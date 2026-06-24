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"무승부면 32강"... 승점 1의 유혹 떨쳐내야

"무승부면 32강"... 승점 1의 유혹 떨쳐내야

[2026 FIFA 월드컵] 대한민국, 남아공전 앞두고 자력 진출 조건 확보했지만 방심은 금물

신건호(gunhofootball)
26.06.24 14:50최종업데이트26.06.24 14:50
태극전사들의 월드컵 여정이 어느덧 조별리그 마지막 경기를 앞두고 있다.

대한민국은 오는 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달루페에 위치한 에스타디오 몬테레이에서 남아프리카공화국(이하 남아공)과 2026 FIFA 월드컵 조별리그 최종전을 치른다.

지난 12일 열린 체코전에서 짜릿한 2-1 역전승으로 산뜻하게 대회를 시작한 대한민국은 19일 열린 멕시코와의 2차전에서 아쉬운 실책으로 결승골을 헌납하며 0-1로 패배했다. 개최국 멕시코는 일찌감치 A조 1위를 확정했고, 나머지 3개국인 대한민국과 체코, 남아공은 32강 티켓을 두고 최종전까지 혈투를 벌이게 됐다.

앞서 체코와 남아공이 1-1로 비기며 두 팀이 나란히 승점 1점에 머문 덕분에, 승점 3점을 확보한 대한민국은 상당히 유리한 고지에 올랐다. 그러나 2차전에서의 석패로 인해 마지막까지 경우의 수를 고려하게 됐다.

달라진 규정, 다시 켜진 '경우의 수'

2차전 종료 이후 시점의 A조 순위.
2차전 종료 이후 시점의 A조 순위.신건호

예년처럼 승점이 같을 경우 골득실과 다득점을 우선했다면 대한민국에도 최종전 결과에 따라 조 1위에 오를 가능성이 남아 있었다. 그러나 이번 대회부터는 승점이 같을 때 해당 팀 간 맞대결 결과를 우선하기 때문에, 멕시코에 패한 대한민국의 조 1위 가능성은 사라졌다.

기존에는 약팀을 상대로 기록한 다득점으로 맞대결 패배를 만회할 수 있었지만, 이제는 상황이 달라졌다. 대한민국이 최종전에서 승리해 승점 6점을 쌓더라도 조 2위가 순위의 상한선이다.

또 다른 변화는 조 3위 팀에도 토너먼트 진출 기회가 주어진다는 점이다. 본선 참가국이 48개국으로 확대되면서 각 조 1·2위 24개국이 자동으로 32강에 진출하고, 12개 조 3위 가운데 성적이 좋은 8개국이 추가로 32강행 티켓을 얻는 구조다.

앞서 언급된 새로운 승자승 규정에 따라, 대한민국은 남아공전에서 최소한 무승부만 거둬도 다른 조의 결과를 지켜볼 필요가 없다. 체코가 멕시코를 꺾고 승점 4점으로 동률이 되더라도 체코와의 맞대결에서 승리한 대한민국이 승자승 원칙에 따라 자동으로 2위를 차지하기 때문이다. 1차전에서 거둔 역전승이 사실상 32강행 티켓의 '안전장치' 역할을 하고 있는 셈이다.

반면 남아공에 패한다면 상황은 급격히 복잡해진다. 남아공이 승점 4점으로 대한민국을 추월하면, 대한민국은 체코와 멕시코의 경기 결과에 따라 조 3위 또는 최하위까지 밀려날 수 있다. 조 3위에 머무르더라도 다른 조의 결과와 골득실을 지켜봐야 하는 처지에 놓이게 된다.

'비기기만 하면 된다'는 조건은 얼핏 여유롭게 들리지만, 이는 상당히 위험한 태도가 될 수 있다. 경기 시작부터 무승부를 의식해 지나치게 수비적으로 나선다면, 반드시 승리가 필요한 남아공에 주도권을 내주고 그들이 가장 자신 있어 하는 공격을 펼칠 여지를 줄 수 있기 때문.

설령 남아공에 패배하더라도 반드시 최하위로 떨어지는 것은 아니다. 체코가 멕시코를 상대로 승리하지 못할 경우 최대 승점 2점으로 조 최하위에 놓이기 때문이다.

하지만 체코는 자력 진출을 위해 승점 3점이 절실하다. 3차전에 사활을 걸고 나올 체코와 달리, 이미 조 1위를 확정 지은 멕시코는 일부 주축 선수들에게 휴식을 부여할 가능성이 크다. 결국 다른 경기장의 결과에 기대기보다는 남아공을 상대로 직접 진출을 확정하는 것이 최선이다.

A조 최약체? 남아공은 어떤 팀인가
2026 북중미 월드컵에서 한국과 조별리그 3차전을 앞둔 남아프리카공화국 공격수 라일 포스터가 23일(현지시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 우니베르시타리오에서 훈련을 하고 있다.
2026 북중미 월드컵에서 한국과 조별리그 3차전을 앞둔 남아프리카공화국 공격수 라일 포스터가 23일(현지시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 우니베르시타리오에서 훈련을 하고 있다. 연합뉴스


남아공은 FIFA(국제축구연맹) 랭킹 60위를 기록 중인 국가로, 객관적인 전력에서는 대한민국(25위)보다 한 수 아래로 평가받는다. 1998년 프랑스 대회에서 월드컵 무대를 처음 밟은 뒤 2002년과 자국에서 개최된 2010년 대회에 출전했지만, 세 차례 모두 조별리그의 벽을 넘지 못했다. 이번 대회는 16년 만이자 통산 네 번째 월드컵 본선이다.

전력이 약하다고 해서 만만하게 여길 상대는 아니다. 위고 브로스 감독은 2021년 부임 이후 젊은 선수들을 대거 발탁하며 대표팀의 세대교체를 이끌었고, 오스윈 아폴리스와 탈렌테 음바타, 에비던스 마크고파 등을 중심으로 빠르고 활동량 많은 팀을 구축했다.

그리고 강호 나이지리아를 제치고 예선 조 1위로 본선 진출을 일궈내며 그 결실을 맺었다. 미국의 스포츠 매체인 ESPN 역시 남아공의 본선 진출을 두고 단순한 이변이나 행운이 아닌, '브로스 감독이 대표팀에 이식해 온 문화적 변화의 결실'이라 평했다.

체코와의 2차전은 남아공의 장단점이 뚜렷하게 드러난 경기였다. 멕시코와의 1차전에서 0-2로 패한 남아공은 체코전을 앞두고 과감한 변화를 가져갔다. 수비 대형을 스리백에서 포백으로 바꾸고, 음바타와 모코에나를 3선에 배치한 뒤 제이든 애덤스를 한 칸 전진시켜 4-2-3-1에 가까운 형태를 구성했다. 양쪽 측면에는 아폴리스와 타펠로 마세코를 배치해 공격의 속도와 폭을 끌어올렸다.

출발은 좋지 않았다. 남아공은 경기 시작 6분 만에 미할 사딜레크에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 그러나 실점 이후 남아공은 경기 내내 주도권을 쥐고 체코를 끈질기게 밀어붙였고, 후반 36분 마세코의 슈팅이 슐츠의 손에 맞으면서 얻어낸 페널티킥을 모코에나가 침착하게 성공시키며 1-1 균형을 맞췄다.

이날 남아공이 보여준 가장 뚜렷한 특징은 측면을 활용한 빠른 공격 전환이었다. 아폴리스와 마세코, 렐레보힐레 모포켕은 빠른 주력으로 상대 측면을 흔들었다. 뿐만 아니라 중앙으로 좁혀 들어오는 움직임을 통해 수비를 끌어내고, 풀백의 오버래핑을 통해 상대의 후방을 위협하는 장면도 자주 연출했다.

하프스페이스와 측후방 공간이 연쇄적으로 노출되는 문제를 반복적으로 드러낸 홍명보호로서는 결코 간과할 수 없는 지점이다. 남아공 현지 언론 'IOL'에서도 대한민국의 주요 약점으로 측면 후방을 거론한 바 있는 만큼, 남아공전을 앞두고 측면 수비 문제 해결은 가장 시급한 과제다.

반면 남아공의 분명한 한계도 드러났다. 남아공은 이 날 체코를 상대로 17개의 슈팅을 시도했지만 유효슈팅은 4개에 그쳤고, 유일한 득점도 페널티킥에서 나왔다. 기대득점도 압도적 수치에 비해 1.38으로 크게 높지 않았다.

이러한 약점은 반년 전 열린 2025 아프리카 네이션스컵에서도 드러난 바 있다. 조별리그에서 이집트를 상대한 남아공은 전반 막판 상대의 퇴장 이후 후반 내내 파상공세를 펼쳤다. 최종적으로 63%의 점유율과 18개의 슈팅이라는 압도적인 수치를 기록했으나, 득점으로 연결하지 못하면서 0-1로 패배했다.

카메룬과의 16강전에서도 비슷했다. 남아공은 66%의 점유율을 가져가며 경기를 주도했으나, 18개의 슈팅 가운데 유효슈팅이 4개에 그치며 정교함에서 부족함을 드러냈다. 되려 전반 34분 카메룬의 첫 유효슈팅에 일격을 당해 실점하며 끌려갔고, 결국 1-2로 패하며 16강에서 탈락했다.

네이션스컵부터 체코전까지 남아공의 경기에서 드러난 특징은 분명하다. 경기의 흐름을 장악하고 상대 진영까지 전진할 능력은 있지만, 이를 결정적인 득점 기회로 바꾸는 정교함이 부족하다는 것이다.

전력 누수도 무시할 수 없다. 남아공은 모코에나가 체코전에서 받은 경고로 누적 결장하고, 즈와네 역시 멕시코전 퇴장에 따른 징계로 나서지 못한다. 특히 중원의 핵심이었던 모코에나의 결장은 치명적이다. 비록 2차전을 결장한 시톨레가 징계에서 복귀하지만, 모코에나의 공백을 메울 수 있을지는 미지수다. 대한민국으로서는 남아공의 새로운 중원 조합이 경기의 리듬을 찾기 전에 강한 압박을 가해 주도권을 가져오는 것이 중요하다.

홍명보호의 두 딜레마, '원톱 손흥민'과 윙백 조합
2026 북중미 월드컵에서 남아프리카공화국과 조별리그 3차전을 앞둔 한국대표팀의 주장 손흥민이 23일(현지시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 우니베르시타리오에서 훈련 하며 팀 동료들과 대화하고 있다.
2026 북중미 월드컵에서 남아프리카공화국과 조별리그 3차전을 앞둔 한국대표팀의 주장 손흥민이 23일(현지시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 우니베르시타리오에서 훈련 하며 팀 동료들과 대화하고 있다. 연합뉴스

남아공의 측면 공격을 막아내는 것만큼 중요한 것은 상대가 전진한 뒤 생길 공간을 어떻게 공격하느냐다. 이를 위해서는 앞선 두 경기에서 드러난 '원톱 손흥민'과 윙백 조합이라는 두 가지 전술적 고민을 먼저 복기할 필요가 있다.

대한민국은 체코전과 멕시코전에서 모두 손흥민을 최전방에 둔 3-4-2-1 포메이션을 가동했다. 그러나 이 선택은 두 경기에서 상반된 결과를 냈다.

체코전에서는 손흥민 원톱 전략이 적중했다. 대한민국은 전반부터 체코의 넓은 뒷공간을 향해 롱패스를 보내며 장신의 수비수들이 후방에서 계속 움직이게 했다. 손흥민은 6개의 슈팅을 시도하며 상대 수비를 흔들었고, 이는 고지대 적응에 어려움을 겪은 체코를 상대로 후반 체력 우위를 가져오는 포석이 됐다.

체력이 떨어진 손흥민을 후반에 과감히 빼는 선택도 적중했다. 손흥민 대신 투입된 오현규는 적극적인 움직임으로 체코의 수비를 헤집어 놓았고, 후반 막판 결승골을 터뜨리며 대한민국의 역전승을 이끌었다.

반면 멕시코전에서는 전혀 다른 결과가 나왔다. 멕시코가 선수 간 간격을 좁혀 촘촘한 수비 라인을 형성하자, 손흥민의 침투를 전제로 한 공격 구조는 힘을 잃었다. 결국 홍명보 감독은 후반 12분 손흥민을 빼고 오현규를 투입하며 체코전과 동일한 교체 패턴을 반복했다. 그러나 선제골 이후 멕시코가 수비 간격을 더욱 좁히고 페널티박스 주변을 단단히 방어하자, 황인범을 비롯한 중원에서의 2선 침투까지 잘 이뤄지지 않으며 멕시코의 수비를 뚫지 못했다.

문제의 본질은 분명하다. 손흥민은 체격이 좋은 센터백을 등지고 공을 받아내는 전형적인 원톱과는 거리가 있다. 멕시코전에서 전방으로 공을 보내고도 이를 지키지 못한 채 세컨드볼을 내주는 장면이 반복된 것도 이 때문이다.

손흥민의 장점을 살리는 가장 효과적인 방법은 오현규와 손흥민의 공존이다. 중앙 스트라이커인 오현규가 상대 센터백을 묶고 공을 지켜내면, 손흥민은 원톱으로 버텨야 하는 부담에서 벗어나 자신의 장점인 측면에서의 침투를 온전히 활용할 수 있다.

오른쪽의 이강인에게도 선택지가 늘어난다. 손흥민이 최전방에 홀로 배치됐을 때는 수비 뒷공간을 향한 침투 패스에 공격이 지나치게 의존했다. 반면 오현규가 중앙에 자리한다면 이강인은 오현규의 발밑을 활용한 연계, 손흥민을 향한 대각선 패스, 중앙으로 향하는 크로스를 상황에 따라 선택할 수 있다.

따라서 남아공전에서는 오현규를 최전방에 세우고 손흥민을 왼쪽에 배치해 두 선수의 장점을 동시에 활용하는 선택을 적극적으로 고려할 필요가 있다.

홍명보호의 또 다른 딜레마는 양쪽 윙백의 조합이다.

체코전에서는 이태석이 왼쪽, 설영우가 오른쪽 윙백으로 출전해 합격점을 받았다. 이태석은 터치라인을 넓게 활용하며 좌측 공격의 활로를 열었고, 설영우는 측면과 중앙을 부지런히 오가며 이강인과의 유기적인 연계 플레이로 상대 수비를 훌륭하게 흔들었다.

반면 멕시코전에서는 설영우를 왼쪽, 김문환을 오른쪽에 배치하는 변화를 줬으나 결과는 좋지 못했다. 오른발잡이인 설영우가 왼쪽에 서면서 이재성과 동선이 겹쳤고, 결과적으로 좌측면 공격의 파괴력이 반감되는 아쉬움을 남겼다.

따라서 다가오는 남아공전에서는 성공적이었던 체코전의 '이태석(좌)-설영우(우)' 조합으로 복귀하는 것이 이상적이다. 특히 체코전에서 적극적인 경합과 공격 가담을 뽐낸 이태석을 손흥민과 함께 왼쪽에 배치해, 상대 수비의 배후 공간을 집요하게 공략할 필요가 있다.

다만, 양쪽 윙백이 동시에 무리하게 전진하는 것은 위험하다. 후방 공간이 노출될 경우, 이기혁과 이한범이 남아공의 측면 공격수를 막기 위해 끌려나가며 중앙이 노출되는 상황이 생길 수 있다. 이를 막기 위해서, 한쪽 윙백이 공격에 나서면 반대쪽 윙백은 후방에 머물며 사실상 네 번째 수비수 역할을 하는 비대칭적 구조가 필수적이다.

측면 공격이 날카로운 남아공을 상대로 이기혁의 어깨도 무겁다. 이번 대회에 깜짝 발탁된 이기혁은 풀백과 센터백, 미드필더를 두루 소화하는 멀티 능력을 앞세워 스토퍼로서 준수한 활약을 펼치고 있다. 비록 지난 2차전에서는 실점의 빌미를 제공한 아쉬운 실수가 있었지만, 스리백을 가동하는 홍명보호에서 그는 여전히 빼놓을 수 없는 핵심 자원이다. 다가오는 경기에서는 적극적으로 오버래핑에 나설 이태석의 배후 공간을 든든하게 커버해 주는 역할을 완수해야 한다.

되풀이된 '아프리카 징크스', 이번에는 끊을까

월드컵 무대에서 유독 아프리카 국가를 상대로 고전해 온 대한민국의 징크스도 짚고 넘어가야 할 대목이다. 대한민국은 월드컵에서 아프리카 팀을 상대로 통산 1승 1무 2패를 기록 중이다. 흥미로운 점은 이 4경기 모두 전반에 선제골을 헌납했고, 동시에 매 경기 정확히 두 골씩을 터뜨렸다는 것이다.

득점력이 부족했다기보다는, 매번 초반에 리드를 빼앗기며 경기를 어렵게 끌고 간 것이 뼈아픈 결과로 이어졌다. 특히 가장 최근 2개의 맞대결인 알제리(2-4)와 가나(2-3) 모두 상대의 빠른 전환에 일격을 당하며 실점한 기억이 있다.

남아공의 장점인 빠른 측면 돌파와 속도감 있는 공격 전환은 한국이 전통적으로 껄끄러워하는 요소다. 공을 잃은 직후 수비 대형을 신속하게 복구하고, 무엇보다 아프리카팀 상대 '4경기 연속 선제 실점'이라는 악순환의 고리를 끊어내야 한다.

가장 확실한 해법은 역시 선제골이다. 한국이 먼저 골망을 흔든다면, 승리를 위해 반드시 두 골이 필요한 남아공은 라인을 한껏 끌어올려 공격적으로 나설 수밖에 없다. 이는 필연적으로 상대 후방 공간의 노출로 이어지며, 최전방의 오현규를 기점으로 손흥민과 이강인이 넓은 뒷공간을 예리하게 파고드는 전술적 구상과도 맞아떨어진다.

반대로 득점 없이 팽팽한 시간이 흐르거나 남아공에 먼저 일격을 당한다면, '비기기만 해도 충분하다'던 애초의 계산은 순식간에 조급함으로 변모할 수 있다. 아프리카 팀을 상대로 번번이 먼저 실점하며 흔들렸던 과거를 떠올리면, 선제골 헌납은 돌이키기 어려운 치명타가 될 수 있다.

남아공전에서 필요한 것은 복잡한 경우의 수도, 다른 경기장에서 들려올 요행 섞인 희소식도 아니다. '승점 1점'의 안일한 유혹을 떨쳐내고 휘슬이 울리는 순간부터 상대를 몰아붙여 주도권을 쥐는 것이다. 그것이 태극전사들이 32강으로 향하기 위한 가장 확실한 길이다.

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월드컵 대한민국 남아프리카공화국 남아공

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