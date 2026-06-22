명령을 수행하던 몸, 인간에게 한 질문

이규승

"안녕, 인간. 당신은 어떤 세계를 만들고 있습니까."

댑댄스프로젝트 〈Hello World〉 커튼콜공연에 등장하는 디지털 이미지는 단순한 배경에 머물지 않는다. 영상은 무용수의 몸을 확대하고 분절하며 때로는 삼킨다. 무대 공간을 현실과 가상의 경계로 바꾸고 관객의 시선을 실제 몸과 생성된 이미지 사이에서 끊임없이 이동시킨다. 초연에서도 영상은 작품의 중심 언어였다. 여러 개의 태블릿에서 흘러나오는 이미지들은 무대 위 오브제이면서 동시에 또 다른 출연자였다. 이번 공연에서 영상은 '0과 1로 이루어진 세계'인 헬로월드를 구체화한다.하지만 작품의 중심은 완성된 디지털 이미지가 아니다. 오히려 정확하게 계산된 이미지 사이에서 흔들리는 인간의 몸이다. 영상이 매끄러운 세계를 보여줄수록 무용수의 거친 숨과 불규칙한 움직임은 더욱 도드라진다. 영상과 몸은 서로를 밀어내면서도 상대를 필요로 한다. 몸이 없으면 디지털 이미지는 감각을 잃고, 영상이 없다면 몸은 헬로월드라는 세계를 충분히 확장하기 어렵다. 두 매체는 조화를 이루기보다 긴장 속에서 공존한다.이 긴장은 댑댄스프로젝트 작업의 정체성이기도 하다. 영상과 오브제를 춤에 장식처럼 덧붙이는 것이 아니라, 서로 다른 매체가 부딪힐 때 생기는 감각을 작품의 언어로 삼는다. 다만 영상이 강해질수록 몸의 세밀한 움직임이 묻히는 순간은 여전히 남는다. 관객의 눈은 본능적으로 크고 선명한 화면을 따라간다. 그 사이 무용수의 손끝이나 미세한 호흡은 시야에서 사라질 수 있다.그러나 이번 공연에서는 그 불균형마저 의미로 읽힌다. 오늘날 인간 역시 수많은 화면과 생성 이미지에 둘러싸여 자신의 몸을 잊고 살아가기 때문이다. 화면이 몸을 압도하는 무대의 풍경은 디지털 이미지가 현실의 감각을 밀어내는 지금의 일상과 닮았다.〈Hello World〉는 인공지능의 미래를 예언하는 공연이 아니다. 인공지능이 인간을 지배할 것이라는 공포를 과장하지도 않고, 기술이 인간을 구원할 것이라는 낙관에 기대지도 않는다. 공연이 바라보는 대상은 인공지능이 아니라 인공지능 앞에 선 인간이다. 인간은 새롭게 등장한 존재에게 어떤 첫마디를 건넬 것인가. 명령부터 내릴 것인가. 얼마나 쓸모 있는지 계산할 것인가. 두려움 때문에 통제하려 들 것인가. 아니면 낯선 존재와 관계를 맺는 방법부터 배울 것인가.댑댄스프로젝트는 이 질문을 말이 아닌 몸으로 던진다. 몸은 관계를 피할 수 없다. 무대 위에서 한 사람의 움직임은 다른 사람의 호흡과 무게에 영향을 받는다. 혼자 완성되는 동작은 없다. 밀고 당기고 기대고 버티는 과정에서 춤이 만들어진다. 인공지능 시대에 인간다움은 더 뛰어난 계산 능력이나 완벽한 기억력에 있지 않을 수 있다. 인간은 이미 그 경쟁에서 기계를 이길 수 없다. 인간다움은 타인의 무게를 감당하는 능력, 예측할 수 없는 반응을 받아들이는 태도, 실패와 불완전함을 견디는 힘에 가까울지 모른다.공연이 끝난 뒤 '헬로 월드'라는 문장은 처음과 다르게 들린다. 새로운 프로그램의 탄생을 알리는 가벼운 인사가 아니라 인간에게 돌아온 질문이 된다. 인공지능 시대에 우리가 가장 먼저 배워야 할 언어는 코딩이 아닐 수 있다. 다른 존재에게 함부로 명령하지 않는 법, 응답을 기다리는 법, 관계 속에서 함께 변화하는 법이 먼저다. 인간이 인공지능에게 건넨 첫 인사는 결국 인간 자신에게 되돌아온다.