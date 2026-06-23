욕망 숨기지 않는 여성들, 서로에게 위안이 된 그림

동서양을 막론하고 예술가의 삶은 무대의 중요한 영감이 되어 왔다. 지난 19일에 관람한 <더 펜>은 그런 대학로 뮤지컬의 문법을 옮긴 초연 작품이다. 여성 배우 2인이 등장해 작가 '엠마'와 화가 '제인'을 연기하며 서로가 상대방의 뮤즈가 되는 과정을 그린다.
엠마는 '윌리엄 스미스'라는 필명 뒤에 숨은 작가다. 엠마는 어느 날 함께 작업하자는 제안을 거절한 화가에게서 그림을 받는다. 다른 화가와는 다르게 인물을 여성으로 구상한 그림에 엠마는 특별한 감정을 느끼고 용기를 내 화가, 제인에게 정체를 밝힌 뒤 협업을 재차 제안한다. 계속된 제안을 수락한 제인은 엠마의 작업실에서 안락함을 느낀다.
가까워진 두 사람은 서로의 불행을 나누고 서로를 위로한다. 제인의 그림은 엠마를 치유하고 가난했던 제인은 엠마의 작업실에서 처음으로 '그리고 싶은' 그림을 생각하게 된다. 홀로일 때 위태로웠던 사람들이 서로를 마주하고 별이 비처럼 내리는 밤을 공유하는 모습은 홀로가 아닌 함께의 미학을 보여준다.
<더 펜>은 배우 제이민이 책임 프로듀서를 맡았다. 엠마 역에는 문진아, 랑연, 임예진이, 제인 역에는 장보람, 최수현, 정단비가 참여했다. 여성들이 모인 이 공연에서 그리는 여성은 기존의 공연 속 여성들과는 다르다. 헌신적이고 인내하는 모습이 아니라 본인의 감정에 충실하게 화도 내고 그만큼 뜨겁게 사랑한다.