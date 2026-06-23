득점 지원 1.8점... 박준현의 험난한 시즌 2승 쟁취

키움히어로즈

23일 KIA전 선발로 나서는 키움 박준현최하위 키움의 영건 박준현이 선발승을 챙기기가 쉽지 않다. 4월 26일 고척 삼성전, 첫 등판에서 시즌 첫 승을 거둔 이후에 아직까지도 추가 승리를 거두지 못하고 있다.박준현은 23일 고척 스카이돔에서 열린 KIA와의 시즌 7번째 맞대결에서 선발 등판을 가진다.박준현은 이번 시즌 8경기 1승 2패 평균자책점 2.90을 기록하고 있다. 팀 내에서 4번째 많은 이닝(40.1이닝)을 소화하고 있다. 19세 이하 투수들 중에선 1위 장찬희(삼성, 50이닝) 다음으로 많은 이닝을 소화하고 있다.8경기 중 5이닝 이상 소화한 경기는 5경기나 되고, QS는 2차례나 되었다. 그럼에도 박준현이 거둔 승수는 1승에 불과하다. 설상가상 9이닝 당 득점 지원도 1.8점에 그쳤다. 첫 승을 거둘 때도 키움 타선이 지원한 득점은 2점뿐이었다.이번 시즌 KIA 상대로는 첫 등판이다. KIA는 올해 키움 상대로 6전 6승이다. 키움전 타율은 0.272(공동 6위), OPS는 0.812(3위)다. 특히 지난주에는 팀 타율 1위(0.329), OPS 1위(0.868)로 불방망이를 과시한 KIA다. 선발 박준현의 역할이 중요할 수밖에 없다.