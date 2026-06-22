'돌풍' 카보베르데, 첫 경기 선전 '우연' 아니었다

AFP/연합뉴스

21일(현지시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 우루과이와 카보베르데의 2026 월드컵 H조 경기에서 우루과이 아구스틴 카노비오와 카보베르데 스톱이라가 공을 차지하기 위해 싸우고 있다.스페인과 무승부를 기록한 카보베르데가 우루과이를 상대로도 크게 선전했다.부비스타 감독이 이끄는 카보베르데 축구 대표팀은 22일(아래 한국시각) 미국 플로리다주 마이애미가든스의 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 두 번째 경기에서 우루과이와 2-2 무승부를 기록했다. 지난 16일 '무적함대' 스페인과 0-0 무승부를 기록하며 대이변을 일으켰던 카보베르데는 '남미의 강호' 우루과이를 상대로도 4골을 주고 받는 화력전을 펼치며 만만치 않은 전력을 과시했다.한편 애틀랜타 스타디움에서 열린 스페인과 사우디아라비아의 경기에서는 스페인이 점유율 67-33, 슈팅숫자 22-3이라는 압도적인 경기를 펼친 끝에 4-0으로 대승을 거두며 H조 1위로 올라섰다. 스페인이 자랑하는 '천재' 라민 야말은 전반 10분 선제골을 기록하며 소속팀 FC 바르셀로나와 아르헨티나의 레전드 리오넬 메시보다 14일 빠른 만 18세 343일의 나이에 월드컵에서 골을 기록한 선수가 됐다.지금도 유럽과 남미가 세계 축구를 주도하고 있지만 1980년대까지는 유럽과 남미의 독점이 더욱 심했다. 실제로 1986년 멕시코 월드컵까지는 유럽과 남미를 제외한 그 어떤 대륙의 나라도 월드컵 8강에 진출하지 못했다. 16강 토너먼트로 진행된 1986년 멕시코 월드컵에서 아프리카의 모로코가 조별리그 1승2무로 16강에 진출했지만 16강에서 해당 대회 준우승팀 서독을 만나 0-1로 패하며 탈락했다.유럽과 남미 일색이었던 월드컵에 균열(?)을 일으킨 첫 번째 나라는 1990년 이탈리아 월드컵의 카메룬이었다. 당시 카메룬은 개막전에서 고 마라도나가 이끄는 '디펜딩 챔피언' 아르헨티나를 1-0으로 꺾으며 파란을 일으켰고 16강에서 콜롬비아를 2-1로 제압하고 아프리카 대륙 최초로 월드컵 8강 무대를 밟았다. 비록 8강에서 잉글랜드에게 패했지만 아프리카 축구의 위력을 보여주기 충분한 선전이었다.'카메룬 돌풍'이 월드컵을 휩쓸고 지나간 후 12년의 세월이 지난 2002 한·일 월드컵에서 또 한 번 '아프리카 돌풍'이 거세게 불었다. 바로 역대 처음으로 월드컵 본선에 진출한 세네갈이 개막전에서 전 대회 우승팀 프랑스를 1-0으로 꺾는 대이변을 연출한 것이다. 이후 덴마크,우루과이와 비기며 A조2위로 16강에 진출한 세네갈은 16강에서도 연장 접전 끝에 스웨덴을 꺾고 첫 월드컵에서 8강 무대를 밟았다.2010년 남아공 월드컵에서는 가나의 선전이 돋보였다. 첫 출전한 2006년 독일 월드컵에서 16강에 진출했던 가나는 2010년 남아공 월드컵에서도 호주,세르비아를 제치고 조별리그를 통과해 16강에서 미국을 꺾고 8강에 진출했다. 가나는 8강에서도 한국을 꺾고 올라온 우루과이와 접전을 벌였지만 루이스 수아레스 '신의 손'의 희생양이 되면서 승부차기 끝에 우루과이에 패하며 4강 진출에는 실패했다.2010년 가나가 이루지 못한 아프리카 대륙의 사상 첫 월드컵 4강은 2022년 카타르 월드컵에서 모로코가 이뤘다. 세계 최고의 라이트백 아슈라프 하키미를 중심으로 뛰어난 조직력을 과시한 모로코는 카타르 월드컵 16강에서 스페인, 8강에서 포르투갈을 차례로 꺾고 아프리카 대륙 최초로 월드컵 4강에 진출했다. 이는 2002년 한·일 월드컵의 한국 이후 20년 만에 비유럽·비남미 국가의 월드컵 4강이었다.모로코의 하키미와 세네갈의 사디오 마네, 코트디부아르의 아마드 디알로처럼 국내 축구팬들에게 상대적으로 덜 알려진 아프리카 국가들도 팀을 대표하는 스타 플레이어들을 최소 한 명 이상 보유하고 있다. 하지만 서아프리카 끝에 위치한 작은 나라 카보베르데 공화국은 월드컵은 물론 아프리카 네이션스컵 본선에도 4번 밖에 진출하지 못했고 빅리그 주전으로 활약하는 선수도 드문, 축구 팬들에겐 낯선 나라다.하지만 카보베르데는 아프리카 지역 예선에서 네이션스컵 5회우승과 월드컵 본선 8회 진출에 빛나는 아프리카 전통의 강호 카메룬과 한 조에 속해 7승2무1패의 성적으로 본선 진출 티켓을 따냈다. 7번의 도전 끝에 밟게 된 카보베르데의 역대 첫 월드컵 본선 진출이었다(카보베르데에 밀려 조 2위로 밀린 카메룬은 아프리카 지역 플레이오프에서 콩고민주공화국에게 0-1로 패하며 본선 진출에 실패했다).카보베르데는 월드컵 조추첨에서 스페인, 우루과이, 사우디아라비아와 한 조에 속했다. 이번 대회 강력한 우승후보로 꼽히는 스페인과 남미의 강호 우루과이는 말할 것도 없고 월드컵 본선 9회 출전에 20234년 월드컵 개최국으로 선정된 사우디 아라비아 역시 만만한 나라가 아니었다. 국내외 축구팬들도 H조 최약체 카보베르데가 이번 대회 승리가 아닌 승점 1점을 목표로 해야 한다는 전망이 지배적이었다.하지만 대회 개막 후 카보베르데에 대한 평가는 완전히 뒤집혔다. 16일 스페인과의 조별리그 첫 경기에서 보지냐 골키퍼의 엄청난 선방으로 스페인이 퍼부은 27개의 슈팅을 막아내며 0-0 무승부를 기록한 카보베르데는 22일 우루과이와의 두 번째 경기에서도 2-2 무승부로 승점 1점을 추가했다. 전반 21분 선제골을 넣은 카보베르데는 전반 막판 역전을 허용했지만 후반16분 동점골을 터트리며 2-2로 경기를 마무리했다.조별리그 2경기에서 승점 2점으로 우루과이에게 다득점에서 뒤진 H조3위에 올라있는 카보베르데는 오는 27일 사우디아라비아와 조별리그 마지막 경기를 치른다. 우루과이의 마지막 상대가 스페인이기 때문에 카보베르데가 사우디아라비아를 꺾는다면 자력으로 조2위가 될 확률도 적지 않다. 월드컵 개막 전까지만 해도 거의 알려지지 않았던 아프리카의 작은 나라가 이번 월드컵에서 세계를 놀라게 하고 있다.