거짓말 못 하는 저주에 걸린 두 남녀, 그 끝에 발견한 것

현진건의 소설 <술 권하는 사회>의 제목을 빌려 말하자면 가히 '거짓말 권하는 사회'라 할 만하다. 진실된 면모가 미덕처럼 여겨지지만, 정작 이 사회에서 살아남기 위해서는 적당한 거짓말이 필수다. 매 순간 진실만 말한다면 그 누구도, 그 어떤 조직도 그 사람을 찾지 않을 것이다.
지난 13일 관람한 서울시뮤지컬단의 <더 트라이브>는 '거짓말 권하는 사회'의 전형을 보여준다. 주인공 '조셉'는 박물관의 에이스 복원가로, 모두의 선망을 받는다. 그러나 조셉이 엉성한 면모를 보인다면 '에이스'라는 평가는 금세 사라질 것이다. 그래서 조셉은 매 순간 에이스가 되기 위해 분투해야 한다.
또 다른 주인공 '끌로이'도 마찬가지다. 할리우드 의상 디자이너 아버지와 스타 영화감독 어머니 사이에서 태어난 끌로이는 어느새 유망한 시나리오 작가로 성장했다. 영화계의 관심은 끌로이에게 집중되고, 특집 인터뷰 촬영까지 예정됐다. 세상 사람들은 영화예술인 집안에서 태어난 끌로이에게 바라는 이미지가 있다. 끌로이에게 바라는 답변도 있다. 끌로이는 영화를 온 마음 다해 사랑해야 하고, 비범해 보이는 예술적 영감을 인터뷰에서 이야기해야 할 것이다.