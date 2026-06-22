좋은 재료 모두 갖췄는데… '남편들'의 한 방이 아쉽다

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넷플릭스 오리지널 영화 '남편들'넷플릭스
<남편들>이 남긴 가장 큰 미덕은 출연진의 호연이다. <극한직업> 이후 모처럼 다시 만난 진선규와 공명은 이번에도 자연스러운 케미로 극의 중심을 잡는다. 마약반 형사 충식을 연기한 진선규는 특유의 능청스러움으로 재미를 가미했고 공명 역시 차분함과 돌발적인 성격을 모두 지닌 민석이란 인물을 큰 무리 없이 소화했다.
물과 기름 같은 두 사람이 점차 서로를 이해하며 화합하는 과정은 두 배우의 좋은 호흡 덕분에 비교적 큰 무리 없이 시청자들의 공감을 자아낸다. 과거의 조직 두목 용강으로 등장한 윤경호는 대세 코믹 배우답게 <남편들>에서도 주연 캐릭터 못지않은 존재감을 발휘한다.
이번 작품을 위해 체중을 늘린 김지석은 허술하면서 우스꽝스러운 악역으로 변신해 극에 활력을 더했다. 이밖에 <런닝맨>을 비롯한 각종 예능에서 일찌감치 코믹함을 뽐냈던 강한나, 이다희, 전소민 등 검증된 배우들 또한 저마다 개성 넘치는 연기로 구독자의 믿음에 부응했다.
과유불급... 산발적 웃음 생산의 한계