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'좌에서 우로' 다 되는 LG...우타거포 문정빈도 터진다

'좌에서 우로' 다 되는 LG...우타거포 문정빈도 터진다

[KBO리그] 데뷔 첫 멀티포-구단 통산 4000호 홈런 동시 기록한 문정빈, LG 우타 거포의 새 희망

케이비리포트(kbreportcom)
26.06.22 17:43최종업데이트26.06.22 17:43
21일 두산전에서 멀티 홈런을 기록한 LG 문정빈
21일 두산전에서 멀티 홈런을 기록한 LG 문정빈LG트윈스

2026 KBO리그에서 선두 질주를 이어가고 있는 LG 트윈스 타선의 전통적인 컬러는 좌타 중심의 정교한 야구였다. 국내에서 가장 넓은 잠실구장을 홈으로 쓰는 팀답게 홈런보다는 출루와 연결, 기동력이 더 익숙한 무기였다. 실제로 LG는 그간 정교함에 방점이 찍힌 좌타자들이 타선의 중심을 맡아왔고 공을 들인 우타 거포 자원들은 이렇다할 존재감을 보이지 못했다.

하지만 올시즌 LG 타선은 과거와는 다른 방향으로 변모하고 있다. 현재 홈런 부문 1위(21개)에 오른 외인 거포 오스틴을 필두로 박동원, 송찬의 등 우타 거포 자원들이 공격의 무게를 더하고 있고 그 흐름 속에서 프로 4년차 유망주 문정빈도 가파른 성장세를 보이고 있다.

올시즌 현재(6/22 기준) 문정빈은 22경기에서 타율 0.278 5홈런 14타점 OPS 1.003 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)을 기록 중이다. 프로 통산 100타석도 소화하지 못했을 정도로 경험이 일천하지만 한정된 기회에서 보여준 장타 생산력이 눈에 띈다.

LG 문정빈의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
LG 문정빈의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

특히 상대 팀에서 왼손 투수를 선발로 내세우는 경우 주전으로 경기에 나서서 자신의 타격 강점을 확실히 드러내고 있다. 단순히 플래툰 요원에 머무는 것이 아니라 좌투수를 상대하는 상황에서 경기의 흐름을 바꿀 수 있는 카드로 활용되며 1군 자원으로 입지를 굳히고 있다.

이런 문정빈의 진가가 드러난 것이 바로 21일 잠실 두산 베어스전이었다. 이날 두산 선발로 나선 외국인 좌완 잭로그를 겨냥해 6번 타자 1루수로 선발 출장한 문정빈은 3타수 2안타 2홈런 3타점 1볼넷으로 맹활약하며 팀의 9-3 승리를 이끌었다.

첫 홈런은 1회말에 나왔다. 송찬의, 오스틴, 박동원이 연달아 홈런을 터뜨린 뒤 문정빈까지 백투백 홈런을 보태며 LG는 KBO리그 사상 첫 1회 4홈런 기록을 완성했다. 문정빈은 5회말에도 다시 한 번 담장을 넘기며 데뷔 첫 멀티홈런을 터뜨렸고 이 홈런은 LG 구단 통산 4000번째 홈런으로도 기록됐다. 한 경기에서 개인과 팀의 기록을 동시에 세우며 팀 역사에 이름을 남겼다.

LG 구단 4000호 홈런을 기록한 문정빈
LG 구단 4000호 홈런을 기록한 문정빈LG 트윈스

문정빈의 활약이 더 반가운 이유는 LG 타선의 완성도를 한층 더 높일 수 있기 때문이다. 좌타 위주의 짜임새 있는 공격이 강점이던 LG에게 있어 우타자의 장타력은 상대적으로 아쉬운 부분이었다. 그런데 올시즌에는 홈런 선두 오스틴, 박동원(8홈런), 송찬의(8홈런)에 이어 문정빈까지 가세하면서 공격의 폭이 한층 넓어졌다.

LG 타선을 상대하는 입장에서는 특정 유형의 타자만 대비해서는 막기 어려운 라인업이 만들어지고 있는 셈이다. 특히 문정빈은 언제든 일발 장타로 흐름을 바꿀 수 있는 힘을 갖추고 있다. 잠실구장 가운데 담장을 넘길 수 있는 타구를 만들 수 있다는 것은 확실한 장점이다.

장타력이 강점인 문정빈
장타력이 강점인 문정빈LG트윈스

현시점에서 문정빈을 완성형 주전으로 보기는 이르다. 1군 통산 출장 경기 수도 아직 43경기라 경험이 일천하고 자신의 꾸준함을 증명해야 한다. 다만 퓨처스리그에서 보여준 장타력(28경기 6홈런 OPS 1.001)이 1군에서도 통하고 있고 한정된 기회 속에서도 성장세를 보이고 있다. 세밀한 야구 위에 장타력을 더해 통합 2연패를 달성하려는 LG 타선에서 문정빈이 주전 경쟁의 불을 붙일 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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