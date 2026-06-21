독일 슈퍼서브 '운다브' 2골 맹활약, 코트디부아르에 대역전승

연합뉴스/AFP

지난 20일(현지시각) 캐나다 토론토의 토론토 스타디움에서 열린 독일과 코트디부아르의 2026 FIFA 월드컵 E조 경기 중 쿨링 브레이크(더위 휴식 시간)에 독일 선수들이 물을 마시고 있다.축구는 추가골 기회를 놓치지 않는 팀이 분명히 이긴다는 것을 또 한 번 가르쳐줬다.아프리카 코끼리팀으로 상징되는 코트디부아르가 독일을 상대로 먼저 골을 넣고, 88분 시몬 아딩그라에게 완벽한 결승골 기회가 찾아왔지만 슛 타이밍을 놓쳐 버렸다. 그러는 사이 독일의 슈퍼 서브 데니스 운다브가 묵직한 발리슛 동점골에 이어 후반 추가 시간 3분 31초에 더 멋진 역전 극장 결승골을 터뜨렸다.율리안 나겔스만 감독이 이끌고 있는 독일이 한국 시각으로 21일(일) 오전 5시 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 E조 두 번째 게임에서 코트디부아르에게 2-1로 짜릿한 역전승을 거두고 32강 토너먼트 진출권을 따냈다.누가 봐도 이 게임은 E조 1위 결정전이었다. 지난 주 조별리그 첫 게임에서 에콰도르와 퀴라소를 상대로 코트디부아르와 독일이 나란히 1승씩을 챙겼기 때문이다. 게임 시작 후 21분만에 오른쪽 코너킥 세트피스 기회를 살려 독일 미드필더 알렉산다르 파블로비치의 헤더 골이 먼저 들어갔다. 하지만 코트디부아르 골키퍼 야히아 포파나와의 높은 공 다툼 과정에서 파블로비치의 반칙 판정이 나오는 바람에 이 골은 인정받지 못했다.그리고 코트디부아르가 먼저 골(29분 3초)을 터뜨리며 4만3천 명이 넘는 관중들을 모두 놀라게 했다. 디오망데의 왼쪽 측면 얼리 크로스를 받은 코트디부아르 날개 공격수 아마드 디알로가 왼발 슛을 날린 것이 수비수 몸에 맞고 흐른 것을 프랑크 케시에가 침착하게 오른발로 차 넣은 것이다.10분 뒤에 독일 골잡이 카이 하베르츠의 왼발 골이 또 들어갔지만 이것도 취소됐다. 직전에 자말 무시알라가 코트디부아르 수비수 오딜롱 코수누에게 걸기 반칙을 저질렀다고 가브리엘 베니테스(파라과이) 주심이 판정한 것이다.0-1 뒤진 점수판을 안고 후반으로 접어들다보니 독일도 조급한 마음을 숨길 수 없었고 나겔스만 감독은 60분에 한꺼번에 세 선수(데니스 운다브, 제이미 르웰링, 다니엠 아미리)를 교체로 들여보내는 결단을 내렸다. 이 조치가 8분도 안 되어 반짝반짝 빛났으니 독일 팬들이 토론토의 맑은 하늘을 향해 환호성을 내질렀다.바로 그 교체 선수 셋이 천금의 동점골을 67분 39초에 만들어낸 것이다. 나디엠 아미리의 오른쪽 측면 크로스가 정확하게 골문 앞으로 날아들었고, 제이미 르웰링 뒤로 돌아 들어간 데니스 운다브가 왼발 인사이드 발리골을 시원하게 차 넣었다. 60분 교체로 들어가기 직전에 세 선수가 동선을 미리 짜 놓은 듯 완벽한 작품을 만든 것이다.코트디부아르는 이 동점골을 얻어맞았음에도 불구하고 88분에 결정적인 역습 추가골 기회를 만들었다. 니콜라스 페페가 오른쪽 측면을 빠르게 돌파하여 반대쪽에서 공을 달라고 팔을 치켜든 교체 멤버 시몬 아딩그라에게 왼발 스루패스를 찔러줬다. 이 순간 아딩그라 앞에는 독일 골키퍼로 살아있는 전설 마누엘 노이어밖에 없었지만 첫 터치가 길게 떨어지는 바람에 슛조차 시도하지 못하고 말았다. 결과론이지만 아딩그라가 원 터치 슛 타이밍을 잡아 결정냈다면 이후 상황은 완전히 코트디부아르 쪽으로 기울었을 것이다.이 기회를 놓친 코트디부아르는 곧바로 역전골을 얻어맞는 것처럼 보였다. 89분에 플로리안 비르츠의 왼쪽 측면 패스를 받은 독일 미드필더 나타니엘 브라운이 원 터치 왼발 슛으로 코트디부아르 골문 오른쪽 구석을 노린 것이다. 하지만 코트디부아르의 야히아 포파나 골키퍼가 자기 왼쪽으로 몸을 날려 그 공을 기막히게 쳐냈다. 포파나 골키퍼는 후반 추가 시간 1분에도 독일 교체 멤버 나디엠 아미리의 정면 오른발 인사이드 슛을 침착하게 잡아내는 활약을 보여줬다.하지만 추가 시간 3분 31초에 나온 데니스 운다브의 완벽한 마무리에 포파나 골키퍼도 어쩔 수 없었다. 수비형 미드필더 펠릭스 은메차의 스루패스 타이밍도 완벽했지만 코트디부아르 센터백 아그바두를 따돌리는 데니스 운다브의 오른발 첫 터치와 왼발 터닝슛 감각은 아무나 흉내낼 수 없는 수준이었다.독일 분데스리가 VfB 슈투트가르트에서 뛰고 있는 슈퍼 서브 데니스 운다브의 몸놀림은 K리그 팬들에게 전 국가대표 공격수 주민규(대전하나 시티즌)를 떠올리게 한다. 골잡이로서 몸이 날렵하거나 빠른 스피드를 자랑하는 스타일은 아니지만 뛰어난 상황 판단 능력을 갖추고 골 냄새를 잘 맡는 해결사 기질이 흡사해 보이기 때문이다. 오른발 첫 터치에 이은 왼발 돌려차기 역전 결승골 장면은 주민규의 전성기를 그대로 재현한 것처럼 보였다.이렇게 데니스 운다브의 동점골, 극장 역전 결승골 활약에 힘입어 2승을 먼저 챙긴 독일은 32강 토너먼트 진출 티켓을 쥔 상태에서 오는 26일(금) 오전 5시 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 에콰도르를 만나게 되며, 아쉽게 역전패한 코트디부아르도 같은 날 같은 시각 필라델피아 스타디움에서 퀴라소를 만난다.(6월 21일 오전 5시, 토론토 스타디움)[골, 도움 기록 :(67분 39초,도움-),(90+3분 31초,도움-펠릭스 은메차) /(29분 3초)]- 공식 관중 : 43,036명- 주심 : 후안 가브리엘 베니테스(파라과이)(4-2-3-1 감독 : 율리안 나겔스만)FW : 카이 하베르츠(85분↔레온 고레츠카)AMF : 비르츠, 자말 무시알라(60분↔), 르로이 사네(60분↔제이미 르웰링)DMF : 알렉산다르 파블로비치(60분↔), 펠릭스 은메차DF : 나다니엘 브라운, 니코 슐로터베크(46분↔안토니오 뤼디거), 요나탄 타, 요주아 키미히GK : 마누엘 노이어(4-1-4-1 감독 : 에메르스 파에)FW : 앙제-요안 보니(75분↔에반 게상)AMF : 얀 디오망데(85분↔니콜라스 페페), 크리스트 이나오 울라이, 프랑크 케시에, 아마드 디알로(75분↔시몬 아딩그라)DMF : 이브라힘 상가레(75분↔세코 포파나)DF : 기슬랭 코난, 엠마누엘 아그바두, 오딜롱 코수누, 윌프리드 싱고(82분↔겔라 두에)GK : 야히아 포파나3위 에콰도르 0점 1패 0득점 1실점 -14위 퀴라소 0점 1패 1득점 7실점 -6