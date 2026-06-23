OTT 보려다 개인정보 털렸다...티빙의 향후 움직임이 중요한 까닭

▲
티빙 개인정보 유출 내용티빙
단일 OTT 서비스의 개인정보 유출 사고로는 사실상 최대 규모로 평가되는 이번 티빙 사태의 진행 과정을 간략히 정리하면 아래와 같다.
5월 30일 : 티빙 보안 시스템에서 비정상적인 접근 정황 최초 인지
6월 1일 : 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원(KISA)에 개인정보 유출 사실 신고
6월 2일 : 대용량 개인정보 파일의 외부 전송 사실 확인
6월 3일 : 개인정보위 조사 착수, 이용자 대상 유출 통지 및 공지 진행
6월 4일 : 경찰 수사 착수, 과학기술정보통신부 및 방송통신위원회 실태 점검 개시
6월 19일~22일 : 정부 조사 자료 공개, 피해 규모 1953만 명으로 확대 확인
현재 티빙 로그인 후 제공되는 개인정보 유출 조회 서비스를 통해 확인한 결과, 필자의 경우 현재 사용 중인 CJ ONE 계정뿐 아니라 과거 간편 로그인 방식으로 이용했던 네이버 계정 정보도 유출 항목에 포함된 것으로 나타났다.
티빙은 자체 계정 외에도 CJ ONE, 네이버, 카카오 등 다양한 외부 계정 외에도 통신사 결합 및 타 OTT 제휴(디즈니플러스, 웨이브) 상품을 통한 가입과 로그인을 지원하고 있다. 현재의 티빙 서비스 구조를 고려하면 실제 이용자 수보다 훨씬 많은 개인정보가 서버를 통해 저장·관리되었을 가능성이 있다. 이런 이유로 인해 유출 규모가 월간 활성 이용자 수를 크게 넘어선 것 아니냐는 JTBC 등 주요 언론 매체들의 분석이 쏟아지고 있다.
"장기적으론 더 큰 피해 걱정해야 할 수도"