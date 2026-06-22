아이돌 센터에서 노련한 직장인으로... 박지현의 변신, 통할까?

jtbc 화면 캡처

박지현은 <재벌집 막내아들>에서 재벌가 맏며느리 역할을 잘 소화하며 주연급 배우로 성장했다.서울에서 태어나 춘천에서 학창시절을 보낸 박지현은 2015년 CF를 통해 연예계에 데뷔했고 2017년 <왕은 사랑한다>에서 은산(임윤아 분)의 몸종 비연 역을 맡으며 연기를 시작했다. 2018년 공포영화 <곤지암>에서 주연을 맡은 박지현은 청룡영화상 신인여우상 후보에 올랐지만 <마녀>의 김다미에 밀려 수상하지 못했다(그 해 신인 여우상 후보에는 전종서, 전여빈 등 쟁쟁한 배우들이 대거 노미네이트됐다).<곤지암> 이후 드라마 <친애하는 판사님께>와 <신입사관 구해령> 등에 출연하며 연기 경험을 쌓던 박지현은 2020년 SBS 드라마 <브람스를 좋아하세요?>에 출연했다. <브람스를 좋아하세요?>에서 박은빈, 김민재, 김성철과 함께 주연 4인방으로 출연해 열연을 펼친 박지현은 그 해 SBS 연기대상에서 신인상 후보에 올랐지만 이번에도 <낭만닥터 김사부2>의 소주연에 밀려 아쉽게 수상은 하지 못했다.2021년 <유미의 세포들>에서 친구인 구웅(안보현 분)을 짝사랑하는 서새이를 연기하며 얄미운 캐릭터로 시청자들에게 강한 인상을 남긴 박지현은 2022년 자신의 첫 번째 대표작 <재벌집 막내아들>을 만났다. 박지현은 <재벌집 막내아들>에서 순양가의 맏며느리 모현민 역을 맡아 강렬한 존재감을 뽐냈고 <재벌집 막내아들>은 허탈한 결말과 별개로 26.95%의 높은 시청률을 기록하며 큰 사랑을 받았다.박지현은 2024년 SBS 드라마 <재벌X형사>에서 강하 경찰서 강력 1팀의 팀장 이강현을 연기하며 데뷔 후 처음으로 드라마의 메인 주인공을 맡았다. 드라마를 위해 7kg을 증량한 박지현은 고난도의 액션 장면들을 직접 소화하며 호평을 받았고 2024년 SBS 연기대상에서 미니시리즈 부문 여자 우수상을 수상했다. 데뷔 초부터 많은 시상식에서 후보에만 여러 차례 이름을 올렸던 박지현의 첫 수상이었다.2024년 11월에는 <방자전>과 <인간중독>을 연출한 김대우 감독의 신작 <히든 페이스>가 개봉했다. 박지현은 <히든 페이스>에서 첼리스트 김미주 역을 맡아 수위 높은 배드신과 함께 욕망이 뒤엉킨 독창적인 캐릭터를 훌륭하게 소화했다. 박지현은 작년 청룡영화상에서 <어쩔 수가 없다>의 염혜란과 <좀비딸>의 이정은, <얼굴>의 신현빈, <검은 수녀들>의 전여빈 등을 제치고 여우조연상을 수상했다.