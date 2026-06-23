OTT 보려다 개인정보 털렸다...티빙의 향후 움직임이 중요한 까닭

▲티빙 개인정보 유출 사고를 소개한 연합뉴스TV 보도 내용 연합뉴스TV

그런데 이번 사고 발생 이후 시장에서는 특이점이 포착되고 있다. 지난해 탈퇴 및 불매 운동으로 이어지며 사용자 수와 매출액 감소라는 직격탄을 맞았던 쿠팡 사태와 달리, 티빙의 경우 대규모 유출 파문 이후에도 사용자 수의 가시적인 감소세가 전혀 나타나지 않았다는 점이다.

​

오히려 모바일인덱스 집계에 따르면 티빙의 주간 활성 이용자 수(WAU)는 사고 직후 기간(6월 8일~14일) 동안 625만 7113명을 기록하며 직전 대비 약 55만 명이나 증가한 것으로 알려졌다. 이는 티빙을 대신할 도구가 사실상 없다는 점과 무관하지 않다.

​

프로야구 생중계, tvN 실시간 방송 및 다시보기 등은 티빙의 독점 영역이다. 쇼핑 서비스라면 다른 업체로 갈아탈 수 있지만 대체 수단이 제한적인 OTT 서비스는 이용자들이 불편함을 감수하면서도 계속 이용할 수밖에 없는 구조다.



이밖에 매년 반복되는 기업들의 개인정보 유출 사고로 인한 피로감 역시 영향을 미친 것으로 보인다. 기업들의 사고가 이어지면서 온라인에서는 "내 개인정보는 이미 공공재"라는 자조 섞인 반응까지 등장하고 있다.



현재 티빙은 대표이사 명의 사과문을 발표하고 '티빙 사칭 사기 주의 안내' 등을 공지하며 대응에 나서고 있다. 그러나 지금까지 이뤄진 조치만으로는 이용자들이 느끼는 불안감을 해소하기에는 부족하다는 지적이 적지 않다.



특히 각종 스포츠 중계권 확보 및 콘텐츠 제작에 막대한 예산을 투입한 티빙이지만 개인 정보 보호를 위한 투자 비용은 매년 줄어 들었다는 언론 보도도 뒤따르고 있다. 이쯤되면 예방할 수 있는 사고를 안이한 대응으로 인해 막지 못했다는 비난을 피하기 어려워 보인다. 단순히 과징금 내고 고개 숙이는 요식 행위 이상으로 진정성 있는 소비자 피해 보상 및 재발 방지책이 마련될지 차가운 시선으로 티빙의 향후 움직임을 지켜볼 필요가 있다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기