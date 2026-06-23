PK 실축에도 메시 또 2골... 월드컵 최다 18골 단독선두 신기록

UPI=연합뉴스

역대 월드컵 최다골 선수 5명 1위 리오넬 메시(아르헨티나) 18골

2006 독일 월드컵 1골, 2010 남아공월드컵 4골, 2014 브라질 월드컵 4골, 2018 러시아 월드컵 1골

2022 카타르월드컵 7골, 2026 북중미월드컵 5골(현재 진행중)



2위 미로슬라프 클로제(독일) 16골

3위 호나우두(브라질) 15골

4위 게르트 뮐러(서독) 14골

5위 킬리안 음바페(프랑스) 14골

리오넬 메시39살 생일을 하루 앞둔 리오넬 메시가 역대 월드컵 최다골 기록을 18골로 갈아치웠다. 전반 이른 시간 페널티킥 기회를 만나 독일 축구의 전설 미로슬라프 클로제의 16골을 일찌감치 뛰어넘는 줄 알았지만 뜻밖에 실축이 나왔고 신기록은 조금 더 미뤄졌다. 그래도 37분 58초에 리오넬 메시의 왼발 첫 골은 완벽했고, 후반 추가 시간 4분 5초에도 리오넬 메시는 왼발 쐐기골까지 넣어서 통산 18호골이 완성된 것이다.리오넬 스칼로니 감독이 이끌고 있는 아르헨티나가 한국 시각으로 23일 오전 2시 미국 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 J조 두 번째 게임에서 오스트리아를 2-0으로 물리치고 2승으로 32강 진출권을 따냈다. 믿었던 주장 리오넬 메시가 2골을 보태며 월드컵 역사상 개인 통산 최다 18골 가장 높은 자리에 올라선 날이다.게임 시작 후 3분 4초만에 아르헨티나의 빠른 역습이 맞아 떨어지며 라우타로 마르티네스에게 결정적인 득점 기회가 찾아왔다. 이 순간 오스트리아 수비수 크사버 슐라거와 스테판 포슈가 동시에 슬라이딩 태클을 걸었는데 주심의 휘슬이 울리지 않았다. 그리고는 몇 분이 지나서 모하메드 오마르(이집트) 주심이 VAR 온 필드 리뷰 절차를 거치더니 스테판 포슈의 오른발 걸기 반칙을 선언하며 페널티킥을 알렸다.여기서 11미터 지점에 공을 내려놓은 페널티 키커는 당연히 리오넬 메시였다. 하지만 그의 왼발 인사이드 슛(8분 10초)은 오스트리아 골키퍼 슐라거가 지키고 있는 골문 오른쪽 기둥 하단을 스치며 밖으로 나갔다. 역대 월드컵 최다골 신기록 순간으로 알았지만 페널티킥 실축으로 무산된 것이다.그래도 리오넬 메시는 흔들리지 않았다. 아르헨티나의 빠른 전환 패스가 왼쪽 측면에서 넘어오는 순간을 결코 놓치지 않은 것이다. 파쿤도 메디나의 얼리 크로스도 정확했지만 바로 앞에서 미드필더 티아고 알마다가 슬쩍 흘려줘 간접 도움을 준 장면도 인상적이었다. 그리고 리오넬 메시의 월드컵 통산 17호골이 37분 58초에 오스트리아 골문 왼쪽 구석에 꽂혔다. 과거 텀블링 골 세리머니로 유명했던 미로슬라프 클로제(독일)의 16골 기록을 드디어 넘어선 순간이었다.그냥 물러설 수 없었던 오스트리아도 55분에 간판 미드필더 마르셀 자비처의 오른발 감아차기 직접 프리킥이 골에 근접했지만 아르헨티나의 에밀리아노 마르티네스 골키퍼가 자기 왼쪽으로 날아올라 기막히게 그 공을 쳐냈다.어느덧 후반 추가 시간도 다 끝날 것 같았던 시간 리오넬 메시의 집중력과 결정력이 또 한 번 빛나며 게임이 2-0으로 끝났다. 추가 시간 4분 5초 리오넬 메시의 왼발 세컨드 슛이 또 골 라인을 통과한 것이다. 메시가 오른쪽 측면에서 넘겨준 역습 패스를 받은 훌리안 알바레스가 왼발로 찬 슛을 오스트리아 골키퍼 알렉산더 슐라거가 막아냈지만 어느 틈에 골문 앞으로 달려온 리오넬 메시가 이 세컨드 볼 상황을 놓치지 않은 것이다.리오넬 메시는 이 쐐기골로 이번 대회 5골 득점 랭킹 단독 선두로 올라섰고 월드컵 역사상 18호골이라는 놀라운 새 역사의 주인공이 되었다. 더 흥미로운 것은 함께 이번 월드컵을 빛내고 있는 프랑스 골잡이 킬리안 음바페가 역대 5위(14골)로 따라붙고 있다는 점이다.이렇게 32강 토너먼트 진출 티켓을 가볍게 따낸 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 오는 28일 오전 11시 댈러스 스타디움에서 요르단을 만나며, 오스트리아도 같은 날 같은 시각 캔자스 시티 스타디움에서 알제리를 상대한다.(6월 23일 오전 2시, 댈러스 스타디움)[골, 도움 기록 :(37분 58초,도움-파쿤도 메디나),(90+4분 5초)]- 공식 관중 : 70,649명- 주심 : 아민 모하메드 오마르(이집트)(4-4-2 감독 : 리오넬 스칼로니)FW : 라우타로 마르티네스(64분↔니코 곤잘레스),MF : 티아고 알마다(64분↔훌리안 알바레스), 엔소 페르난데스, 알렉시스 맥 알리스터, 로드리고 데 폴(82분↔레안드로 파레데스)DF : 파쿤도 메디나(82분↔니콜라스 타글리아피코), 리산드로 마르티네스, 크리스티안 로메로(57분↔니콜라스 오타멘디), 나우엘 몰리나GK : 에밀리아노 마르티네스(4-2-3-1 감독 : 랄프 랑닉)FW : 미카엘 그레고리치(85분↔카르니 추쿠에메카)AMF : 마르셀 자비처, 폴 바너(67분↔마르코 아르나우토비치), 로마노 슈미트(78분↔패트릭 빔머)DMF : 크사버 슐라거, 니콜라스 자이발트DF : 콘라드 라이머, 다비드 알라바(67분↔마르코 프리들), 케빈 단소, 스테판 포슈(67분↔알렉산더 프라스)GK : 알렉산더 슐라거2위 오스트리아 3점 1승 1패 3득점 3실점3위 요르단 0점 1패 1득점 3실점 -24위 알제리 0점 1패 0득점 3실점 -3