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득점 지원 1.8점... 박준현의 험난한 시즌 2승 쟁취

득점 지원 1.8점... 박준현의 험난한 시즌 2승 쟁취

23일 KIA전 선발로 나서는 키움 박준현, 시즌 2승 수확할까

박재형(kbo1982_ing)
26.06.23 09:22최종업데이트26.06.23 09:22
23일 KIA전 선발로 나서는 키움 박준현
23일 KIA전 선발로 나서는 키움 박준현키움히어로즈

최하위 키움의 영건 박준현이 선발승을 챙기기가 쉽지 않다. 4월 26일 고척 삼성전, 첫 등판에서 시즌 첫 승을 거둔 이후에 아직까지도 추가 승리를 거두지 못하고 있다.

박준현은 23일 고척 스카이돔에서 열린 KIA와의 시즌 7번째 맞대결에서 선발 등판을 가진다.

박준현은 이번 시즌 8경기 1승 2패 평균자책점 2.90을 기록하고 있다. 팀 내에서 4번째 많은 이닝(40.1이닝)을 소화하고 있다. 19세 이하 투수들 중에선 1위 장찬희(삼성, 50이닝) 다음으로 많은 이닝을 소화하고 있다.

8경기 중 5이닝 이상 소화한 경기는 5경기나 되고, QS는 2차례나 되었다. 그럼에도 박준현이 거둔 승수는 1승에 불과하다. 설상가상 9이닝 당 득점 지원도 1.8점에 그쳤다. 첫 승을 거둘 때도 키움 타선이 지원한 득점은 2점뿐이었다.

이번 시즌 KIA 상대로는 첫 등판이다. KIA는 올해 키움 상대로 6전 6승이다. 키움전 타율은 0.272(공동 6위), OPS는 0.812(3위)다. 특히 지난주에는 팀 타율 1위(0.329), OPS 1위(0.868)로 불방망이를 과시한 KIA다. 선발 박준현의 역할이 중요할 수밖에 없다.

지난주 키움의 타선은 너무나도 무기력했다. 특히 득점권에서의 활약은 미미했다
지난주 키움의 타선은 너무나도 무기력했다. 특히 득점권에서의 활약은 미미했다키움히어로즈

그뿐만 아니라 지난주에 침체된 키움 타선도 한시라도 빨리 반등해야 한다. 아이러니한 점은 박준현이 등판할 때, 키움의 성적은 8경기 3승 5패 승률 0.375에 그쳤다. 박준현이 선발로 나섰을 때 이기는 것보다 질 확률이 높다는 소리다. 그 정도로 타자들이 부담감을 느끼고 있다는 증거이기도 하다.

설상가상 키움의 팀 분위기도 좋지가 않다. 지난주 삼성과의 주중 3연전에서 스윕패를 당하더니, 롯데와의 주말 3연전에서도 스윕패를 당했다. 타선의 부진이 컸기 때문이다.

지난주 팀 타율은 0.231, OPS는 0.636으로 전체 8위였다. 특히 눈여겨볼 부분이 득점권에서의 성적이었다. 득점권에서 43타수 4안타 5타점 타율 0.093 OPS 0.347의 성적을 거뒀다. 클러치 능력이 너무나도 처참했다.

선수들의 개개인 성적으로도 드러났다. 임시 주장 김건희(14타수 3안타 1타점 타율 0.214)를 포함해 안치홍(16타수 3안타 타율 0.188)과 서건창(19타수 4안타 1득점 타율 0.211), 최주환(9타수 무안타 타율 0) 등 주축 타자들이 많이 고전했다.

키움 타선이 공략해야 할 KIA 선발 올러
키움 타선이 공략해야 할 KIA 선발 올러KIA타이거즈

키움 타자들이 공략해야 할 KIA 선발은 올러다. 올러는 이번 시즌 14경기 7승 5패 평균자책점 2.58을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 17일 LG전 6이닝 1실점(1자책)으로 호투했으나 승패 없이 물러났다.

이번 시즌 키움 상대로는 첫 등판이다. 지난 시즌 키움 상대로는 5경기 4승 무패 평균자책점 3.41로 강한 모습을 보였다.

7경기 연속 승리투수와는 인연을 맺지 못하고 있는 키움의 영건 박준현. 다시 한 번 시즌 2승 도전에 나선다. 이번에는 키움 타자들이 박준현에게 넉넉한 득점 지원으로 승리를 안겨줄까.

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키움히어로즈 선발투수 영건 박준현 득점지원

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

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