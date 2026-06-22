명령을 수행하던 몸, 인간에게 한 질문

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댑댄스프로젝트 〈Hello World〉 공연이 지난 2023년 이후 3년 만에 돌아왔다.이규승
필자가 〈Hello World〉를 처음 만난 것은 2023년 1월이다. 당시 한국문화예술위원회 공연예술창작산실 '올해의 신작'으로 대학로예술극장 소극장에 오른 작품에는 빨간 사과와 거대한 브로콜리, 아홉 개의 태블릿이 등장했다. 태블릿 화면에는 자연과 명화, 환경오염의 이미지들이 쉴 새 없이 이어졌다. 무용수들은 화면과 오브제를 옮기고 연결하며 자연과 인간, 디지털 이미지가 뒤섞인 세계를 만들었다. 인간은 자연을 바라보면서도 끊임없이 소비했고, 실제 자연은 사라진 자리에 선명한 디지털 이미지만 남았다. 당시 작품이 던진 질문은 인간과 자연의 관계에 가까웠다. 자연을 소유하고 편집하고 재현하려는 인간의 욕망이 결국 어떤 세계를 만들어내는지 묻고 있었다.
그때 공연을 본 뒤 "이것은 무용인가, 융복합 미디어 전시인가"라고 질문을 던졌다. 무용수의 몸과 영상, 오브제와 공간이 한꺼번에 밀려들면서 전통적인 무용의 경계를 허물었기 때문이다. 동시에 강렬한 영상이 무용수의 신체를 가리는 순간도 있었다. 몸이 이미지를 전달하기 위한 장치처럼 보이는 장면도 여럿 보였다. (관련 기사 : 이것은 무용인가, 융복합 미디어 전시인가 https://omn.kr/22dve
)
그런데 3년 만에 돌아온 이 작품은 초연을 반복하지 않는다. '공연예술창작산실 2차 제작지원'을 통해 소극장에서 대극장으로 공간을 넓혔고, 작품의 중심도 인간과 자연에서 인간과 인공지능의 관계로 이동했다.
초연이 "디지털 세계에서 자연은 어떻게 존재할 것인가"라고 물었다면, 이번 공연은 "인공지능과 함께 살아가는 세계에서 인간은 어떤 존재로 남을 것인가"를 다룬다. 주제는 달라졌지만 두 작품의 뿌리는 다르지 않다. 자연이든 인공지능이든 인간은 자신이 아닌 존재를 쓸모와 효율의 기준으로 바라보는 것이 공통점이다.
그 사이 현실도 크게 변했다. 3년 전만 해도 생성형 인공지능은 일부 사람들에게 낯선 기술이었다. 불과 몇 년이 지난 지금 인공지능은 글을 쓰고 그림을 만들며 음악을 생성한다. 질문에 답하는 것을 넘어 인간의 취향을 분석하고 감정을 흉내 내며 대화 상대를 자처한다. 작품이 시대를 따라간 것이라기보다 현실이 〈Hello World〉가 던진 질문을 따라잡은 셈이다.
가장 오래된 몸으로 가장 새로운 존재를
댑댄스프로젝트는 김호연·임정하 공동대표와 영상작가 LIMVERT를 중심으로 운영되는 창작단체다. 무용수와 영상작가, 기획자 등 여러 분야의 창작자들이 협업하며 신체 움직임을 영상, 오브제, 공간과 결합해왔다. 이들이 지속해서 던져온 질문은 "춤이란 무엇인가"다. 완성된 동작이나 숙련된 테크닉만을 춤으로 보지 않는다. 인간의 모든 움직임이 춤이 될 수 있다는 관점에서 몸을 하나의 언어로 바라본다. 작품의 개념을 설명으로 주입하기보다 관객이 움직임 자체를 통해 감각하고 자유롭게 해석하도록 한다.
〈Hello World〉에서도 인공지능은 로봇이나 기계장치로 형상화되지 않는다. 가장 오래되고 원초적인 매체인 인간의 몸이 가장 새로운 존재인 인공지능을 대신한다. 이것은 이 작품이 가진 가장 흥미로운 역설이다. 인공지능은 몸이 없지만 무대 위에서는 몸을 통해서만 존재할 수 있다. 무용수들은 명령을 기다리고 입력된 값을 수행하는 존재처럼 움직인다. 한 사람의 동작은 다른 사람에게 전달되고, 복제된 움직임은 다시 또 다른 몸으로 이어진다. 입력과 출력, 명령과 수행, 복제와 반복의 구조가 몸과 몸 사이에 만들어진다.
처음에는 정교한 시스템처럼 보인다. 각자의 몸은 하나의 장치가 되고 여러 몸은 연결된 네트워크를 이룬다. 한 사람이 멈추면 다른 몸이 그 자리를 대신하고, 하나의 움직임이 끝나기 전에 다음 동작이 이어진다. 개별적인 인간은 사라지고 기능만 남은 듯하다. 그러나 인간의 몸은 컴퓨터처럼 정확하지 않다. 같은 동작을 반복해도 속도와 힘, 호흡이 달라진다. 누군가의 팔은 조금 늦게 뻗고, 한쪽 발은 미세하게 흔들린다. 상대의 무게를 받아내는 순간 예정된 자세가 달라진다.
기계의 세계에서 오류는 제거해야 할 결함이다. 춤에서는 그 어긋남이 새로운 움직임을 만든다. 완벽하게 반복하지 못하는 몸이야말로 안무를 살아 있게 한다. 몸이 기계를 닮아갈수록 인간의 특성이 오히려 선명해진다. 인간은 지치고 흔들리며 머뭇거린다. 다른 몸의 무게에 영향을 받고, 예상하지 못한 움직임에 반응한다. 인간다움은 완벽함이 아니라 불완전함에서 드러난다.
인공지능이 아무리 많은 정보를 처리하고 빠르게 결과를 만들어도 다른 몸의 무게를 직접 받아내지는 않는다. 넘어지는 사람을 붙잡을 때 손끝에 전해지는 힘, 같은 공간에서 호흡할 때 생기는 긴장, 땀과 피로가 몸을 바꾸는 경험은 아직 인간의 영역이다. 〈Hello World〉는 인공지능의 능력을 설명하지 않는다. 대신 인공지능과 마주한 인간의 몸이 어떻게 긴장하고 변화하는지 보여준다.
영상은 배경이 아니라 또 하나의 신체