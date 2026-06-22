'좌에서 우로' 다 되는 LG...우타거포 문정빈도 터진다

케이비리포트

LG 문정빈의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)특히 상대 팀에서 왼손 투수를 선발로 내세우는 경우 주전으로 경기에 나서서 자신의 타격 강점을 확실히 드러내고 있다. 단순히 플래툰 요원에 머무는 것이 아니라 좌투수를 상대하는 상황에서 경기의 흐름을 바꿀 수 있는 카드로 활용되며 1군 자원으로 입지를 굳히고 있다.이런 문정빈의 진가가 드러난 것이 바로 21일 잠실 두산 베어스전이었다. 이날 두산 선발로 나선 외국인 좌완 잭로그를 겨냥해 6번 타자 1루수로 선발 출장한 문정빈은 3타수 2안타 2홈런 3타점 1볼넷으로 맹활약하며 팀의 9-3 승리를 이끌었다.첫 홈런은 1회말에 나왔다. 송찬의, 오스틴, 박동원이 연달아 홈런을 터뜨린 뒤 문정빈까지 백투백 홈런을 보태며 LG는 KBO리그 사상 첫 1회 4홈런 기록을 완성했다. 문정빈은 5회말에도 다시 한 번 담장을 넘기며 데뷔 첫 멀티홈런을 터뜨렸고 이 홈런은 LG 구단 통산 4000번째 홈런으로도 기록됐다. 한 경기에서 개인과 팀의 기록을 동시에 세우며 팀 역사에 이름을 남겼다.