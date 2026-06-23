진격의 거인 군단, '에이스' 라일리도 무너뜨릴까

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23일 NC전 선발로 나서는 롯데의 '안경에이스' 박세웅롯데자이언츠
라일리에 맞서는 롯데 선발은 '안경 에이스' 박세웅이 나선다. 박세웅은 이번 시즌 13경기 2승 5패 평균자책점 4.84를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 17일 SSG전에서 6이닝 1실점(1자책)으로 호투하며 승리투수가 됐다.
이번 시즌 NC 상대로는 2차례 만나 승리 없이 1패 평균자책점이 0이다. 11이닝 동안 4실점을 했는데, 모두 비자책이다. 수비의 도움을 받지 못했다는 소리다. 출루 허용률(1.00)부터 피안타율(0.214), 피OPS(0.529) 등 세부 지표도 괜찮다.
NC의 이번 시즌 롯데전 타율은 0.300로 한화(0.307) 다음으로 좋다. 게다가 지난주 팀 타율이 0.305, OPS가 0.818로 전체 2위다. NC 타선도 상승 궤도에 오른 상태다. 특히 김주원(타율 0.524), 박민우(타율 0.611)의 지난주 활약이 대단했다. 박세웅이 상승 궤도에 오른 NC 타선을 얼마나 억제하느냐도 관건이다.
이번 시즌 NC전 2승 7패로 절대적인 열세를 보인 롯데. 이런 상황에서 외국인 에이스인 라일리를 만난다. 상승세를 타고 있는 롯데, 이 난관을 극복하고 좋은 흐름을 이어갈 수 있을까.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기