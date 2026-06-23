아버지가 유품으로 남긴 카메라에 담긴 낯선 사람의 정체

여름(김시아 분)은 여고생이다. 30리터는 족히 될 등산용 배낭을 메고 다니는 비범한 여고생이다. 여름이 특별한 건 가방 때문만은 아니다. 여름은 언제나 목에다 큼지막한 카메라를 걸고 다닌다. 그것도 전문가나 마니아들이 들 법한 수동카메라다. 카메라 안에 든 필름은 딱 네 컷이 남았다. 그 네 컷은 아주 오랫동안 아무것도 찍지 않은 상태였다. 말하자면 어떤 빛도 침습하지 않은 완전한 어둠이었다.
여름에게 카메라는 꽤 특별한 물건이다. 아버지의 유품이다. 사람들은 보통의 여고생이라면 모두 아버지가 있을 거라고 넘겨짚곤 하지만 여름의 아버지는 일찍 세상을 떠났다. 그래서 여름은 그렇게 흔하지 않은 아버지 없는 아이다. 여름의 아버지에게 카메라는 매우 중요한 물건이었는데, 그래서 아끼는 딸에게도 사진을 가르쳤다. 자기가 처음 시작한 즉석카메라로 입문하게 했고, 중학생 때는 자기가 썼던 자동카메라를 줬다. 고등학생이 되면 수동카메라를 주기로 약속했다. 그 약속이 유품으로 지켜질 줄 둘 다 알지 못했다.
아버지의 카메라엔 네 컷을 덜 찍은 필름이 들어있었고, 여름은 그 컷을 찍을 수가 없었다. 오랫동안 무엇도 찍지 않으면서 카메라만 목에 메고 다녔던 이유다. <여름의 카메라>는 바로 그 네 컷을 찍는 여름의 모습으로 시작한다. 싱그러운 초여름, 학교 교정에 넘어온 공과 그를 주워 다시 운동장으로 돌아가는 아이의 뒷모습, 계절만큼 싱그러운 그 장면이다. 드르륵 하고 와인딩크랭크를 감는 소리, 이어 찰칵 하는 셔터 소리가 사운드를 채운다. 여름이 카메라를 들고 사진을 찍는 순간, 화면이 빙 돌아 360도로 반전한다. 시계처럼 한 바퀴 회전한다. 여름의 세계가 완전히 뒤집힌다. 여고생 여름이 사랑에 빠진다.