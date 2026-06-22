아직 기회 얻지못한 카스트로프, 남아공전 출격 가능성은?

연합뉴스

2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀 옌스 카스트로프가 지난 6일(현지시간) 베이스캠프 훈련장인 멕시코 과달라하라 치바스 바예 베르데에서 훈련을 하고 있다.'2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵'에 출전중인 대한민국 축구대표팀 선수단 26명 중 아직 기회를 얻지 못한 선수는 총 7명이다. 골키퍼인 조현우와 송범근, 수비수 김태현, 조위제, 옌스 카스트로프, 2선 공격수 이동경과 배준호다.골키퍼는 어지간하면 주전이 바뀌기 힘든 특수 포지션이다. 배준호와 김태현은 대회 직전 부상 때문에 회복하느라 경기에 나서기 어려운 상황이었다. 필드플레이어 중에서 카스트로프와 이동경, 조위제 3명은 경기에 나설 수 있는 상태였지만 아직까지 기회를 얻지 못했다.특히 많은 팬들과 전문가들이 의구심을 제기하는 대목은 카스트로프의 결장이다. 일각에선 유럽 빅리그인 독일 프로축구 분데스리가 묀헨글라트바흐에서 주전으로 활약한 카스트로프를 홍명보 감독이 줄곧 기용하지 않은 것에 의문을 제기하는 목소리도 나온다.독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 카스트로프는 '외국 태생'으로 한국 국가대표에 발탁된 최초의 선수다. 작년 9월 독일 대신 한국 국가대표팀을 선택하여 처음으로 태극마크를 달았다. 카스트로프는 작년 9월부터 올해 3월까지 네 차례 A매치에 꾸준히 소집 되어 총 7경기에 출장했고, 북중미 월드컵 최종 명단에도 측면 수비수로 전격 발탁됐다.카스트로프는 주 포지션인 미드필더는 윙어와 윙백까지 모두 소화할 수 있는 전천후 플레이어다. 지난 시즌에는 소속팀에서 윙백으로 더 많이 출전하여 좋은 모습을 보여준 바 있다. 저돌성과 투쟁심을 겸비했고, 수비수와 미드필더를 모두 소화할 수 있는 카스트로프는 월드컵에서도 홍명보호의 중요한 옵션이 될 것으로 기대를 모았다.그러나 카스트로프는 체코전에 이어 멕시코전에도 단 1분도 그라운드를 밟지 못했다. 홍명보 감독은 카스트로프의 포지션인 왼쪽 윙백에 체코와의 1차전에서는 이태석을 기용했고, 멕시코와 2차전에서는 오른쪽 윙백이던 설영우를 왼쪽으로 돌렸다. 셜영우의 자리에는 김문환이 라이트백으로 투입했다. 1,2차전에서 홍명보호의 베스트11이 바뀐 것은 양쪽 윙백 자리밖에 없었다. 여기에 왼쪽 윙백 교체 1순위도 전문 윙백이 아닌 윙어 출신인 엄지성이었다.물론 홍명보 감독의 선택에도 나름의 이유는 있었다. 홍명보 감독은 체코전과 멕시코전에서 모두 수비안정에 더 무게를 두고, 공격에서는 롱패스를 통하여 상대의 뒷공간을 공략하는 전술을 펼쳤다. 월드컵에서 스리백의 주전 좌측 스토퍼로 낙점된 이기혁, 체코전 왼쪽 윙백이었던 이태석은 모두 왼발잡이이고 롱킥과 크로스에 더 강점이 있는 선수라는 공통점이 있다. 오른발잡이이고 활동량과 투쟁심이 더 강점이 있는 카스트로프보다 홍명보 감독이 지향하는 전술에 더 잘맞는 카드였다.이태석은 체코전에서 자신보다 신체조건이 우월한 체코 선수들과 몸을 사리지 않고 경합하며 나름 준수한 모습을 보여줬다. 하지만 홍 감독은 체코전에서 이태석 쪽이 상대의 집중공략을 당하는 모습에서 불안함을 느꼈는지, 멕시코와의 2차전에서는 설영우를 왼쪽으로 돌렸다.하지만 위치가 바뀐 설영우는 1차전과 달리 멕시코전에서는 공격가담과 위치선정 등에서 헤메는 모습을 보여주면서 후반 엄지성과 교체됐다. 경기후 외신들의 평가에서도 대부분 한국 선수들 중 설영우가 가장 낮은 평점을 받았다. 결과적으로 왼쪽 윙백 자리에서 기존 선수들이 누구도 100% 확신을 주지 못하면서 '차라리 카스트로프를 활용해봤으면 어땠을까'라는 이야기가 나오게 된 것이다.한편으로는 이는 홍명보 감독의 보수적인 성향과도 관련이 있다. 홍명보 감독은 공격보다 철저히 수비에 중심을 둔 안정적인 경기운영을 선호한다. 선수기용에 있어서도 자신이 오랫동안 지켜봐오며 검증된 선수들을 선호한다. 이는 월드컵에서 기존의 포백을 버리고 스리백 전술을 내세운 것이나, 좌우 윙백에 오래전부터 중용해온 수비적인 선수들을 우선순위로 기용하는 것에서 확연히 드러난다.반면 작년 9월에 처음 합류한 카스트로프는 홍명보 감독과 호흡을 맞춘 기간이 짧았다. 태극마크를 달고 7번의 A매치 평가전에서도 미드필드와 수비수를 옮겨다니며 대표팀에서 아직 주전급으로 확실히 자리를 잡지 못한 상태였다. 카스트로프가 대표팀에서 윙백으로 제대로 나선 경기는 월드컵 직전 평가전에서 단 2경기에 불과했다.소속팀에서 적극적인 몸싸움과 거친 플레이로 종종 카드를 받았던 저돌적인 경기스타일도, 월드컵같은 큰 무대에서 카스트로프를 과감하게 기용하기는 다소 위험 부담을 느꼈을 수 있다. 현재로서 카스트로프는 대표팀에서 꺼낼 수 있는 선택지 중 하나이지만, 그가 경기에 나섰다고 해서 대표팀의 결과가 달라졌을 거라고 장담할 근거는 부족하다.그렇다면 마지막 상대인 남아공전(한국 시각 25일 오전 10시)에서는 카스트로프의 모습을 볼 수 있을까. 한국은 남아공과의 최종전에서 비기기만 해도 32강에 진출할 수 있다. 남아공은 A조 최약체로 꼽히지만 스피드와 운동능력을 바탕으로 한 역습이 만만치 않다. 비록 멕시코전에서 패배했지만 수비 실수로 인한 실점 외에 경기력이 나쁘지 않았던 것을 감안하면, 홍 감독이 남아공전에서 선발명단에 무리한 변화를 시도하지 않을 가능성도 높다.하지만 체코와의 2위 싸움을 고려하면 승리에 무게중심을 둔 공격적인 경기운영도 염두에 두어야한다. 남아공은 1,2차전에서 수비에 확연한 약점을 드러냈다. 수비과 중원 사이의 간격 유지가 촘촘하지 못하여 공간을 쉽게 내주는 모습이 두드러졌다. 이태석-설영우보다 피지컬이 뛰어나고, 측면에서 중앙으로 침투하는 플레이에 강점이 있는 카스트로프를 선발로 활용해보는 것도 고민해 볼 만하다.과연 카스트로프는 홍명보호에게 있어서 아직 열지 않은 '보석함'일까. 아니면 끝내 빛을 보지 못하고 벤치에서 수납된 채 월드컵을 마치게 될까. 남아공전에서 홍명보 감독의 선택에 시선이 쏠리고 있다.