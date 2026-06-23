거짓말 못 하는 저주에 걸린 두 남녀, 그 끝에 발견한 것

세종문화회관

뮤지컬 <더 트라이브> 공연 사진조셉과 끌로이는 그 누구보다 열심히 연기해야 한다. 하지만 이들에게 커다란 문제가 닥쳤으니, 바로 이들이 거짓말을 하는 순간 고대 부족이 튀어나와 춤을 춘다는 것이다. 고대 부족은 두 사람의 눈에만 보일 뿐, 다른 사람들의 눈에는 보이지 않는다. 다른 사람들의 눈에는 그저 갑자기 이상한 춤판을 벌이는 기이한 모습만 보일 뿐이다.<더 트라이브>는 바로 이 신선한 설정을 토대로 삼는다. 이때 조셉과 끌로이의 선택지는 두 가지다. 거짓말을 하고 춤을 추거나, 진실을 말하고 사람들의 기대를 져버리는 것이다. 어떤 선택을 하든 사회적 기대와 어긋나는 모습을 보여주게 되는데, 이를 통해 뮤지컬이 그려내는 건 두 사람이 '진짜 자신'을 찾아가는 과정이다.한편 고대 부족의 등장이 '가면의 균열'로부터 시작된다는 설정은 탁월하다. 끌로이가 박물관에 전시된 가면을 부러뜨리게 되고, 여기에 조셉이 얽히면서 모든 이야기가 시작된다. 이때부터 둘은 가면의 원래 주인이었던 고대 부족이 나타나는 저주를 받게 된다. 그리하여 전시된 가면의 균열은 곧 두 사람이 쓰고 있는 사회적 가면의 균열로 이어지는 상징성을 갖는다.뿐만 아니라 조셉이 동성애자라는 설정은 '정상성'이라는 규범까지 작품에 끌어들인다. 규범이 너무 깊이 내면화된 탓에 외부의 기준뿐 아니라 내면의 검열관과도 다퉈야 하는 조셉을 통해 <더 트라이브>는 한층 입체적이고 탄탄한 서사를 구현한다.<더 트라이브>는 오는 27일까지 서울 종로구 세종문화회관 M씨어터에서 공연된다. 김찬호·허도영(조셉 역), 유주혜·이혜란(끌로이 역), 이경준·박원진(박물관 관장 역) 등이 출연한다.