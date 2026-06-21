누가 브라질 만날까? 4골차 대승에도 네덜란드와 일본 '조 1위 경쟁', 끝까지 간다

로이터/연합뉴스

일본이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기에서 네덜란드와 2대 2 무승부로 승점 1점을 얻었다.역대급 골잔치를 벌인 네덜란드와 일본이, 조별리그 2차전에서 나란히 4골차 대승을 거두며 치열한 조 1위 경쟁을 이어갔다.네덜란드와 일본은 지난 1차전에서 난타전 끝에 2-2로 승부를 가리지 못했다. 양팀이 속한 F조는 이번 대회 최대 죽음의 조로 꼽혔기에 2차전의 향방이 매우 중요했다.네덜란드가 먼저 기세를 높였다. 21일(한국 시각) 미국 텍사스주 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 펼쳐진 조별리그 F조 2차전에서 스웨덴을 5-1로 대파했다. 브라이언 브로비와 코디 각포가 멀티골을 터뜨렸고, 종료직전 크리센시오 서머빌이 쐐기골까지 터뜨렸다.이날 네덜란드는 볼 점유율에서 51대 49로 거의 팽팽했고, 슈팅(10-16)과 유효슈팅(7-8)에서는 오히려 스웨덴에 뒤졌다. 하지만 엄청난 공격 집중력을 발휘하며 대량 득점에 성공했다. 5골은 네덜란드가 1978년 오스트리아전(5대 1 승) 1998년 대한민국전(5대 0 승) 월드컵에서 기록한 한 경기 최다 골과 타이 기록이다. 또한 브로비가 기록한 두번째 득점으로 네덜란드는 역사상 월드컵 100골을 돌파했다.일본도 새로운 역사를 썼다. 21일 멕시코 누에보레온주 몬테레이의 몬테레이 스타디움에서 열린 2차전에서 아프리카의 강호 튀니지를 상대로 전후반 각각 두골씩을 터뜨리며 4-0으로 역시 4골차 완승을 거뒀다. 우에다 아야세가 2골 1도움을 기록했고, 카마다 다이치와 이토준야가 한골씩을 추가했다. 간판 스타 구보 다케후사가 1차전 도중 부상으로 이탈했음에도 전혀 공백이 느껴지지 않으며 '아시아 최강전력'이라는 평가에 걸맞는 경기력을 과시했다.일본과 튀니지의 경기는 1930년 초대 우루과이 대회 이후 96년 만에 치른 월드컵 역사상 '1000번째 경기'이기도 했다. 일본은 이 경기에서 4골을 터뜨리며 '월드컵에 진출한 역대 아시아 팀 가운데 한 경기 최다 득점'이라는 기념비적인 업적을 달성했다. 또한 전반 4분 만에 나카무라 게이토의 어시스트를 이어받은 카마다 다이치의 선제 결승골은 일본의 역대 월드컵 최단시간 득점 신기록이었다.대패를 당한 스웨덴과 튀니지는 각각 조 3위와 4위로 밀려났다. 하지만 스웨덴은 1차전에서 튀니지에 5-1 대승을 거둔 덕분에, 일본과의 최종전 결과에 상관없이 최소한 조 3위는 확보했다. 일본을 이기면 조 1위나 2위 가능성도 아직 남아있다.반면 2패를 당한 튀니지는 네덜란드와의 최종전을 이겨서 스웨덴과 승점이 같아져도 승자승에서 밀리기 때문에 최하위가 확정됐다. 튀니지는 스웨덴과의 1차전에서 1대5로 대패하자 사브리 라무쉬 감독을 전격 경질하고, 에르베 르나르 감독을 월드컵 기간중 후임으로 선임하는 초강수를 띄웠으나 끝내 반전에 실패했다. 2경기만에 무려 9실점을 내주면서 튀니지는 2018년 러시아 대회(8실점)에 이어 자국의 월드컵 단일대회 최다실점 기록을 벌써 경신하는 불명예도 추가했다.네덜란드와 일본은 1승 1무로 승점 4점을 확보하며 나란히 32강 진출이 유력해졌다. 두 팀은 현재 골득실까지 같지만 다득점에서 1골차로 앞선 네덜란드가 선두에 등극했다. 두 팀 모두 승점과 골득실에서 넉넉한 여유를 확보했기에, 만에 하나 최종전에서 조 3위로 밀려나는 상황이 벌어진다고 해도 와일드카드로 토너먼트 진출은 확실시된다.하지만 두 팀은 토너먼트 대진운까지 고려하면, 최종전에서도 조 1위 확보를 위하여 끝까지 총력전이 불가피할 전망이다. F조 1위를 차지하면 C조 2위, F조 2위에 오르면 C조 1위와 32강전을 치러야한다. 그리고 C조에는 강력한 우승후보로 꼽히는 브라질이 있다.현재 C조는 브라질이 1승 1무로 모로코에 골득실에서 2골 앞서 선두를 달리고 있으며, 스코틀랜드와의 최종전을 남겨두고 있다. 현재로서는 브라질이 큰 이변이 없는 한 조 1위를 차지할 가능성이 매우 높다. 탈락이 확정된 최하위 아이티를 제외하고 모로코와 스코틀랜드가 2.3위를 놓고 다툴 것으로 보인다.네덜란드와 일본으로서는 브라질과의 맞대결을 피하기 위해서는 무조건 조 1위를 노려야한다. 네덜란드의 스웨덴전 대승으로 사실상 끝난 듯 하던 조 1위 판도가, 일본도 튀니지전 대승을 거두며 단숨에 격차를 좁히면서 결국 마지막까지 결과를 지켜봐야하는 안갯속 경쟁이 됐다.여전히 현실적으로는 네덜란드의 조 1위 가능성이 좀더 유력하다. 최종전 상대인 튀니지가 네덜란드와 전력차가 큰 데다, 이미 2경기 연속 대패를 당하며 월드컵 탈락이 확정된 상황이라 사실상 동기부여를 상실했을 가능성이 높다. 더구나 네덜란드는 월드컵 본선에서 유럽과 남미팀을 제외하고 아직 제 3대륙팀에게 패해본 적이 단 한번도 없다.반면 일본은 만만치않은 전력의 스웨덴을 최대한 대량득점으로 격파하고, 튀니지가 네덜란드를 상대로 선전해주기를 기다려야하는 어려운 상황이다.네덜란드는 32강에서 만날 가능성이 있는 브라질과 상대전적에서 4승 5무 3패로 근소한 우위를 점했다. 가장 최근 맞대결은 12년전인 2014년 브라질월드컵 3.4위전으로 3대 0 승리를 거뒀다. 스코틀랜드와는 10승 5무 5패, 모로코에게는 2승 1패로 우위다.일본은 브라질을 상대로 통산 전적인 1승 2무 11패로 절대 열세를 보이고 있다. 상대할 기회가 많은 아시아권 국가들을 제외하고 일본에게 가장 많은 A매치 패배를 안긴 팀이 바로 브라질이다. 하지만 가장 최근 맞대결이었던 지난 2025년 10월, 자국에서 열린 평가전에서는 3대 2 역전승을 거두며 브라질에 사상 최초의 승리를 따냈을 만큼 과거와는 위상이 달라졌다. 또한 일본은 스코틀랜드에게는 1승 2무로 우위를 점하고 있으며, 모로코와는 아직 A매치를 치른 적이 없다.일본은 기존 본선 32개국 체제에서 월드컵 16강에는 아시아 최다인 4회나 진출했지만, 토너먼트에서 승리한 경험이 아직 없다. 월드컵 역대 최고 성적을 넘어 우승까지 도전하는 일본으로서는 토너먼트 첫 상대가 브라질이 되는 것만큼은 피하고 싶을 것이다.또한 일본이 F조 1위로 토너먼트에 진출한다면 16강에서 운명의 '한일전'이 성사될 가능성도 있어서 우리에게도 일본의 조별리그 성적은 큰 관심을 모으고 있다. 현재 한국은 1승 1패로 A조 2위에 올라있다. 한국이 지금의 순위를 유지하여 조별리그를 통과한다면 32강전에서 B조 2위가 예상되는 스위스나 개최국 캐나다 중 한 팀을 만날 가능성이 유력하다.그리고 한국과 일본과 나란히 32강전에서 승리하면 16강에서 드디어 격돌하게 된다. 아시아의 대표적인 라이벌인 두 팀이 월드컵 본선에서 만난 사례는 아직 단 한번도 없었다. 성사된다면 그야말로 최대의 빅매치가 될수 있다. 아시아축구의 자존심을 건 한국과 일본, 두 팀의 운명은 모두 조별리그 최종전 결과에 따라 그 희비가 크게 엇갈릴 전망이다.