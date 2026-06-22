"작고 가난한 나라도 할 수 있다"... 카보베르데의 월드컵 기적

인구 50만 명의 아프리카 섬나라 카보베르데가 북중미 월드컵에서 또다시 이변을 일으켰다.카보베르데는 22일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 2차전에서 우루과이와 2-2로 비겼다.앞서 조별리그 1차전에서 강력한 우승 후보 스페인과 0-0으로 비기며 전 세계를 깜짝 놀라게 했던 카보베르데는 남미의 강호 우루과이와도 난타전 끝에 2-2 무승부를 기록하며 이번 대회 최고의 돌풍으로 떠올랐다.열세에 몰릴 것이라는 예상과 달리 카보베르데는 전반 21분 프리킥 기회에서 케빈 피나가 기습적인 중거리 슈팅으로 자신들의 사상 첫 월드컵 골을 터뜨렸다.그러나 우루과이는 역시 강한 상대였다. 곧바로 반격에 나선 우루과이는 전반 44분 카보베르데의 골문 앞 혼전 상황에서 막시밀리아노 아라우호가 과감하게 돌진해 다이빙 헤딩으로 골을 터뜨리며 1-1 동점을 만들었다.곧이어 전반 추가시간에는 아라우호가 크로스를 받아 머리로 살짝 떨궈놓으며 오프사이드 라인을 무너뜨렸고, 쇄도하던 아구스틴 카노비오가 오른발 슈팅을 때리며 2-1로 경기를 뒤집는 데 성공했다.카보베르데도 포기하지 않았다. 후반 16분 우루과이 수비진의 백패스 실수로 골키퍼 페르난도 무슬렐라가 급하게 뛰쳐나왔으나 엘리우 바렐라가 침착하게 무슬레라를 제치고 빈 골문에 밀어 넣으며 2-2 균형을 맞췄다.기세가 오른 카보베르데는 경기의 주도권을 잡고 우루과이를 압박했다. 다급한 우루과이도 공세를 펼쳤으나 카보베르데 골키퍼 보지냐의 선방에 막혔고, 결국 치열한 공방 끝에 경기는 2-2로 끝났다.스페인과 우루과이를 상대로 연달아 비기며 승점 2점을 획득한 카보베르데는 오는 27일 열리는 사우디아라비아와 조별리그 최종전에서도 승점을 따내면 첫 월드컵 본선 진출의 감격을 넘어 32강 토너먼트 진출까지 바라보게 된다.반면에 한 수 아래로 여겼던 사우디아라비아, 카보베르데와 연달아 비기며 위기에 몰린 우루과이는 스페인과의 조별리그 최종전이 더욱 부담스러워졌다.카보베르데의 부비스타 감독은 경기가 끝난 후 "우리는 월드컵 본선에 나오지 못한 작은 나라들을 대표하고 있다"라며 "작고 가난한 나라여도 어려움을 이겨낼 수 있다면 월드컵에서 누구와 맞붙어도 어깨를 나란히 할 수 있다는 것을 보여주기 위해 이 곳에 왔다"라고 말했다.카보베르데의 짜릿한 무승부에는 골피커 보지냐의 감격스러운 사연까지 더해졌다. 스페인전에서 눈부신 활약으로 최우수선수(MVP)에 뽑혔던 보지냐는 기자회견에서 어머니가 비자를 받지 못해 경기장에 오지 못했담 아쉬움의 눈물을 흘렸다.보지냐를 동정하는 여론이 일자 미국 국무부와 국제축구연맹(FIFA)이 나서 보지냐의 어머니는 극적으로 미국에 도착해 아들의 경기를 직접 지켜봤다.영국 BBC는 "스페인전에서 단단한 수비력을 보여줬던 카보베르데는 우루과이를 상대로 공격적인 재능까지 과시했다"라며 "월드컵 무대에서 누구도 그들을 만만하게 볼 수 없다는 것을 입증했다"라고 전했다.그러면서 "카보베르데의 월드컵 여정은 역사에 길이 남을 것이며, 이제 그들은 한 단계 더 나아갈 문턱에 서 있다"라고 강조했다.