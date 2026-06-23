아버지가 유품으로 남긴 카메라에 담긴 낯선 사람의 정체

싸이더스

스틸컷반면 퀴어는 이를 위한 재료일 뿐, 유전적으로 이어지진 않는 동성애란 특성을 억지로 부녀에게 연달아 입혀 아버지와 딸의 시공간을 초월한 공통분모를 마련할 뿐이다. 퀴어영화란 퀴어적 소재를 뒤집으면 남는 것이 있는가로 평가돼야 한다. 퀴어영화가 아닌 작품들이 그렇듯이. 퀴어란 설정이며 소재, 그 자체로써 의미를 지어주는 시대는 이미 지나버린 지 오래다. 그것이 퀴어영화가 바라왔던 진정한 존재의 인정이자 다양성의 존중이고 말이다. 바로 이 지점에서 <여름의 카메라>를 좋은 영화라 보기란 쉽지 않다. 사랑에 대한 진솔한 감각과 묘사 대신, 퀴어란 눈길을 끄는 소재가 해내는 역할에만 관심을 보이고 있는 때문이겠다.다만 영화가 선택한 카메라, 그리고 필름은 아버지를 이해하는 딸의 여정을 내보이기 좋은 소재다. 카메라란 촬영한 바로 그 순간, 그러니까 필름 위에 빛이 노출돼 새겨진 그 순간에 운명이 정해진다. 과거의 어느 순간이 필름 위에 새겨져 변치 않는 무엇이 된다. 특히나 수동필름카메라란 0과 1의 정보로 치환될 수 있는 디지털 소재가 아닌 아날로그적 원본을 생산한다는 점에서 우리의 내밀한 존재, 또 그와 맞닿는 기억과 닮아 있다. 과거의 어느 순간이며 존재를 붙들고 싶은 우리의 욕망이 그대로 필름 위에 담겨 감각적으로 구현되는 순간이 이색적이다.<여름의 카메라>가 그나마 매력을 발하는 지점이 바로 이점이다. 여름은 아버지의 카메라를 이어받아 그 안에 든 필름을 현상하고, 지난 시대 아버지가 가졌던 시각과 감각, 그 정체성까지를 얼마간 확인한다. 카메라와 사진을 통해 시간과 공간을 건넌 두 사람의 교감이 이뤄진다. 활동사진인 영화란 매체로써 감독과 관객, 그리고 우리가 이렇고 소통하듯이 말이다.