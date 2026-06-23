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진격의 거인 군단, '에이스' 라일리도 무너뜨릴까

진격의 거인 군단, '에이스' 라일리도 무너뜨릴까

지난주 기대 이상 행보의 롯데, 이번 주도 이어질까

박재형(kbo1982_ing)
26.06.23 09:12최종업데이트26.06.23 09:12
지난주 5승 1무를 기록하며 상승세를 탄 롯데
지난주 5승 1무를 기록하며 상승세를 탄 롯데롯데자이언츠

지난주 롯데의 행보는 기대 이상이었다. SSG와 키움을 상대로 5승 1무를 거뒀다. 주중에 SSG 상대로는 2승 1무, 주말에 키움 상대로는 3승을 거뒀다.

투타의 조화가 잘 이루어진 지난주였다. 지난주 롯데의 팀 평균자책점은 2.25로 전체 1위였다. 선발 평균자책점은 2.27, 구원 평균자책점은 2.21로 모두 전체 1위였다. 특히 6경기 중 선발이 QS를 기록한 경기는 4경기나 되었다.

지난주 롯데의 팀 타율은 0.256, OPS는 0.687로 전체 6위였다. 여기까지만 보면 롯데 타선의 활약은 미미했다고 볼 수 있다. 하지만 클러치 능력이 뛰어났다. 득점권에서의 타석은 51타석으로 10개 구단 중 가장 적었다. 하지만 44타수 14안타(3홈런) 23타점 10득점 타율 0.318 OPS 0.937로 득점권에서의 성적은 KIA 다음으로 좋았다.

중심에는 한동희가 있었다. 한동희는 지난주 23타수 8안타(1홈런) 5타점 5득점 타율 0.348 OPS 1.009의 성적을 거뒀다. 특히 득점권에서는 5타수 2안타 2타점을 기록하며 클러치히터의 면모를 과시했다.

롯데 타선이 상대하는 NC 선발 라일리
롯데 타선이 상대하는 NC 선발 라일리NC다이노스

롯데는 이번 주 홈 6연전 일정을 치른다. 주중에는 7위 NC, 주말에는 1위 LG를 만난다. 상승세를 이어가기 위해서는 우선 NC를 잡아야 한다. 하지만 상대해야 할 NC 선발이 만만치가 않다. 23일 롯데전 선발로 NC는 '외국인 에이스' 라일리 톰슨을 예고했다.

라일리는 이번 시즌 8경기 2승 무패 평균자책점 3.74를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 17일 한화전에서 6이닝 4실점(4자책)을 기록하며 승패 없이 물러났다. 최근 3경기 연속 6이닝 투구를 하며 이닝이터를 면모를 과시하고 있다.

이번 시즌 롯데 상대로는 2경기 나와 1승 무패 평균자책점 2.70으로 강했다. 2경기에서의 투구 내용도 5이닝 1실점(1자책), 5이닝 2실점(2자책)으로 괜찮았다. 특히 사직에서 1차례 나와 5이닝 1실점(1자책)을 기록하며 승리투수가 된 바가 있다.

다만, 라일리의 이번 시즌 롯데전 피안타율이 0.256, 피OPS가 0.669로 약간 높은 편이다. 실제로 고승민(6타수 3안타)과 전민재(4타수 2안타 1홈런 2타점 2득점), 레이예스(5타수 2안타 1타점 1득점) 등 롯데 주축 타자들이 라일리에게 강한 모습을 보였다. 지난주에 보여줬던 타선의 집중력이 이번에도 과시되어야 한다.

23일 NC전 선발로 나서는 롯데의 '안경에이스' 박세웅
23일 NC전 선발로 나서는 롯데의 '안경에이스' 박세웅롯데자이언츠

라일리에 맞서는 롯데 선발은 '안경 에이스' 박세웅이 나선다. 박세웅은 이번 시즌 13경기 2승 5패 평균자책점 4.84를 기록하고 있다. 최근 등판이었던 17일 SSG전에서 6이닝 1실점(1자책)으로 호투하며 승리투수가 됐다.

이번 시즌 NC 상대로는 2차례 만나 승리 없이 1패 평균자책점이 0이다. 11이닝 동안 4실점을 했는데, 모두 비자책이다. 수비의 도움을 받지 못했다는 소리다. 출루 허용률(1.00)부터 피안타율(0.214), 피OPS(0.529) 등 세부 지표도 괜찮다.

NC의 이번 시즌 롯데전 타율은 0.300로 한화(0.307) 다음으로 좋다. 게다가 지난주 팀 타율이 0.305, OPS가 0.818로 전체 2위다. NC 타선도 상승 궤도에 오른 상태다. 특히 김주원(타율 0.524), 박민우(타율 0.611)의 지난주 활약이 대단했다. 박세웅이 상승 궤도에 오른 NC 타선을 얼마나 억제하느냐도 관건이다.

이번 시즌 NC전 2승 7패로 절대적인 열세를 보인 롯데. 이런 상황에서 외국인 에이스인 라일리를 만난다. 상승세를 타고 있는 롯데, 이 난관을 극복하고 좋은 흐름을 이어갈 수 있을까.

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롯데자이언츠 6연승 도전

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

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