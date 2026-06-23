'홈런 선두' 오스틴, 마지막 '잠실 홈런왕' 도전

1982년 7월에 개장한 잠실 야구장은 좌우펜스 100m, 중앙펜스 125m로 국내에서 가장 넓은 규모를 자랑하는 야구장으로 LG 트윈스와 두산 베어스가 홈으로 사용하고 있다. 2000년대 이후 인천 SSG 랜더스 필드와 광주 KIA 챔피언스 필드, 서울 고척 스카이돔, 대구 삼성 라이온즈파크, 창원 NC파크, 대전 한화생명 볼피크 등 새로운 야구장이 많이 개장했지만 잠실 야구장보다 큰 규모의 야구장은 아직 없다.잠실 야구장은 세계적으로 14번째로 큰 규모를 가진 야구장으로 투수들에게 유리한 대표적인 구장으로 꼽힌다. 실제로 게리 레스와 다니엘 리오스, 라울 알칸타라 등 많은 외국인 투수들이 잠실 야구장을 홈으로 쓰는 두산으로 이적한 후 성적이 더 좋아졌고 반대로 박병호(고양 히어로즈 타격 보조코치), 김상현처럼 잠실을 홈으로 사용했던 타자들이 잠실을 떠난 후 홈런 수가 급등한 사례도 있었다.그렇게 40년이 넘는 긴 시간 동안 서울 야구팬들과 희로애락을 함께 했던 잠실 야구장은 올 시즌을 끝으로 역사 속으로 사라진다. 올 겨울 기존의 잠실 야구장이 철거되고 같은 자리에 3만 석 규모의 돔구장이 건설될 예정이기 때문이다. 따라서 잠실 야구장에서의 마지막 시즌이 될 올해는 '잠실 홈런왕'이 탄생할 마지막 기회이기도 한데 LG의 외국인타자 오스틴 딘이 올 시즌 마지막 '잠실 홈왕'에 도전하고 있다.LG와 두산의 홈경기를 보면 다른 구장이었으면 충분히 담장을 넘길 수 있을 법한 큰 타구가 수비에 잡히거나 2루타로 그치는 경우를 종종 볼 수 있다. 그만큼 잠실 야구장은 투수들에게 유리한 만큼 타자들에겐 상대적으로 불리한 구장으로 꼽힌다. 실제로 KBO리그 44년 역사에서 잠실 야구장을 홈으로 사용하면서 홈런왕에 등극한 선수는 단 3명에 불과한데 공교롭게도 3명 모두 두산에서 배출됐다.첫 번째 잠실 홈런왕은 KBO리그 출범 14년째가 되던 1995년 OB 베어스의 '터미네이터' 김상호가 그 주인공이었다. 1988년 MBC 청룡에 입단한 김상호는 1990년 최일언(삼성 라이온즈 수석·투수코치)과의 트레이드를 통해 OB로 이적한 후 1995년 타율 .272 25홈런101타점으로 최초의 잠실 홈런왕에 등극했다. 김상호는 20승으로 2년 연속 다승왕에 오른 '야생마' 이상훈을 제치고 정규리그 MVP에 선정됐다.1990년대 KBO리그에서 좀처럼 깨지기 힘든 '불멸의 기록'으로 여겨지던 대기록 중 하나는 1992년 '연습생 신화' 장종훈(우석대 코치)이 세웠던 시즌 42홈런이었다. 실제로 장종훈 이후 5년 동안 40홈런은커녕 35홈런을 기록한 타자조차 나오지 않았다. 하지만 장종훈의 대기록은 KBO리그에 외국인 선수 제도가 도입된 첫 시즌이었던 1998년,메이저리그 경험조차 없는 OB의 외국인타자 타이론 우즈에 의해 깨졌다.외국인 선수 드래프트에서 2라운드로 OB에 지명된 우즈는 1998년 타율 .305 42홈런103타점을 기록하면서 장종훈의 기록을 경신했다. 특히 42번째 홈런은 그 시절 최고의 투수 중 한 명이었던 정민태로부터 뽑아낸 대형 홈런이었다. 하지만 우즈의 기록은 이듬해 '라이언킹' 이승엽(요미우리 자이언츠 타격코치)이 54홈런을 터트리며 곧바로 깨졌고 우즈는 베어스에서 5년 간 활약한 후 일본 프로야구에 진출했다.우즈 이후 20년 가까이 나오지 않았던 잠실 홈런왕은 2018년 두산의 김재환(SSG 랜더스)에 의해 명맥이 이어졌다. 김재환은 리그 전체 평균 타율이 .286, 홈런이 무려 1756개가 쏟아졌던 2018년 타율 .334 44홈런133타점을 기록하며 홈런왕과 타점왕, 정규리그 MVP, 외야수 부문 골든글러브를 휩쓸었다. 김재환의 44홈런은 현재까지도 깨지지 않은 잠실 야구장 최한 시즌 최다홈런 기록으로 남아있다.지금은 '잠실 오씨'로 불릴 정도로 LG팬들에게 절대적인 사랑을 받고 있지만 사실 오스틴은 2022년 겨울 LG의 1순위 영입대상이 아니었다. 실제로 LG는 2022년12월 아브라함 알몬테와 계약을 체결했지만 메디컬 테스트에서 부적합 판정을 받고 계약이 철회되면서 '플랜B'였던 오스틴과 계약했다. 하지만 결과적으로 오스틴 영입은 오늘날 LG가 리그를 호령하는 강 팀으로 군림할 수 있는 '신의 한 수'가 됐다.오스틴은 2023년 139경기에서 타율 .313 23홈런95타점87득점을 기록하며 LG의 외국인 타자 고민을 완전히 씻어줬다. 오스틴은 kt 위즈와의 한국시리즈에서도 20타수7안타(타율 .350) 1홈런5타점3득점으로 맹활약하면서 LG가 29년 만에 한국시리즈 우승컵을 들어 올리는데 일등공신이 됐다. 우승과 함께 1루수 부문 골든글러브까지 수상한 오스틴은 2023년11월 130만 달러에 LG와 재계약했다.오스틴은 2024년에도 타율 .319 32홈런132타점99득점을 기록하면서 홈런왕 맷 데이비슨(NC 다이노스, 119개)을 제치고 타점왕에 등극하며 2년 연속 1루수 부문 골든글러브를 수상했다. 오스틴은 작년 옆구리 부상으로 28경기에 결장했지만 타율 .313 31홈런95타점의 뛰어난 성적으로 LG의 '징검다리 우승'에 크게 기여했다. LG에서 2년 연속 30홈런을 기록한 타자는 오스틴이 역대 처음이었다.올 시즌을 앞두고 170만 달러에 재계약하면서 LG에서 네 번째 시즌을 맞은 오스틴은 상대에게 약점을 간파 당하긴커녕 오히려 KBO리그 진출 4년 만에 가장 뛰어난 활약을 선보이고 있다. 오스틴은 올 시즌 LG가 치른 71경기에 모두 출전하며 타율 4위(.345) 홈런 1위(21개)타점 2위(65개)득점 공동 2위(58개)최다안타 3위(96개)OPS(출루율+장타율) 1위(1.067)를 달리며 공격 전 부문에서 독보적인 활약을 해주고 있다.김도영(KIA 타이거즈)의 경우처럼 예년에 비해 홈런 수가 늘어난 타자들은 상대적으로 타율이 떨어지는 경우가 적지 않은데 오스틴은 홈런 단독 선두를 달리면서도 KBO리그 데뷔 후 가장 높은 타율을 기록하고 있다. 4번의 한국시리즈 우승을 달성한 LG는 아직 리그 홈런왕과 정규리그 MVP를 한 번도 배출하지 못했다. LG팬들은 올 시즌 오스틴이 그 2가지 바람을 한꺼번에 이뤄줄 거라고 기대하고 있다.