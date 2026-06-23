"한국과 프랑스에서 사랑 받는 뮤지션이 될래요"

싱어송라이터 유리 킴 (Yu-Li Kim)은 프랑스에서 태어나 10살 무렵까지 생활한 후, 이후 한국에 와서 청소년기를 거쳐 대학생이 된 독특한 이력을 지닌 아티스트다.
'유럽 한류의 메카'라 할 수 있는 프랑스와 모국인 한국의 정서를 모두 경험한 이 뮤지션의 남다른 성장 배경은 음악 등 예술 분야에서 자신의 역량을 발휘하기에 마치 비옥한 토양을 가진 것과 다름없다.
지난 6월 9일 어쿠스틱 포크 곡 '푸르른 날들 (Our Green Days)'이란 제목의 싱글을 발표하며 가요계에 이름을 올렸고, 곡의 노랫말을 직접 써 싱어송라이터로서 행보도 선보였다.
무엇보다 한국과 프랑스 수교 140주년을 맞이해 주한 프랑스 문화원에서 주최하는 대규모 음악 축제 프로그램의 일환으로 1시간 30분에 달하는 단독 콘서트를 갖게 됐다. 신인 아티스트 유리 킴에게는 최고의 무대가 될 예정이다.
아시아와 유럽의 대표 문화 강국을 잇는 가교 역할을 기대하게 되는 뮤지션 유리 킴. 그의 꿈대로 두 나라에서 사랑 받을 음악인으로 성장할 수 있을지 앞으로의 활약상을 주목하게 된다.
지난 17일 서울 마포구 서교동에서 인터뷰를 진행했다. 아래는 유리 킴과 나눈 일문일답.
"대학에선 아동심리학 전공"