진격의 거인 군단, '에이스' 라일리도 무너뜨릴까

NC다이노스

롯데 타선이 상대하는 NC 선발 라일리롯데는 이번 주 홈 6연전 일정을 치른다. 주중에는 7위 NC, 주말에는 1위 LG를 만난다. 상승세를 이어가기 위해서는 우선 NC를 잡아야 한다. 하지만 상대해야 할 NC 선발이 만만치가 않다. 23일 롯데전 선발로 NC는 '외국인 에이스' 라일리 톰슨을 예고했다.라일리는 이번 시즌 8경기 2승 무패 평균자책점 3.74를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 17일 한화전에서 6이닝 4실점(4자책)을 기록하며 승패 없이 물러났다. 최근 3경기 연속 6이닝 투구를 하며 이닝이터를 면모를 과시하고 있다.이번 시즌 롯데 상대로는 2경기 나와 1승 무패 평균자책점 2.70으로 강했다. 2경기에서의 투구 내용도 5이닝 1실점(1자책), 5이닝 2실점(2자책)으로 괜찮았다. 특히 사직에서 1차례 나와 5이닝 1실점(1자책)을 기록하며 승리투수가 된 바가 있다.다만, 라일리의 이번 시즌 롯데전 피안타율이 0.256, 피OPS가 0.669로 약간 높은 편이다. 실제로 고승민(6타수 3안타)과 전민재(4타수 2안타 1홈런 2타점 2득점), 레이예스(5타수 2안타 1타점 1득점) 등 롯데 주축 타자들이 라일리에게 강한 모습을 보였다. 지난주에 보여줬던 타선의 집중력이 이번에도 과시되어야 한다.