축구 팬들과 전문가들 사이에서 연일 다양한 의견들이 쏟아지고 있다.대표팀의 주장이자 현역 최다골(56골, 역대 2위) 선수인 손흥민은 북중미월드컵에서 2경기 연속 최전방 공격수로 선발 출전했지만, 아직까지 득점을 뽑아내지 못했다. 체코전에서는 후반 24분, 멕시코전에서는 후반 12분에 각각 교체되며 벤치로 물러섰다.체코전에서는 손흥민이 물러난 이후 교체투입된 오현규가 역전 결승골을 터뜨리며 홍명보 감독의 용병술이 대성공을 거뒀다. 하지만 멕시코전에서는 손흥민을 교체하고 오현규에 이어 조규성까지 투입했으나 끝내 골망을 가르지 못했다. 경기 후 일각에서는 이날 팀내 최고의 공격수인 손흥민을 너무 일찍 뺀 데 의구심을 제기하는 시각이 나왔다.국내외의 대체적인 여론은 손흥민의 조기교체가 '오판'이었다는 시각이 훨씬 우세하다. 이영표 KBS 해설위원은 "손흥민 교체 시기가 좀 빨랐다고 생각한다. 손흥민이 교체되고 우리에게 라인브레이킹에 능한 공격수가 사라지면서 멕시코 수비를 더 편하게 만들어줬다"는 의견을 밝혔다.유튜브 방송에서 멕시코전을 리뷰한 국가대표 출신 선수들도 비슷한 의견을 냈다. 기성용은 " 1대 1 능력이 되는 손흥민을 교체하지 말고 왼쪽 윙어로 뒀으면 어땠을까"라고 아쉬움을 내비쳤다. 이천수는 "이렇게 빨리 교체할 거면 차라리 손흥민을 후반에 넣는 게 나았다. 지금 교체되는 게 선수로서는 제일 아쉬울만한 시간"이라고 평가했다.박주호는 "손흥민이라는 이름이 상대에게 주는 부담감과 무게감은 다르다. 손흥민이 그라운드 있어야 상대가 라인을 함부로 올리지못하고 움츠러드는 효과가 있다"며 교체 타이밍에 진한 아쉬움을 드러냈다.'홍명보 저격수'로 유명한 신문선 명지대 교수는 감독의 용병술에 대하여 가장 강도 높게 비판의 목소리를 냈다. 신 교수는 개인 유튜브 라이브 방송을 통해 "체력이나 움직임에 문제가 없던 손흥민을 후반 이른 시간에 교체한 것은, 홍명보 감독의 악수(惡手)"라고 일갈하며 "세계적인 슈퍼스타들이 부진 속에서도 끝까지 필드를 지키며 해결사 역할을 하는 것이 월드컵의 흐름이다. 손흥민을 측면으로 빼고 오현규를 중앙에 배치했다면 모두가 동의했을 것"이라고 분석했다.이어 손흥민 교체 이후의 전술적 대처와 경기운영에 대해서도 비판했다. 신 교수는 "오히려 윙백 두 명을 투입한 뒤 지고 있는 상황에서도 공수 간격이 대거 벌어지는 등 사후 전술 학습이 제대로 되었는지 의문이 든다. "면서 "축구를 조금이라도 아는 감독 수준이라면 분명히 저의 의견에 손을 들 것"이라고 주장했다.주요 외신들의 반응도 크게 다르지 않았다. 손흥민이 활약했던 잉글랜드 토트넘 홋스퍼의 전문 매체 '핫스퍼 HQ'는 "손흥민의 이른 교체는 경기를 지켜본 사람들을 당혹스럽게 만들었다"면서 "팽팽한 경기에서 주장과 에이스를 일찍 빼는 것은 지도자의 오판"이라고 비판했다.스포츠매체 ESPN은 "손흥민은 왼쪽 윙으로 가장 뛰어난 선수인데 왜 최전방에 놓는지 궁금하다"며 홍명보 감독의 용병술에 의구심을 제기했다. 잉글랜드 국가대표 출신 오언 하그리브스 TNT 해설위원은 "한국은 가장 뛰어난 공격수(손흥민)를 빼면서 오히려 승리를 노릴 수 있는 카드를 잃었다. 손흥민이 빠진 뒤 한국은 몇 차례 크로스 상황을 만들었지만 전체적인 경기력은 더 떨어졌다"고 평가했다.반면 홍명보 감독과 절친한 사이로 알려진 전 국가대표 안정환은, 손흥민 조기교체 논란이 '결과론적 시각'이라고 반박했다. 22일 틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에 출연한 안정환은 "왜 손흥민을 일찍 뺐냐고 하는데 만약 교체투입된 조규성의 헤딩골이 들어갔으면 어땠겠느냐"며 "그 골이 들어갔으면 지금 다들 감독 용병술을 칭찬했을 것"이라고 주장했다.또한 안정환은 결과만 가지고 감독의 용병술에 향한 무분별한 비난을 일삼는 것은 '어그로(분란을 일으키는 행위)'에 불과하다며 목소리를 높였다. 실제로 일각에서는 월드컵 시기를 맞이하여 많은 축구선수 출신들은 물론 연예인, 유튜버들까지 너나할 것없이 월드컵 콘텐츠에 동참하면서 여론에 편승하여 비슷한 내용으로 과격하거나 무책임한 발언을 일삼는다는 지적도 나오고 있다.안정환은 "일반 축구 팬들은 (용병술 비판 등에 대하여) 그렇게 말할 수 있다. 그런데 되지도 않은 것들이 이상하게 떠든다"면서 "나는 대표팀 편이지 홍명보 감독 편도 아니다. 후배들이 잘됐으면 좋겠다. 그런데 되지도 않은 그런 걸(결과론)로 어그로 끌려고 하는 게 정말 꼴 보기 싫다. 너무 보기 안 좋고 선수들도 상처받는다"며 불편한 심기를 드러냈다.숀흥민 교체 논란이 커지자 홍명보 국가대표팀 감독은 직접 해명에 나섰다. 지난 22일 KBS스포츠 유튜브 채널에 출연한 홍 감독은 "전반전에 상대의 마크가 심하다 보니 우리가 원했던 모습이 잘 나오지 않았다"면서 "손흥민은 뒷공간 침투는 잘했다. 다만 좀 더 프레시한 선수(경기에 활력을 줄수있는 새로운 교체멤버)가 나가는 것이 더 좋겠다고 판단했다"며 공격적인 변화를 주기 위한 선택이었다고 해명했다.한편으로 34세가 된 손흥민이 소속팀에 이어 대표팀에서도 장기간 골침묵에 흔들리면서 기량이 노쇠화된 것에 아니냐는 우려의 목소리도 끊임없이 나오고 있다. 하지만 '한국축구의 레전드' 차범근 전 국가대표팀 감독은 21일 국제축구연맹(FIFA)과 인터뷰를 통해 이런 시각에 반론했다.차범근은 "손흥민의 경기력이 저하된 건 아니다. 체력을 회복하는 속도는 예전보다 좀 늦을 순 있다. 그러나 경기력에서는 손흥민이 가지고 있던 게 하루아침에 어디로 가는 건 아니다"라고 강조했다.이어 "우리가 전략적으로 손흥민을 전방에 세웠고, 체코전에서는 두 골까지 만들어냈다. 그것은 손흥민이 (직접 골을 넣지는 못했지만) 팀플레이를 잘해줬기 때문이다"라며 "손흥민이 전방에 선다는 건 그만큼 상대에 부담을 주는 것이다. 그러면 다른 선수에게 공간이 생긴다"고 말했다.또한 차범근은 대표팀 후배들을 향해 "지금 어떤 경기를 하느냐에 따라 다음 세대, 또 그다음 세대에게 더 좋은 거름이 될 수 있다. 우리 선수들이 8강까지 갈 실력이나 선수 구성이 충분히 된다고 생각한다"며 선전을 기원하는 덕담을 전했다.손흥민은 현재 박지성, 안정환과 함께 한국 선수 월드컵 최다골(3골) 공동 1위에 올라있으며, 차범근의 한국 축구 A매치 최다골(58골) 기록에 단 2골 차이로 근접해있다. 25일 남아공과의 조별리그 최종전을 앞두고 손흥민이 시원한 득점포를 작렬하며 오랜 골 가뭄 탈출과 한국 축구의 32강 진출이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을까.