'늦깎이 유망주' 양창섭, 사자 마운드 '기둥' 됐다

연합뉴스

역투하는 양창섭삼성이 한화와의 대전 원정 3연전을 1승1무1패로 마무리했다.박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈는 21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와의 원정 경기에서 장단 7안타를 때려내며 3-1로 승리했다. 전날 당했던 4-10 재역전패를 설욕하며 시즌 40승 고지를 밟은 삼성은 이날 KIA 타이거즈에게 5-11로 역전패를 당한 2위 kt 위즈와의 승차를 반 경기로 줄이며 단독 3위 자리를 유지했다(40승2무28패).삼성은 3회초 2사 1·3루에서 2타점 선제 적시 2루타를 때린 구자욱이 결승타와 함께 멀티히트로 맹활약했고, 1번 타자로 출전한 김지찬도 3안타 1득점을 기록하며 좋은 타격감을 뽐냈다. 마운드에서는 6명의 투수가 전날 10득점을 폭발한 한화 타선을 1실점으로 틀어막았는데, 특히 삼성의 9년 차 우완 양창섭은 5이닝 6피안타 2사사구 4탈삼진 1실점 호투로 5번째 승리를 따내며 지난 2경기의 부진을 털어냈다.삼성은 '왕조시대'가 끝날 무렵부터 마운드 보강을 위해 신인 드래프트를 통해 유망주 투수들을 영입했지만, 2019년 입단해 삼성의 에이스로 성장한 원태인 정도를 제외하면 기대만큼 성장한 투수가 많지 않았다. 그 사이 차우찬과 장원삼, 오승환(MBC 해설위원) 등 삼성의 '왕조시대'를 이끌었던 핵심 투수들은 다른 팀으로 이적하거나 전성기가 지났고, 그만큼 삼성의 마운드는 점점 약해졌다.2018년 1차 지명으로 삼성에 입단한 최지명(LG 트윈스, 개명 전 최채흥)은 3년 차 시즌이었던 2020년 26경기에서 11승 6패 평균자책점 3.58을 기록하며 장원삼을 잇는 삼성의 좌완 에이스로 떠올랐다. 하지만 최지명은 더 이상 성장하지 못한 채 2021시즌이 끝나고 군에 입대했고, 전역 후에도 2020년의 구위를 회복하지 못하다가 2024년 12월 삼성과 계약한 FA 최원태의 보상선수로 LG 유니폼을 입었다.191cm 97kg의 좋은 신체 조건을 가진 경북고의 우완 황동재(상무)는 2020년 신인 드래프트에서 1차 지명으로 삼성에 입단했지만, 지난해 12월 상무에 입대하기 전까지 1군에서 2승 11패 평균자책점 6.67의 초라한 성적을 기록했다. 같은 해 2차 1라운드로 입단한 소형준(kt)의 유신고 동기 허윤동도 4년 동안 6승을 기록한 후 상무에 입대해 병역 의무를 마쳤지만, 전역 후 아직 한 번도 1군 마운드에 오르지 못했다.2021년 삼성의 1차 지명 선수였던 상원고의 좌완 이승현은 삼성이 KIA의 1차 지명 선수 이의리(3억 원)보다 5000만 원 많은 3억5000만 원의 계약금을 안겼을 정도로 기대를 모았던 좌완 유망주다. 입단 초기 불펜투수로 활약했던 이승현은 2024년부터 선발로 꾸준히 기회를 얻었지만, 5선발로 낙점됐던 올 시즌 3경기에서 2패 평균자책점 14.81로 뭇매를 맞은 후 4월 말부터 1군이 아닌 퓨처스리그에서 공을 던지고 있다.2022년 신인 드래프트에서 전국 단위로 서울고 유격수 이재현을 지명한 삼성은 전면 드래프트로 실시된 2024년 신인 드래프트에서 김택연(두산 베어스), 전미르(상무)와 함께 우완 최대어로 꼽히던 장충고의 육선엽을 전체 4순위로 지명했다. 육선엽은 지난 2년 동안 1군에서 38경기에 등판했지만 데뷔 첫 승을 올리지 못했고, 올 시즌 상무 입대까지 미뤘지만 팔꿈치 통증으로 2경기밖에 등판하지 못했다.많은 어린 투수들이 '초고교급'이나 '완성형 유망주', '즉시 전력감' 같은 거창한 수식어를 달고 프로에 입단하지만, 2년 연속 황금사자기 MVP에 빛나는 청소년 대표 에이스 양창섭은 그중에서도 돋보이는 커리어를 가진 유망주였다. 그런 양창섭이 안우진(키움 히어로즈), 곽빈(두산), 김영준(LG) 등에 비해 상대적으로 신장(182cm)이 작고 구속이 느려 2차 1라운드 2순위까지 지명 순서가 밀린 것은 삼성에겐 큰 행운이었다.2억6000만 원의 계약금을 받고 삼성에 입단한 양창섭은 루키 시즌 지독한 타고투저를 뚫고 7승 6패 평균자책점 5.05의 준수한 성적을 기록했다. 하지만 양창섭은 2019년 스프링캠프 도중 팔꿈치 부상으로 중도 하차했고, 팔꿈치 인대 접합 수술을 받으면서 시즌 아웃됐다. 양창섭은 2020년 시즌 막판 1군에 복귀해 7경기에서 평균자책점 2.70을 기록했지만, 이후 3년 동안 팬들이 기대했던 활약은 나오지 않았다.2021년 9경기에서 1승 1패 1홀드 평균자책점 6.60에 그친 양창섭은 2022년 2승 3패 평균자책점 8.41, 2023년 3패 2홀드 평균자책점 9.10을 기록하며 투구 내용이 점점 나빠졌다. 결국 양창섭은 2023년 8월 상근예비역으로 입대했고, 팬들의 기대도 그만큼 낮아졌다. 하지만 양창섭은 전역 후 지난해 33경기에서 3승 3패 2홀드 평균자책점 3.43을 기록하며 루키 시즌 이후 가장 좋은 성적을 거뒀다.올 시즌 4월 1일 두산과의 시즌 첫 등판에서 5이닝 2실점으로 승리투수가 된 양창섭은 5월 4경기에서 3승 평균자책점 1.25의 눈부신 투구를 선보였다. 6월에 열린 두 번의 등판에서 5이닝 6실점, 4이닝 4실점으로 부진하며 5월의 상승세가 끊어지는 듯했던 양창섭은 21일 한화전에서 5이닝 동안 6피안타 2볼넷 4탈삼진 1실점으로 호투하며 6월의 첫 승리를 따냈다. 4회 강백호에게 맞은 솔로 홈런을 제외하면 나무랄 데 없는 투구 내용이었다.올 시즌 삼성은 선발진의 '원투펀치'라 할 수 있는 아리엘 후라도와 원태인이 각각 11번과 6번의 퀄리티스타트에도 3승, 최원태도 2승에 머물러 있다. 다승 1위 류현진(한화)이 이미 8승을 기록하고 있는 상황에서 선발진의 불운은 삼성에게 대단히 아쉬운 부분이다. 하지만 시즌 전까지 '예비선발'에 불과했던 양창섭이 팀 내 다승 공동 1위(5승)로 맹활약하면서 나머지 선발 투수들의 아쉬움을 채워주고 있다.